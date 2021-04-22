小資族變心！他們為何改愛中鋼、長榮 賣掉台積電、大立光？

【文 嚴珮華】

零股洗牌！鋼價連11月上漲、「大排長榮」助攻，小資散戶4月忙換股，「沒多餘資金，只能忍痛先賣台積。」專家指出，如果還想進場航運鋼鐵股，要注意兩指標。

4月中鋼零股股東大增1萬人逼近30萬人大關，在此同時，台積電的零股投資人大減1萬5763人。 長榮股零股人數增加1800人，陽明零股增加222人，持有1張到5張的小散戶增加9261人。

4月16日零股交易排名，中鋼躍居第1，中鴻第2，台積電遠拋至第8名。去年吃香的台積電、大立光、聯發科三大高價電子股，如今由中鋼、中鴻、鴻海取代，而長榮、陽明、台聚、中石化低價傳產股更擠進前十大成新歡。

自去年，40歲以下新開戶數佔65%，年輕人投入交易增加至四成之後，小資族已成為市場新主流，投資新風向球。這個現象在衍生性金融商品，期貨、權證市場更勝，年輕人比重高達五成。4月，小資族為何棄高價電子股轉向低價傳產股？

原因1：電子業龍頭企業、IC設計基本面出現雜音

台積電、聯發科、敦泰等昔日小資零股族最愛的高價電子股，目前已全數創下歷史新高。在這些高價電子股本益比從20倍拉高30~40倍，聯發科更高達47倍時，電子業景氣卻在此時出現衰退雜音。

大立光、台積電兩家龍頭召開法說，結果都不如預期。股王大立光第一季每股純益以39.62元，創下近3季以來新低。「4月出貨比3月差，5月也不好，」執行長林恩平直言。

他解釋，因全球半導體供應吃緊，鏡頭相關的感測器及鏡頭微處理器缺料，產能重建需要一個季度。換句話說，大立光要等到第3季營運才有機會彈升，令線上所有法人大吃一驚。

台積電第1季每股盈餘以5.39元改寫歷史次高，第2季營收可創高，並上修資本支出至300億美元，為先進製程超前佈局。但悲觀的數字是，第2季的營利率、毛利率都將低於首季，雖然外資法人多維持長線看好買進的評級，但短線股價不並賞臉。

受惠中美貿易戰，IC設計股自去年一路飆漲，最具代表的股票就是世芯-KY，自去年200元一路激漲至1000元。但美國最新公布最新的陸企實體清單，陸企飛騰在列，而飛騰正是世芯-KY營收三成大客戶，世芯-KY因此連吞4根跌停仍未止跌，股價從高點1000元直接近腰斬，直接影響狂飆IC設計族群及高價電子股。

正當電子股遇逆風之際，傳產股卻迎來數十年來的大榮景，且直接反映在獲利上。

原因2：傳產股鋼鐵、貨櫃航運獲利暴衝

中鋼連虧4季後，去年第4季大賺52.45億元。今年前兩個月更賺74.6億元。投信法人預估，中鋼今年第1季將賺百億，全年將大賺418億元，每股獲利為2.65元。且明年會更好，大賺573億元，每股達3.64元，創下10年來，中鋼最好的獲利表現。

陽明的獲利以Nike勾字的標誌最足以表現。陽明去年第3季轉虧為盈，第4季大賺101億元，去年12月一個月就貢獻50億元，不僅創下歷史新高，一季比過去陽明30季都要好。去年全年每股盈餘4.51元，不僅將過去兩年的虧損全數弭平，也創下9年來獲利新高。

不僅是陽明，同樣反映在全球排名第7大航運公司長榮海運上，長榮去年第4季EPS2.79元，全年達5.06元。最先看好貨櫃雙雄的法人，將長榮今年首季EPS上修至4.55元，整年度EPS上調至20.31元。

法人預估貨櫃雙雄今年每股盈餘20元起跳，獲利數字一點都不輸高價電子股。但一般法人評估景氣循環股因變化性大多以股價淨值比而非本益比，樂觀法人雙雙給予陽明、長榮今年底每股淨值36元以上，給予2.4倍的股價淨值比，目標價88元、98.9元。

鋼價連11月上漲，高鋼價時代已經到來

鋼鐵獲利反映鋼鐵報價連續上漲。中鋼剛剛開出5月盤價，內銷盤價比4月平均漲幅達8.1%，這已是鋼價11個月連漲。以熱軋鋼品為例，自去年6月低點以來已上漲五成，創下近5年新高。「這波上漲是歐美帶動的，」董事長翁朝棟解釋，全球鋼價一直漲來自疫苗出來後疫情趨緩，歐美及大陸經濟呈現V型反轉，美國又祭出2.3兆美元基礎建設刺激經濟，加上鐵礦石價格居高不下，造成鋼鐵報價在台灣、大陸、歐盟、美國出現接棒式的輪漲。

翁朝棟直言，「高鋼價時代已經到來。」

第3季基本面看好，但注意兩大反轉指標

「受到塞港與缺櫃影響，預期運價可維持高點，」陽明總經理杜書勤給了答案。長榮總經理謝惠也預言，塞港、缺櫃問題將延續第3季。今年美西、美東線合約價可望再調漲80~100%，達1100~1300元，可望支撐今、明兩年的獲利。

總的來說，航運、鋼鐵報價上漲至少持續到第3季。不過，面對走在基本面之前，已經大漲的航運、鋼鐵股，投資人仍要注意反轉指標。

台新投顧副總黃文清指出，觀察兩項指標：一、報價何時止漲？二、報價上漲能否反映在財報獲利數字上。

鋼鐵、貨櫃航運迎來數十年來的大榮景，走出過去數年的低迷，只要基本面沒有改變，股價仍有上漲機會。但景氣循環股特性就是變化快，建議小資族及投資人多花點時間，緊盯報價不放鬆。

【延伸閱讀】

爸爸去哪兒？去中國大陸工作了！這一代台灣人的闖蕩故事

報稅季》殖利率創新低，今年除權息不划算？5重點讓你填息又節稅

小散戶淚訴「如果不買康友，還有300萬留給小孩」 誰養出台股之狼？

五十肩痛到穿不了衣服 理財作家施昇輝的佛系健身法

為什麼成功人士不會說「下次再約」？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載