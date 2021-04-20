機密公文揭露！2003年就要台鐵改革 為何13任行政院長都做不到

【文 楊孟軒】

太魯閣號出軌案賠上49條人命，台鐵改革議題再度浮出水面。《天下》獨家取得兩份公文，早在2003年，時任行政院長游錫堃就已經同意台鐵有條件公司化。為什麼18年後，依舊爭論不休？

太魯閣號悲劇後，總統蔡英文提出優先解決台鐵組織文化及長期財務虧損問題。

這一幕似曾相似。

《天下》獨家取得兩份公文，2003年台鐵工會準備發起春節罷工，經過交通部、鐵路局協商結果，行政院便已經同意，政府接收台鐵債務、員工退撫金、配合政策要求所造成的虧損，以及負擔鐵路建設維修、車輛購置費用。等待立法、修法及配套措施完成後，改制為國營公司。

只是，經歷兩次政黨輪替、13任行政院長、8任交通部長，台鐵不但沒有改革，反而更加病入膏肓。

「當時工會都同意了，政府就是沒做到底。台鐵原本能成為有自我調整能力的公司，財務更有紀律，負債就不會從幾百億拖到現在破千億。」熟知這段歷史的中華民國管理科學學會秘書長張玉山感嘆。

研究專長為公營事業改革的張玉山表示，台鐵開始賠錢後做了多次自我診斷的體檢報告，但都無法改變體質，「台鐵改革完全是政治問題，是府院層級的事。成功與否端看領導人的決心夠不夠。」

普悠瑪事件前，公司化進度停滯

游錫堃時代提及台鐵公司化，歷經總統陳水扁、馬英九和蔡英文，都沒有太大進展。

直到2018年普悠瑪出軌事件，死了18條人命，行政院才召集跨部會及外部專家學者，組成「台鐵總體檢小組」，小組寫成超過300頁、史上最高規格的「台鐵總體檢報告」，公司化議題再度被重視。

張玉山這次擔任「組織管理」項目主持人。他回憶，開會時大家直話直說，討論很熱烈。不到3個月，各小組加起來就開了39次會議。

林佳龍請吃一頓飯，體檢小組解散

但體檢報告完成後，交通部長林佳龍和小組召集人張景森請成員吃一頓飯，「謝謝大家的努力，未來請多協助，」然後就地解散。

體檢報告呈上行政院後無聲無息，直到2019年9月交通部看行政院遲遲沒動作，才默默在官網上公布。

如今太魯閣號出軌後，這份報告再度引起關注，行政院宣稱144項改善事項，已經有109項解除列管。

「144項改善項目是台鐵根據報告，由自己歸納分類。對項目的解讀、推動優先順序，都交由台鐵局執行。有沒有符合本意不知道，解散後我們就沒有權責，」張玉山說。

當年普悠瑪號犧牲18條人命，換來的行政院檢討，其執行、管考落回交通部層級，更真實的狀況是，落回鐵道局與台鐵的公文往返，即解除列管。

「檢討報告本來對台鐵改革有整體想像，但拆成各條目、又再簡化成可執行指標，往往指標達到了，總目標卻沒改善，」張玉山解釋。

例如，台鐵長期虧損又發生重大事故，員工士氣低迷。因此在優先改善事項提到：應以獎代罰激勵基層士氣，舉辦各系統「行車責任事故事件減少達標」團隊獎勵制度。去年10月獲交通部解除列管的改善方法，竟是找出過去訂定了哪些獎勵條款，一一填寫上去。

當《天下》記者求證台鐵產業工會理事長王傑，他則揭露實際情況，基層人員為了維持團隊獎勵，往往是犯了錯選擇隱匿不上報。

「台鐵不解真正的問題，在解可解決的問題，」張玉山認為。

跟年金改革一樣強度，才有機會

問題是，「你要叫台鐵局一個三級機關怎麼做改革？」張玉山直言。一如游錫堃時代就已揭露的步驟，台鐵改革，債務、員工退撫金要由政府全部承接；老殘等福利支出、小站等路線虧損，應由政府補貼；軌道、購車等公共建設，應由政府負擔，車路分離。

「體檢報告的改善事項也提到，台鐵改革要成立跨部會委員會，成員得包含交通部、國發會、主計總處等等，才有可能推動。」他說。

「政府得有無比決心，且用與年金改革一樣的強度，才有機會，」這位鑽研公營事業改革快30年的學者強調。

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