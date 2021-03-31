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政大為何要大費周章拿下籃球冠軍？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：王建棟攝
圖片來源：王建棟攝

【文 蔡立勳 楊孟軒】

政大雄鷹籃球隊拿下UBA公開男一級冠軍，引起各界熱議。學術氣息濃厚的政大，為什麼在校友、新浪網創辦人姜豐年的資助下，大舉引進高中球星、非洲長人球員、培育一支職籃規格的籃球隊？

姜豐年從手機秀出一張珍貴的合照，在他身旁的是退休的NBA籃球巨星喬丹（Michael Jordan），官方資料身高198公分、理著大光頭的喬丹，看起來竟然跟他一樣高。「NBA球員身高都多報一吋，而且，我有頭髮，」193公分高的姜豐年得意的說。

這張照片，其實象徵姜豐年人生兩大志業的結合。他可能是史上最會打籃球的政治大學校友，打過準職業的台銀隊，甚至差一點選上國手；他也是台灣網路業的傳奇人物，曾創辦全球最大中文網站新浪網。

他事業有成後，熱中支持籃運，不但曾帶領一群前國手組織「新浪獅」，進軍對岸的中國男子籃球職業聯賽（CBA）。姚明進軍NBA，姜豐年也參與牽線。

因為這個淵源。2004年，當時擔任新浪聯席董事長的姜豐年，得以在喬丹唯一一次中國行，得到與「籃球之神」熱烈互動的罕見機會，「Jordan拿著我的名片不放，」他得意地指著照片。

（王建棟翻攝）
（王建棟翻攝）

現在，年過花甲的他，再度以他的企業經營能力，結合對籃球的熱愛，讓母校政治大學成為全國焦點

3月21日晚間，台北小巨蛋，記分板顯示82比70，政大雄鷹籃球隊擊敗世新大學，摘下校史首座大專院校籃球聯賽（UBA）男子甲組（公開組）第一級冠軍。

消息立刻傳開。許多人好奇，沒有運動科系，也不以籃球見長的政大，何時有了一支能與傳統UBA強隊匹敵的籃球隊？

起初備受質疑、最終成為英雄，姜豐年很熟悉，「就像我做新浪網，宣示要做全球最大華人網路，很多人剛開始是doubt（懷疑），慢慢變成believe（相信）、最後變成worship（崇拜）。」

政大90週年校慶，校友齊聚催生雄鷹隊

4年前，政大90週年校慶那晚，校友齊聚一堂，財訊傳媒董事長謝金河建議姜豐年，其他學校校友都捐大樓，你何不捐一支籃球隊給政大？

一旁的政大校長周行一，也舉雙手贊成。因為他親身體驗過，大學籃球的魔力。

1987年，周行一在美國籃球名校印第安纳大學讀博士，正好傳奇教練巴比奈特帶領校隊，拿下隊史第五次NCAA（編按：美國國家大學體育協會，此處是指NCAA舉辦的一級男子籃球錦標賽，共有68隊）冠軍，「我都畢業40多年，現在還記得先發球員和教練的名字。」

每到大學籃球賽季，印第安納大學當地旅館、餐廳滿是回來看球賽的校友。學生想在容納1萬6千人的學校場館看比賽，還得抽籤。籃球也成為留學生與美國學生、老師、校友間的共同語言。

美國名校熱中投入巨資，打造準職業等級的籃球隊、美式足球隊，有其務實理由。

《經濟學人》曾指出，大學成功經營一支受歡迎的球隊，便是最好的招生廣告，也能因此吸引更多校友捐款，改善教學設備、空間，甚至聘用更多優秀師資。

周行一相信政大也能複製美國NCAA模式，凝聚學生及校友向心力。他請體育室傾力提出完整建隊提案，姜豐年看了相當滿意，決定投資5年4千萬全力支持。

但政大要成立甲組球隊，沒人看好，「我們喊出成軍5年拿冠軍，大家笑死了，你政大憑什麼？但我就喜歡挑戰沒人做過、也沒人相信你的事情。」姜豐年說。

第一個挑戰，是要讓高中明星球員相信政大是玩真的，除了姜豐年親自到學生家中拜訪，展現誠意，說服家長。政大還升級軟硬體，打造規格媲美職業、看齊美國NCAA標準的球隊。

