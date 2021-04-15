你買的股票安全嗎？4招定期檢查 避開地雷股

【文／呂國禎；圖片／黃明堂攝】

全民瘋買股的時代，財報不實、操縱股價、內線交易等事件，在台灣股市層出不窮。投資人該如何認識問題股？券商高層、專門偵辦金融犯罪的資深檢察官傳授心法。

一位前證交所、現任證券公司高層感嘆地說，「台灣股市有近一半市值、七成五交易量來自散戶，必須珍惜這些『勇敢』的散戶，因為每次掏空、內線交易，散戶受傷總是最嚴重的。」

如何才不會受傷？「我就跟我太太說，如果我從證券公司退休，所有持有的個股會全改成ETF。因為在這個位置上，多少有產業、公司訊息，退休沒了這些訊息，我就不敢碰個股了。」連證交所高層退休都不敢碰個股，由此可知股市其實暗潮洶湧、風險四伏。

那如果敢承受風險、想投資小型股，該怎麼做？「我們投資部門要投資一家公司，不僅得分析財報、調查產業競爭狀態，看誰是市場老大、是否會被打壓，最後還要去跟企業老闆面談，談他自己與公司未來，」該證券公司負責人說，最後還要算籌碼，如果股票都在散戶手中，也不投資。

各大券商的免費會員系統都有籌碼分析功能，能看到外資、投信、自營商買賣情況，協助分辨出股票流向與分布。

這些研究工作不是一般散戶能做到，「研究功課做得好，小型股不是不能投，只是必須控制風險，不能把所有資金單押在一檔個股，」該證券公司負責人說。

一般投資人也不必因噎廢食、否定股市，「投資理財應該是國民應盡的義務，台灣應推動全民理財教育，人的壽命愈來愈長，年金愈來愈少，沒有足夠的錢怎麼辦？」該證券公司負責人建議，第一先養成存錢的財務紀律，第二是進行定期投資，可買類似台灣50的ETF，以穩定長期報酬率為目標。

此外，更別聽消息面買股，因為你永遠不知道，聽到的是第幾手。

要記住，細水長流贏過險中求勝，若不小心踩到地雷股，一生心血恐化為泡影。

怎麼買股不受傷？4原則學起來

第1招：學會看兩張圖

第一張是看「注意股票」分布，去年台股共有886家公司被列為注意股票、總注意次數達7059次，其中資本額（即股本）10億元以下佔五成以上。表示小型股容易出現交易過熱、成交量過大的情況。

接著第二張，這些注意股如果仍持續異常，就會觸發證交所設定的「處置」標準。去年被列為處置股票的總家數達到276家、總次數632次。資本額小於10億的公司佔比衝到六成以上。

投資人一定注意自己的股票是否被列為注意、警示與處置股，特別是小股本容易被操縱，股價暴漲暴跌，有多少類似康友的炒股隱藏其中，一般投資人很難知悉，最好方法就是少碰這種高風險股票。

第2招：看金主進場痕跡

炒股首先要動員金主鎖住股票，現金退佣是常見的手法，康友案退佣兩成還算少，有的退佣達七成。驚人的退佣就是要讓股票都在大戶、金主手中，達到可隨意操控股價的目的。

金主散布在台灣各地特定券商，只要盯住這些券商在特定時間大量進出哪些股票，就能掌握蛛絲馬跡。散戶千萬別以為自己成本比大戶低，因為大戶有退佣，買股實際成本可能就比散戶低兩成。

想看大戶進出紀錄，可上手機下單app或雅虎股市等，在個股基本資料點選籌碼，就有當天進出統計。

第3招：觀察大股東申讓股票

現在也許會透過發行可轉債，暗地進行以債換股來增加籌碼，任何炒作都必須有公司派或大股東的支持，增加股票流通性，如果市場上股票流動沒有增加，那炒作很容易失敗。

證交所的公開資訊站都能查到內部人、大股東的申讓資訊，可轉債發行也可從櫃買中心查詢。

第4招：注意題材

何謂題材？「通常都是想像、未實現的消息，例如打入某某供應鏈、可能接到大單之類的利多。」檢察官說，金主進場、大股東脫手股票，再加上釋放題材消息，這三者齊備讓股價大漲、成交量異常放大，最後目的都是把股票倒給小散戶。

想查證真偽，可到股市觀測站看重大訊息公告，若因題材渲染讓股價上漲，上市公司會被證交所要求澄清。

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