8年前就置產「名宅配名校」！台灣第二富有的里 為何小孩沒學校念？

【文 張毓思】

全台少子化，有些地方的學校卻是搶著蓋。但科技人才匯聚、高所得者集中的竹北，卻面臨孩子排隊也搶不到學校的困境？同樣是人口成長的竹北和林口，為何會有不同命運？

新竹縣東平里原是傳統的客家村落，放眼望去盡是農田。10年前土地面臨徵收與開發，人口流失一度剩下不到300人，「以前這裡安靜純樸，婚喪喜慶都互相幫忙，現在完全不同了，」里長林顥峰大大地嘆了口氣。

當了40年里長，他哪裡想得到，有一天東平里會成為台灣第二富有的里。東平里去年所得總額中位數衝上196.3萬台幣，人口直逼2萬人，現在已經是竹北市規模最大的里。

「計劃趕不上變化，」林顥峰搖頭感嘆，記憶中的東平里早已不復存在，當他出席大樓晚會，看著成群的孩子拉琴表演，不禁納悶哪裡有什麼「少子化」，「每一年家長都在搶學校，公立學校搶不到，私立的康乃薾美國學校一年學費20幾萬也要搶。」

「住了8年也讀不到學校」竹北就學狀況嚴峻

隨著新竹高鐵沿線重劃區的開發，科技新貴湧入竹北，昔日泥濘的客家聚落 ，蓋起一棟棟高聳的大樓。然而，竹北的新建案蓋得愈高，教育處長楊郡慈的煩惱也愈沉。

因為學校興建速度跟不上人口成長幅度，讓竹北成了重災區。

「現在這些林立的大樓，都還不是戶籍資料上看得到的人，」楊郡慈無奈坦言，竹北學校的數量緩不濟急，新竹縣有12所總量管制學校（額滿學校），其中11所就位於竹北。

雖然教育處近10年在竹北的高鐵特定區陸續興建十興、興隆、東興、安興國小與成功、東興國中等校，並增建六家國小校舍，將六家國中改制為六家完全中學，仍不足因應未來竹北5年人口成長。

以現在的人口成長率推估，竹北的國中新生在民國118年將超額3200人，也就是將近兩所國中的學生人數將無校可讀。

「很多家長來抗議，明明就住在學校對面卻進不來，」當黃增新來到竹北擔任成功國中校長時，看到學校旁建案寫著「名宅配名校」，他才知道這是一所明星學校。

當了8年的校長後，黃增新去年離開時，新生候補名單攀上高峰，不僅有360名學生在等待，還有人在當地住了8年都排不到入學資格。等同在孩子上小學前就得買好房子，才進得了成功國中。

家長從置產、排隊到抗議，無所不用其極，只希望為孩子求得學校容身。

「國中的入學問題非常嚴峻，」中興里里長莊淙澍面色凝重地說，教育資源稀缺，加上國中的升學壓力，引爆竹北家長的就學焦慮。

林口校數成長全台第一

同樣是成長中的林口，有著不同的景況。

「以前我每天沿著文化北路開，這邊都還是一片荒煙蔓草，」15年後，陳承賢回到林口擔任頭湖國小校長時，舉頭環望，已經被嶄新的建案所包圍。

今天的林口早已不是陳承賢當年所見的荒僻之地，現在街道上隨處可見雙語或全美語幼兒園，再轉個彎就是近年進駐的康橋國際學校與馬禮遜美國學校，頭湖國小也打上「雙語實驗課程」的招牌，躋身當地明星學校。

林口在過去10年中增加5所學校，高居全台第一，這還沒有算上新北市政府招標的2所國際學校。背後的原動力，同樣是源源不絕的移入人口，新北市民政局統計，10年前當地還不足8萬人，現在已達12萬人。

「中永和地區14所國小沒有1所額滿，林口總共9所國小就有4所滿額，」新北市教育局長張明文坦言，林口學校的滿額狀況為全國特例。以頭湖國小為例，自民國100年創校以來便年年額滿。

但林口並非一支獨秀，淡水的淡海新市鎮與三峽的北大特區，最近10年分別增設2所與3所學校，反映出這些新興都市計劃區的人口成長力度。

新北因應得宜，歸功於提早規劃，為林口加分許多。

「我覺得現在的林口，比天母還要好！」林口地區的在地議員蔡淑君，可說是親身參與了林口的發展，從國際學校招標，到爭取新設學校，她談起鄰近每一所學校如數家珍。

「我們的房價比台北便宜，城市規劃更均衡。別人在少子化，我們的學校卻增加，」蔡淑君說時，在地人的驕傲溢於言表。但也因為學校有足夠胃納量，吸納更多年輕人源源不絕流入。

當逃離台北的流動速度愈來愈快，新興成長的區域愈來愈多，政府如何因應從教育到公共建設的需求，是無法迴避的重要課題。

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