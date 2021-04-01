熱血台大生在世界種教育 遠山呼喚：與其只給錢 不如找到問題點

【文／鄭景雯；圖片／王建棟攝】

林子鈞、蔡宛庭在念台大經濟系二年級時成立「遠山呼喚」，深入尼泊爾偏鄉為孩童種下教育，至今協助超過4000位孩童穩定受教，透過問卷訪談分析在地需求，有效解決孩童失學問題。

2015年尼泊爾大地震，造成當地42%輟學率，當年才20歲的林子鈞、蔡宛庭進入災區服務，認為唯有透過「教育」才能長遠改變孩童的未來，成立國際非營利組織「遠山呼喚」。

「想做事和有效率做好事不一樣，」家扶基金會國際室主任林秉賢說，有別其他NGO團體，林子鈞、蔡宛庭「說的跟做的事情一致，」懂得在地人真正的需求，又保留了台灣新世代的直率與真誠。

遠山呼喚不只有助人理想，還發揮經濟學訓練，以問卷了解當地人需求，築夢踏實。

團隊創立5年多，從一開始單純募款救災，2017年發起長期定期定額捐款，隔年擴大服務據點，陸續提供英語課輔、職涯輔導、營養午餐、校車、疫情學習包等計劃。「計劃都是由在地人提出需求，我們再去做募款，」蔡宛庭認為，與其只是給錢，不如找到問題點，解決阻礙孩童受教的交通、飲食、居住等問題。

（取自遠山呼喚臉書專頁）

將經驗模組化，在各地實踐

台大電機系教授葉丙成觀察，許多NGO常會因募款壓力而失去原先理想，「這兩個年輕人很早熟，」不僅定期向贊助者說明資助進度，善用圖文、影像、社群和大眾溝通，也加入科學數據分析、有系統的思考。

今年他們發起「耘海計劃」，要把尼泊爾的服務經驗模組化，推動到東南亞各地。「我們的服務是以離開為目標，」蔡宛庭說，2016年再度回到尼泊爾災區，感受到唯有外地人離開，當地人才有能力做長期的教育。

科技部人文及社會科學發展司長林明仁形容，耘海計劃有如找加盟店，「組織要走得長遠，一定要找更多志同道合的人。」林子鈞說，「遠山呼喚只是一個橋梁，」期待號召政府、企業響應，讓台灣作為亞洲NGO的孵化中心。

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