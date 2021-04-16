台灣前50大富豪涉內線交易？光寶集團宋恭源如何繞路買自家股票
【文／盧沛樺；圖片／聯合知識庫提供】
歷年來投保中心幫小股東訴訟的案件，內線交易就佔了三成，近期的光寶集團旗下敦南案，大股東變假外資，連投保中心都直呼前所未見。洗錢防制趨嚴，檢調嚴查內線交易，能減少金融犯罪嗎？
3月初，檢調查獲光寶集團創辦人、台灣前50大富豪宋恭源涉內線交易，獲利6千萬元。全案尚未起訴，但宋恭源訊後以3千萬交保，代表涉案機率大。
成立18年的投保中心，總是在公司或公司負責人觸犯「證交法」時，代表小股東提出團體訴訟與求償。
投保中心董事長張心悌直言，歷年訴訟求償案中，內線交易是大宗，佔比達三成，其次才是操縱股價和財報不實。
「內線交易就是資訊不平等，散戶在不知情的狀況下，跟知情的公司內部人交易，對投資人不利，也破壞投資人對市場的信賴，」張心悌解釋。
設境外公司，隱身真外資背後
儘管宋恭源的刑事責任尚不清楚，但北檢證實，宋恭源及其女性友人，兩人是透過假外資的身分，繞回台灣買光寶集團子公司敦南科技的股票。而且不只一層，先成立一家名為SF的境外公司，再透過另一家GSI公司下單。
精心佈局，連投保中心都說以前沒見過。「當董事長這麼久，一定了解內部人進出股票的限制，才會用這麼迂迴的手法，感覺他企圖心強烈，」一位金融圈高層說。
辦過無數金融犯罪案的資深檢察官告訴《天下》，假外資的型態分兩種，一種是台灣人成立境外紙上公司，以投資名義，經投審會同意，匯錢回台投資，手法相對單純。
另一種是跟外資券商合作，台灣人隱藏在真外資的託管帳戶。外資券商如高盛、摩根士丹利，可為客戶量身訂做金融商品，讓交易所和檢調很難查到交易的最終受益人。
報載GSI公司就是英商高盛國際的簡稱，宋恭源等人透過SF公司跟高盛做股權交換合約。但北檢發言人陳玉萍回覆《天下》，這部份尚難證實。
嚴查內線交易，但大尾的難抓
可確定的是，政府已能破解隱身在真外資的手法。2014年，股市名人賈文中透過日商瑞穗證券下單，買大同子公司尚志精密股票，買到成為前十大股東，卻未依法申報，賈文中遭金管會處分，瑞穗證券被撤照。但當時未查到內線交易。
再加上，台灣洗錢防制愈來愈嚴，金融業做KYC（認識客戶）、揭露最終受益人的要求愈來愈高，成為檢調辦案的利器。
檢察官指出，證交所會監控異常交易，也有權調閱託管帳戶名單，檢調會依據證交所的查核報告，比對勞健保資料，看是不是掛在同一家公司，找出關聯群組或透過哪些人頭去買賣股票。
不只股票，所有跟股票連動的有價證券，如可轉債、權證、選擇權都一起查。「有的人在股票虧錢，但從權證賺回來，」檢察官說。
過去5年，投保中心共處理19件內線交易案求償，請求金額達近17億，但目前實際拿回僅1.87億，部份官司還在進行。若宋恭源被起訴，投保中心也會馬上提出團體訴訟。
投保中心法律服務處長林俊宏不諱言，過去抓到的，金額其實不大，更大尾的，不見得抓得到，因為金流在海外繞來繞去，很難查。
張心悌提醒，很多人誤以為內線交易只會罰公司內部人，但這幾年常聽到配偶、秘書或基於職業關係獲悉消息的人如會計師涉案，都變成內線交易的被告，甚至被求刑。
「內線交易還滿考驗人性的，」長期研究內線交易的張心悌說。無論是身價上億的企業主，還是領月薪的上班族，都要克服魔鬼的誘惑，才不會財產受損，還賠掉聲譽。
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