護國神山水不夠！2奈米恐喝乾竹科 台積、管理局如何解渴？

【文：鍾張涵】

「台積已經非常努力、非常緊了……」每滴水用3.5次，規劃中的4座2奈米晶圓廠，用水量仍可能大增。在全台缺水的敏感時刻，用水計劃將是擴廠環評一大爭點。竹科、經濟部卯起來找水，來得及量產嗎？

全台大水荒，可能讓正進行環評的台積2奈米廠，遭受池魚之殃。

台積尚未公布2奈米量產時程，但若依3奈米預計量產的2022年推估，2奈米量產時程可能在2024到2025年之間。

該廠所屬的「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計劃」，即將進行環評第3次專案小組初審。

「用水議題，可能會再重新跑出來，」一位參與審查的不具名環評委員透露，現在審查時期正逢缺水，用水勢必成為環評中「較有爭議和時效性」的議題。

「現在水情剛好是最敏感的時候，」竹科管理局某高層也無奈告訴《天下》，今年適逢台灣56年來大旱，新竹寶山和寶二水庫有效蓄水量不到兩成，「環評又剛好這時候送！我們也不能把水全部供給他（台積），這沒辦法。我們只能努力克服。」

時間拉回環保署去年12月16日進行環評第一次專案小組初審，當時「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計劃」報告顯示，台積的4座2奈米晶圓廠，每日卻要新增用水約12萬噸，不但較2019年台積竹科廠區每日用水的5.7萬噸翻倍，且幾乎等同於整個竹科，現在的每日約14萬噸用水量。

當時環境權保障基金會、當地民眾代表、台灣乾淨水行動聯盟、新竹縣議員等多位人士，就陸續提出質疑：「台積用水幾乎佔竹科目前每日用水85%！」「工業用水排擠其他用水！」「如此巨額用水量超過新竹環境涵容能力」、「影響民生用水！」

環境權保障基金會研究員許博任便認為，寶山二期用水規劃太高，新增用水恐造成大新竹地區自來水供需失衡，他主張，寶山二期擴建案，應該送二階環評，否則一旦缺水， 當地農業用水又將為了科學園區犧牲停灌。

環評法規定，進入二階環評的開發案，屬於「對環境有重大影響之虞」，因此要求的資料複雜、審查程序冗長，讓企業往往將「進二階」視為畏途。竹管局副局長陳淑珠日前接受《天下》採訪時就坦承：二階環評審查時間「很難控制」。

為此，竹科管理局和台積電積極減少該案用水，將用水量從約12萬噸、降至9.8萬噸，其中6.8萬噸採用自來水，有3萬噸要台積使用廢水回收利用的再生水。

「用水量過大，台積考量他的製程和良率需求，內部也有重新檢討，」竹科管理局營建組科長蘇文清透露，台積針對是否可能下修系統用水量、提高廢水回收率及再生水產製率，「台積針對這幾個面向又進行盤點，終於願意承諾從約12萬噸下修。」

對此，台積回應《天下》，有信心克服寶山用水問題：「隨著時間推移，台積對新技術、新型節水措施的掌握度將逐步提高，有信心將原先計劃每日新增的12萬噸用水，降至9.8萬噸！」

台積指出，具體作為包括在既有機台與設備上採取新的節水措施、導入具有節水設計的新機台與設備，同時亦將不斷精進節水技術並循環回收，降低總用水量。

台積將蓋竹科寶二再生水廠，日產3萬噸再生水

台積也將在竹科寶二廠區新蓋一座再生水廠。

台積證實，這座再生水廠預計建置在台積廠區內，跟著寶二廠區建廠時程進行，再生水廠及污水處理廠等水處理相關流程，會由竹科管理局和台積共同設計、規劃。

蘇文清說，台積承諾會自己蓋一座再生水廠，製程廢水會由台積先行處理、到再生水廠產製成再生水，再排到科管局的污水處理廠處理，「每日產製約3萬噸的再生水，台積的用水回收率，也將由75%增加為85%。」

「台積已經非常努力、非常緊了，」蘇文清列舉台積已在廠內每滴水循環使用3.5次，未來排出來後還要再送至再生水廠房，把已非常濃稠的濃液送至再生水廠提煉、再回到製程，「困難度已經非常高。」

經濟部擬蓋長期海淡廠，朝使用者付費規劃

由於缺水議題甚囂塵上，竹科管理局的緊急海淡設施「新竹南寮海淡廠」今年2月完工，預計每日最大供水量1.3萬噸。

但經濟部長王美花日前在立法院備詢時更提出新解方。她表示，計劃在新竹、桃園、嘉義、台南、高雄，都建置海淡廠（海水淡化），預估2031年後讓供水量每年增加10億噸，且希望可專管供應給科學園區的廠商使用，朝專管專用、使用者付費方向規劃。

新竹南寮海淡廠承包商之一、廣運副總經理沈麗娟說，目前南寮海淡廠尚是緊急備援的貨櫃屋設置概念，但未來也可改成長期海淡廠。她解釋，這幾年夏天都缺水，半導體卻又變成台灣經濟發展和中美貿易戰最大關鍵，才讓水資源要如何長治久安，成為重要議題，專供廠商使用的長期海淡廠，也因此變成政府最新發展方向。

「海淡廠是多元水源解方的其中一種選擇，」蘇文清說，近期的情勢讓再生水和海淡廠成為政府機構近期最常提及的解方，且「現在園區公會裡的廠商，也都滿贊成海淡廠，廠商也希望推動這一塊，為園區找新的水來源，不再被批評吃民生用水。」

台積也對海淡廠樂觀其成，「在符合台積使用標準的情況下，台積皆將積極配合使用，以提升多元用水效率。」

用水能再降？又成環評審查一大重點

只是，雖然台積、管理局和經濟部積極為用水尋求解方，但2月26日召開的第二次會議，水電用量及地震斷層因素被質疑，要求台積4月30日前補件後再審。

竹科管理局指出，下次審查日期未定，但「我們會很努力跟環團及環評委員溝通，是否有機會讓台積過關，台積在水資源的節約和回收利用部份，在台灣算是優等生了！」

竹科管理局某高層指出，他們也希望水資源利用和科技發展並存。

然而，用水問題恐再度成為環評火線交鋒處。不具名環評委員指出，全台大缺水之際，會更期待台積月底補件時，能再提高用水回收率、再生水量，以及討論用水用電是否仍有減量空間，以免加劇缺水困境。

但環評是否會再卡關、致2奈米時程延宕，全台大缺水且台積水不夠，都成了牽動全球半導體業的大事。

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