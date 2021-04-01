Dcard創辦人林裕欽：台灣半導體有世界話語權 網路世代就不能？

【文／鍾張涵；圖片／王建棟攝】

只花一週就寫出Dcard，連蔡英文都是「卡友」，林裕欽不到30歲便名列《Forbes》名人榜，儼然是台灣新創界偶像級人物。他帶著年輕團隊往前走，更積極與其他創業者交流，期盼有一天，台灣的網路實力被國際看見。

台灣的社群網站，江山代有才人出。

1990年代，台大「資工宅」杜奕瑾造就全台最大BBS站──台大批踢踢實業坊（PTT），他從美國微軟返台，創辦台灣AI實驗室，繼續活躍。

2000年後，「交大魯蛇」簡志宇等人打造的無名小站風生水起，他現在已是矽谷創投家。

現在，則是Dcard，以及其共同創辦人林裕欽的時代。

台灣新一代最具影響力社群

Dcard，2011年創立，10年內躍為全台最大匿名社交平台，被喻為「台版臉書」。

29歲的林裕欽，去年名列《Forbes》年度亞洲「30 Under 30」名人榜，是科技類別中台灣唯一上榜者。

如今Dcard註冊會員逾400萬、每月不重複訪客1500萬，產出20萬篇以上貼文。

就連總統蔡英文都因其影響力，在該網站註冊帳號，2019年7月更前往Dcard，與林裕欽見面。

（截圖取自蔡英文臉書專頁）

「林裕欽，毫無疑問地、大有可為的年輕人！」中華開發創新加速總經理郭大經加重語氣認定。

Dcard崛起如臉書，抽卡認識女孩

Dcard是由林裕欽和台大資管系學長簡勤佑於2011年在台大架設。簡勤佑覺得要認識女孩子不容易，因此憧憬一種：讓緣分帶領彼此相遇的際遇。

「D」象徵Destiny（命運），午夜12時以隨機抽卡方式讓男女相遇，一天只能抽一張，雙方都按下交友同意鍵，才能成為朋友；一旦錯過，機會不再。

文化內容策進院顧問劉承慶描述Dcard的崛起，如法國文豪大仲馬的語言：人類一切智慧都包含在4個字裡，等待和希望。

網路世界太急、太快，他們卻反轉做出不同特質的產品，要用戶花時間靜候，等一個盼望的實現或破滅。劉承慶說，Dcard最初用「抽卡」吸引人氣，隨後網站又加入論壇，增加了黏著度、引來更多人參與。

這是Dcard能吸引大批年輕人好奇，取代PTT成為最熱門網站之因。

簡勤佑有構想，找他稱為「天才工程師」的林裕欽幫忙寫網站程式。

林裕欽只花一週就把Dcard寫出來，簡勤佑回憶，「我去看天才工程師寫的程式碼，一字一句慢慢讀，試圖理解他寫的高深程式邏輯，光讀懂就花好多力氣。」

台大時的林裕欽戴黑框眼鏡，講話太快、略帶點科技宅，是在台大計算機中心打工的工程師助理。

他成名後，很少談論大學時期。但曾在一次演講，用「Programming換得的麵包和夢想」形容自身經歷，說父親年邁得子、他上有4位姊姊，因此靠寫程式賺學費，想分擔家計。

林裕欽最初聽到簡勤佑的點子覺得無聊，沒想到會員愈滾愈多，他才正式加入Dcard、積極思考商業模式。

2015年後，兩人將Dcard登記為公司，不久，簡勤佑因意見不合離開。

林裕欽下定決心要當一位好的領導者。

超自律人生，克服領袖最大挑戰

他從自我管理做起，一如暢銷書《原子習慣》：從細微處養成習慣，打造系統，就能享受時間複利。

由於創業時發胖20多公斤，他花一年時間從91瘦回71公斤，學嚴凱泰拚命減肥「把健康變好」；原本是夜貓子的他，也硬把生理時鐘調成「晨型人」，每天5點45分起床，進公司讀書、思考、決策。

他還效法蘋果創辦人賈伯斯，買了十數件相似黑衣，減少上班挑衣服時間。

美國領導學專家麥斯威爾認為，「自律」是領導者一大特質，因為自律太艱難、如走上坡路，領袖最大挑戰是先領導自己。

為提升管理能力，他求知若渴。光去年就買了100多本書，大量閱讀管理、領導、自我成長、人物傳記。他說，「我喜歡從不同的人身上學習優點、汲取長處，去找到自己要的樣子、做出我自己的故事！」

現在林裕欽已儼然是台灣新創界的偶像級人物。

他每兩週安排一個晚上，與其他新創CEO交流。

「因為來找的人太多了！」Dcard公關透露，公司每週接到2至3個邀約，從大學MBA、新創公司都想找林裕欽解惑、座談交流，一年上百封邀請。

記者問：不到30歲的他，已經變成新創導師（mentor）嗎？是誰來請教？

「mentor這字眼有點太重，」林裕欽頓了頓，誠摯地說，「我只是晚上跟大家交流，還不到mentor，也不方便講是誰，不然人家覺得只是來問我一下，我就佔他便宜拿出去講。」

希望「大家都做好」共創網路產業

近期，林裕欽閱讀了華頓商學院教授格蘭特著作《Think Again》，審思為何有企業家無法創新、錯失機會，導致公司衰敗？

因為，Dcard雖有龐大會員和流量，但如何將流量變現，始終是一大挑戰。

林裕欽積極與創業者見面，就是希望透過交流啟發更多創新思維，他說，台灣有半導體產業，台積電花了30多年才做到世界第一，「我們的半導體能有世界話語權，網路世代，就不能有這樣的公司？」

他認為，這不是Dcard一家公司就能做到，「我希望不只Dcard好，而是大家都能做好，必須形成一個產業聚落，才能共同創造影響力。」

台灣大哥大總經理林之晨分析，林裕欽的事業軌跡類似臉書創辦人祖克柏，然而其價值觀、熱愛閱讀的特質，較像晚期的比爾蓋茲，「有利他、關懷的味道。」

林裕欽強調，人生不看短期衝刺，要看長期努力，「我希望台灣有世界級網路公司出現，我也還在摸索這條路怎麼走。」

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