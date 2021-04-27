交通部監督台鐵有多鬆？普悠瑪事故後144個改善項目、109個解除列管

【製作人／陳一姍；文／吳靜芳、史書華、楊孟軒；圖片／王建棟攝】

普悠瑪、太魯閣號事故，都是人為疏失造成，監督安全的工作，出了什麼問題？原來，負責監管的交通部鐵道局，與台鐵局平行，不易管控。要解除台鐵人禍風暴，該怎麼做？

事實上，如果台鐵落實執行相關規定，太魯閣號出軌是完全可以避免的人禍，關鍵是有沒有做避免雜物掉落軌道的安全防護設施。

台鐵每天55萬人次運量，是平民倚賴的重要交通工具。守護乘客安全，不該再用公務員心態。 （王建棟攝）

如果重來，出軌意外怎避免？

3個時機點，任一環節做到都有救

《天下》取得設計監造單位聯合大地的細部設計圖，裡頭明確指出，工程案必須設計避免雜物掉落軌道的安全防護設施。

簽約後的踏勘，是另一個時機點。從業主台鐵到專案管理中棪管理顧問、設計監造聯合大地，乃至於主承包商東新營造，在開工前，都必須到施工現場，把工法、地形以及潛在風險都兵推數遍。

一名前台鐵副總工程司看見肇禍的便道在明隧道施工基地外，他直言，「踏勘時應該會注意（便道）斜坡底下就是鐵路，機具、材料都有可能會溜下去，有必要做鋼軌樁或者是擋土牆。」

事實上，出事的清水隧道段緊鄰台9線蘇花公路，不只工程機具，公路車輛翻覆掉落、大型落石都有可能影響軌道安全。

台鐵事故後除了修復鐵路，避免周邊山坡雜物掉落軌道的安全防護設施，更迫切需要進行。 （王建棟攝）

即使多方踏勘沒發現風險，這次工程案所屬的「鐵路行車安全改善六年計劃」是台鐵2015年開始的長期大型施工計劃。開工後兩年內，依規定，必須定期做內部稽核乃至外部稽核，這是第三個時機點。

「只要有一個環節守住，事故就不會發生，」這名台鐵退休高層痛心地說。目前檢調尚未完成此部份的調查。

1.5萬員工如何加強紀律？

外力監督，讓品管精神像身邊的影子

「台鐵1.5萬名員工上山下海，如果不是很強的紀律與品質意識，其實很難不出事，」前台大企業策略教授李吉仁直言，從台鐵層出不窮的事故來看，他建議政府第一步用外力，在台鐵高強度地推動品質運動。

「要有足夠決心跟足夠承諾，編制外部獨立的台鐵體檢監理單位，」前交通部長葉匡時建議。

普悠瑪事故後，時隔兩年半，再度發生重大死亡車禍。更荒謬的是，「台鐵總體檢報告」的144項改善建議，交由交通部、台鐵公文往來後，已有109項解除列管，表示交通部認定，台鐵已改善完畢。

其中，6個月前，鐵道局才認證「連同承包廠商與員工，都應增訂並確實落實於每日工班上線前之『安全工具箱會議』」，這個改善事項已經完成，解除列管。但事後驗證，李義祥連通報電話都沒有打。

葉匡時認為，這表示，理論上要負責監管的交通部鐵道局，由於與台鐵局平行，根本很難要求台鐵。而運輸安全委員會是事故調查的獨立單位，都無法發揮全面的監督功能。

事實上，政府不是沒有引入外部顧問，全面改造國營企業的先例，譬如中華航空。1990年代，華航陸續發生名古屋、大園空難，航發會聘請德國漢莎航空進駐多年，重新訓練機師、建立安全手冊與標準作業準則，完成後才撤退。

從檢討報告看台鐵營運有多荒謬！

2019年行政院「台鐵總體檢報告」：改善設備故障，只針對故障設備單一提出對策；運、工、機、電等各處的規章及標準作業程序，規定繁複不易執行、過多例外及權宜措施形成安全漏洞

