生活空間比蛋黃區更重要 北屯中漂族：離開台北 很多事都變容易

【文／劉光瑩；圖片／謝佩穎攝】

比起蛋黃區，新世代想要給孩子更寬敞的家，學不會走路的幼兒，終於可以在社區綠樹間捉迷藏。逃出台北獸籠、搬進北屯，中漂族感嘆，「很多事都變容易了。」

去年11月，好市多北台中店，開幕首日就賣出百萬遊艇、數十萬名牌包，年業績可望破60億，成為台灣好市多的新店王。

這是北屯區，台中人口最多的區，與南屯名列台中兩大蛋白區。

過去5年，北屯房價成長超過20%，人口淨遷入率逾6%，為台中之冠。淨遷入率第2名的南屯，則超過五%，房價漲幅逾23%，居台中之首。

北屯與南屯都是重劃區。

台中資深房產行銷王耀斗分析，台中機場捷運，再加上2014年通車的台74線，連結大里、霧峰、彰化、苗栗，把中台灣都拉進來，北屯現在平日就會塞車。

中漂族：從獸籠搬到野生園區

繼光工務所建築師吳建志，自己就是「中漂」代表，十幾年前從台北移居台中，尋求寬闊生活空間。他就住在北屯區，每天通勤到中區辦公。

「我是鄉下長大的小孩，」來自宜蘭的吳建志強調，他喜歡大空間，跟周遭的人互動。

「每次到台北，都覺得很擁擠吵雜，想趕快逃離，」他坐在工務所一樓開放空間悠閒啜飲咖啡，事務所的柴犬慵懶躺在地上，享受徐徐微風。

吳建志觀察，相較於寸土寸金的雙北，台中因為土地取得成本較低，即使是中等價位建案，建商也會用高品質公設吸引住戶，不是聊備一格。

人是環境的動物，以中產階級的收入，在雙北市只能擠在獸籠，但在台中卻可住在野生動物園。

吳建志在北屯租的房子有三房兩廳，因為喜歡寬敞空間，他一人住約27坪。

他觀察，社區鄰居大多不到40歲，注重與孩子的互動。

「現在這代年輕人長大的過程中，人生可能會有比錢更優先的追求，例如生活空間和品質，」他說，社區從接待空間、健身房、KTV到電影院，使用率都很高，生活感十足，「離開台北，就會發現很多事情都變容易了，從買房子到養小孩。」

老台中人：讓小孩可以捉迷藏

任職於建設公司的江克培，原本住在台中五期7年多。

剛結婚不久時，夫妻倆喜歡市區，生活機能方便。但有了兩個孩子以後，晚上需要安靜，他們開始發現，五期的人口居住密集度很高，往往得把窗戶緊閉，才能換得片刻寧靜，半夜還常能聽到機車呼嘯而過。

後來，兩個孩子上小學，他開始尋找有綠地公園的社區，3年前，他搬入南屯單元二重劃區的精銳建設旗下建案。

江克培選中這裡，就是看中重劃區極低的建蔽率，社區又有大片公園。2000多坪基地，建物只佔350坪。

在南屯的精銳博建案中庭，種滿了400多棵樹，讓住戶的孩子與同學們可以玩捉迷藏玩到找不到人。

在南屯的精銳博建案中庭，種滿了400多棵樹，讓住戶的孩子與同學們可以玩捉迷藏玩到找不到人。

精銳建設建設事業處行銷部協理高鴻麟說，規劃團隊為了營造山的感覺，特別花費上億元，購置400多棵樹木。

兩邊的生活環境，猶如天壤之別，搬家後晚上會聽到青蛙叫。

「從來沒看過一個社區的公園，竟然可以讓小朋友玩捉迷藏，玩到找不到人，」小時候住在大坑風景區附近的江克培說，希望孩子也能在充滿綠樹與河流的環境長大。

「以前大家會覺得：我一定要住在蛋黃區，空間狹窄沒關係，」總太董事長翁毓羚說，現在住戶愈來愈重視空間。

她認識一對夫妻屋主，原本住市區小套房，有一天發現孩子兩歲了，居然還不太會走路，毅然決定搬到空間較大的北屯。

年輕世代：追求自我認同

捷運北屯機廠周遭，每個街區都有新建案，還有40、50個建案蓄勢待發。車子從太原路一轉彎，來到北屯的廍子重劃區，這兒是總太地產的造鎮計劃。

「這條環太東路，應該改名叫總太東路，」王耀斗開玩笑說。

他不誇張，因為總太在這區近年陸續推出6個建案，高達6000多戶。

翁毓羚觀察，以往消費者追求七期豪宅、新古典建築，但年輕世代更重視本土價值和自我認同。因此，她的行銷團隊不像是在賣房，反而像是做社區營造。

過去兩年，總太在社區辦「共好市集」，讓社區住戶擺攤賣自己的點心手藝。「有公務員假日會烤麵包，甚至開烹飪課，」自己有小小孩的她，看到家庭扶老攜幼參加活動，把鄰居當家人，也覺得暖心。

她想重現過往聚落生活，打造「共好超市」，跟地方蔬果供應商合作，變成社區取貨站，未來還有圖書館、診所、托幼中心、理髮廳、咖啡店。

雖然人口淨移入，房價上漲，但北屯、南屯、清水，也是近年預售屋如雨後春筍冒出的地區。翁毓羚希望打造的社區聚落，可以補充重劃區周遭生活機能尚未發展健全的缺點。

大規模造鎮案，一方面讓首購族能以低總價圓買房夢，卻也不免成為投資客標的。儘管翁毓羚強調推案針對自住小家庭，卻有總太預售建案屋主觀察，同社區投資客比例將近一半，還有不少買主來自中國港澳。

交通建設讓人們的舒適圈往外擴大，也讓原本擠在蛋黃區獸籠裡的居民，慢慢溢散到外圍，追求更好的生活品質。然而在重劃區眾多的台中，隨著都市範圍外擴，剛需與投資需求彼此拉抬，推升房價成長。

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