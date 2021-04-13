看Line買股票！當年股民瘋康友 懂技術分析也不敵群友慫恿

【文 呂國禎 盧沛樺】

2年前，康友前董事長抵押陸廠借錢，負責審計的會計師卻未要求在財報揭露；不知情的股民，以為自己投資一家好公司，繼續加碼，後面臨一連串地雷引爆。這個災難，其實有機會阻止？

事實上，政府、會計師能阻止康友災難擴大的時機，是2019年9月12日。當時中國網站揭露，黃文烈拿上市主體孫公司安徽省六安華源公司設備機器，向贛州銀行廈門分行抵押借了約2.4億人民幣（約台幣10億元）。

負責簽證的勤業眾信

黃抵押貸款，會計師知情卻查核不周

2018年炒股、2019年賣資產，證期局調查發現，負責康友簽證的勤業眾信會計師施景彬知道這件事，卻沒有在2019年的財報執行必要查核程序，以查明機器設備是否提供擔保，並要求康友在2019年第三季財報上揭露此事。

不知情的投資人等於被蒙上眼，以為自己投資一家好公司，殊不知負責人已偷拿工廠、設備去抵押貸款，還刻意隱瞞投資人。

通過高考任職於公務體系的李小姐，就誤信了這個不實財報。2020年看到黃文烈在康友股東會上宣布配息配股各2元，再看過去3年財報是年年賺一個股本，股價卻遠比過去低，於是對康友產生興趣。

因緣際會被拉進了康友投資人群組，李小姐說，「進去才知道有這麼多人投資康友，只能加入第二個Line群組，因為前一個群500人已經滿了。」

為了投資，李小姐之前還學了2年的股票技術線型課程，她坦承，「從技術線型分析，當時不應該買康友。」

偏偏有個熱心的群友不斷遊說她買康友，還拿出自己的交易明細表說，「獲利這麼好的公司，又有配息配股，一旦股價反彈就馬上能賺錢了，」建議她要抄底。

抄底，這個概念來自股神巴菲特所說，「別人恐懼時，你要貪婪；別人貪婪時，你要恐懼。」尤其是好公司遇上倒楣事而大跌時，更值得全力押注。

禁不住朋友慫恿，在康友最低價的時候，李小姐買了上百萬元的康友股票，卻成了受害者。這才想透，巴菲特的抄底是要買好公司，而不是財報造假的爛公司。

誤踩地雷，讓李小姐以後不再亂聽消息買股票，她舉了兩個例子：有一個盲人按摩師，在為有錢人按摩時，聽到一檔IC設計公司股票會漲，當時股價才100多元，他跟著買進，現在已經漲到300多元，因此賺到錢。

但另一個例子是，一個高爾夫球教練，專門教有錢人打高爾夫球，在這樣的圈子裡聽消息投資股票，一次又一次賺了錢，於是投資金額愈來愈大，這一次還借錢買康友，結果套牢數千萬元。

消息永遠真真假假，誰也分不清，但內線交易是刑事罪，不值得冒險。

王命亮的新加坡大金主

跨海控告：康友上市前就開始騙人

最大的風險卻在源頭。在台北市民權東路上的約法律師事務所，新加坡商人董順成的委任律師陳明正拿出一疊疊資料，跨海提出了民事訴訟，要揭露康友上市資料登載不實。

人頭是一層又一層，陳明正說，「大家都說黃文烈背後是王命亮，其實後面還有董順成，他才是大金主。」早在2004年，董順成就出資協助當時在印尼養雞的王命亮，買下安徽六安華源的工廠，這座工廠就是康友上市的主體。

王命亮與董順成合資以Longterm Lista公司名義，控有六安華源公司，董順成持5%股權。直到2013年12月，王命亮的秘書陳景漢寫信給董順成，希望董順成同意將Longterm Lista的股權轉換到康友，但董順成並沒有同意。

後來，董順成聽到周邊朋友說康友上市了，回頭查才發現自己壓根就不在康友股東結構裡，5%平白無故消失了，還發現康友股權轉換問題，「黃文烈把錢匯到一個不屬於康友的帳戶，為何這樣就能取得股權？」陳明正拿著資料質疑。

於是董順成跨海來台告王命亮、黃文烈侵權行為損害賠償，未經同意擅自將董順成持有Lista的5%股權不法移轉予康友。

再回頭追查康友上市審議有沒有討論股權問題，當時參與康友上市審議的委員說，「當初讓康友上市，就有人覺得不舒服，一是股權結構轉換有問題，二是質疑康友點滴輸液的未來性。」其實，就是質疑康友是陸資找黃文烈當人頭來台上市。

後來，主辦康友上市券商群益證券遭證期局處分，一口氣違規記點10點，表面理由是因康友上市跌破了承銷價而處罰承銷商，「實際上就是康友上市讓人不舒服，」該名前審議委員說。

審議上市的證交所

股價暴跌時訪印尼，股民以為去查廠

監管的難度也超過原先預期。2018年，康友股價暴跌讓投資人哀鴻遍野，證交所特別派人隨同勤業眾信會計師，到安徽六安華源工廠、康友印尼子公司實地查核，這措施穩住了人心，讓康友打破跌停。前述的谷先生也以為康友轉危為安，而放心投資。

圖表

如今再追問才發現，當時並沒有因應股價下跌而特別查帳，一切只是例行出勤。針對2018年的實地查核，勤業方面第一次回答，主要是陪同證交所前往，後來更正為按照既定行程查勤，不方便回答證交所行程。證交所則書面答覆，實際由勤業負責查核，證交所員工陪同在旁。

至於印尼查廠，主要目的其實是去印尼招商，一直到今天，康友投資人還以為證交所是為了他們到印尼查廠。

為何股市地雷連環爆？

案件沒停過，該改變的是投資人心態

台灣官方到海外查廠困難重重，證交所前官員舉了個例子，之前有KY公司被國際禿鷹集團放空，證交所也派人到中國查帳，但三位官員只能假扮供應商，到工廠去了解情況。

當地監管強度不如台灣，也因為負責人、工廠都不在台灣，控管風險無法做到滴水不漏。這些風險直到康友案爆發才浮上檯面，地雷一個接一個爆，投資人血本無歸。

事實上，KY只是新工具，台灣股市找金主炒股、大老闆玩內線交易的事件從沒停過，掏空資產、負責人潛逃更層出不窮。投資人應從康友案學到教訓，把控制風險擺在追求報酬率之前；政府也應亡羊補牢，別再讓小投資人成為股市貪婪遊戲的受害者。

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