2021年運安會「佳冬站事故調查報告」：鐵道局同時負責工程建設與工程督導管理，不利落實監督

2021年運安會「三塊厝站事故調查報告」：沒有規定司機員與車長碰上異常事故時，應即時回報值班站長或綜合調度所。因無人回報，系統上無呈現事故，高層主管亦無從得知

「讓稽核、品管真正在組織內發揮作用，這是台鐵最根本、必須要公司化的理由，」前交通部長賀陳旦表示，得讓台鐵像其他運輸服務業一樣，品管精神成為「身邊的影子」。

日本資深記者松本創在日本國鐵（JR）發生福知山線出軌事故後，為了找出事故的真正原因，花了10年時間，採訪事故遺族和利害關係者，寫下《軌道：福知山線出軌事故，改變JR西日本的奮鬥》一書。「事故的原因是組織經營的結果，」松本創在書中開宗明義寫下。

台鐵的沉痾，根結也是不合時代的組織經營架構，而且受到政治民意綁架。

求穩定而考進台鐵的年輕人，未來可能因改革而須面臨諸多變化。 （王建棟攝）

公司化是場漫長抗戰

先做到營運願景第一句的「安全」

儘管台鐵兩大工會「台鐵企業工會」及「台鐵產業工會」皆舉著反對公司化的大旗，但經手台鐵組織改革研究的學者和官員，多同意「公司化」才有機會徹底讓台鐵走向現代企業的組織型態，而不像現在一本帳算不清。

根據《天下》獨家取得的機密公文顯示，2003年，當時行政院長游錫堃早已同意一份寫明公司化條件、變成國營公司步驟的公文。

第一個條件，就是債務、員工退撫金的歷史包袱，由政府全部承接；其次，因配合政策要求的運輸服務，要由政府全額補貼；第三個條件，就是車路分離，基礎建設、採購火車等費用，應該效法捷運局，由政府負擔，台鐵單純回歸做營運。

賀陳旦直言，財政、主計單位看到台鐵虧損，總要台鐵先整資產、蓋過債，認為台鐵的財務問題就可以解決。「這是吃豆腐的說法，」他批評。

台鐵龐大的債務，不僅是員工退撫金，還包含從省政府時期，一路配合各地方政府、政治人物的需索造成的虧損。

攤開台鐵的服務站數，過去16年成長超過一成，但台鐵的票價，總統直選之後，26年來完全凍漲。

台鐵順應民意消除了平交道，往地下、往高架發展鐵路立體化，2010年開始，至少有23件相關建設。交通部運輸研究所曾估算，立體化後，台鐵車站的營運成本大幅增加1.9到8.2倍，維修成本也成長2到10.8倍。

「效益是建商和居民享受，花大錢的成本算在台鐵頭上，」專門研究公營事業改革、也是行政院台鐵總體檢專門小組一員的張玉山說。

薛西弗斯，希臘神話中一位被懲罰的人，他日復一日將巨石推上山頭，再眼睜睜看它滾下，永無止境。此情此景就像多年來的台鐵，不斷提改善，卻不斷回到原點。全民都希望太魯閣號事故後，台鐵徹底改革，走出過去徒勞無功的循環。 （劉鎮豪繪）

財主單位認為，台鐵坐擁高架化後的市區精華地，卻忽略了台鐵並沒有能力進行土地開發。「立體化後，台鐵面對的是大面積的都市計劃變更，」賀陳旦語氣一沉，「但台鐵玩不起！」

賀陳旦焦慮地說，如果不透過改革，讓台鐵將身上的資產、負債同時剝離，交由中央從高位思考土地如何分區使用，未來這些土地最有可能的下場，就是由地方政府主導開發，台鐵只能被動配合。

台鐵在官網上是這麼形容願景與營運目標，「以安全、準確、服務、創新、團結、榮譽為核心目標，並追求滿足旅客期待、引導國土空間發展、提升國家競爭力，」然而擺在第一的「安全」再不落實，其他目標都是空談。

這一次，請不要只停留在事故的表面原因。這一次，我們必須救台鐵。

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