正好潤泰集團總裁尹衍樑贊助，花了3億元重新翻修的體育館在17年底啟用，有國內唯一國際籃球總會（FIBA）一級賽事等級的計分系統，2千個觀眾座椅全面升級，雄鷹隊旗幟高掛球場上方，打造出氣勢雄偉的主場。

（王建棟攝）
（王建棟攝）

姜豐年還從師大找來前國手陳子威當總教練，從上海調回愛將、國內唯一擁有FIBA經紀人執照的孫秉宏，擔任執行總監。加上體能教練、運動防護員、數據分析師，打造準職籃等級的專業團隊。

種種條件讓政大有本錢爭取明星球員加盟，連續網羅106到108學年度三屆高中籃球聯賽（HBL）最有價值球員，松山高中林勵、以及能仁家商林彥廷和游艾喆。

成軍首年政大就順利升上甲組一級，從第六名、第五名到今年奪下冠軍，完成奪冠誓言。

球員不只會打球，也要兼顧課業

第二個挑戰，也是最艱鉅的挑戰，就是要讓這群過去沒花太多心思在學業身上的運動員，以體育績優生的身分保送進入頂尖的國立大學之後，課業還能跟得上。

「第一個，我們要定義學生是學生運動員，」周行一強調，雄鷹隊球員不單單打籃球，教練團一定與球員、球員父母取得共識，維持課業是必要條件。

姜豐年直言，「他們敢來政大表示有心理準備；也有很多球員打從一開始就沒興趣，他不想念書，這個我們也不要。」

他與陳子威拜訪各學院，獲民族系、地政系、外交系、日文系與傳播學院支持，又以傳院每年開設3個體保生名額為最多。16名現役球員有半數就讀傳院。

想打球卻不被師長支持的痛苦，姜豐年很了解。當年他就讀政大外交系時，因為太投入籃球校隊訓練，就有教授斥責他，「來學校是要求學，不是來打籃球的。」

「傳院當初跟姜豐年還有教練、球員開會，討論可以怎麼更支持球員。他們不是只來打球，也需要學習一些東西，」政大傳院特聘教授林日璇舉例，傳院靈活、強調小組的課程模式，也能搭配球隊訓練、賽程的安排。

然而並非所有老師都能理解。每到學期初，孫秉宏總會陪球員上第一堂課，向授課老師介紹球隊與球員背景，緩解彼此緊張。第一年仍有不少老師半信半疑，在校園中，也依舊引來部分質疑的眼光。

雄鷹隊後衛，就讀傳院二年級的林勵，在球隊官網的個人頁面寫著：「在學校的時候因為我們是體保生的關係，總是會聽到一些對我們比較有偏見的話。」

一樣是傳院大二的後衛林彥廷則寫，「對於高中沒讀書的我，馬上接觸到這種以學術為榮的學校，會有些不習慣。」

他反而更努力。政大新聞系副教授方念萱去年在院必修課「傳播與社會」教過林彥廷，「他很認真，上課坐在很前面，瞪著大眼睛，非常專注的表情，在我班上成績不錯，」方念萱談起林彥廷仍印象深刻。

首批招收球員都能畢業，一人錄取傳院碩士班

但還有外籍生的挑戰。雄鷹隊有2位來自塞內加爾的穆斯林球員——身高同為205公分的聶歐瑪與丁恩迪，他們嚴格奉行一天祈禱4次，不飲酒、不吃豬肉的規定。

聶歐瑪現在是民族系大三。來台初期，常買到米飯淋有肉汁的便當；每天凌晨天猶未亮，就在寢室開燈，進行祈禱，常引來同寢隊友不滿。由於身高太高，睡覺必須躺在床板對角線，才能勉強伸直雙腿。

到了齋戒月，日出後就不能喝水、飲食，但球隊無法停下練習，兩人練到嘴唇發白，直到日落，才能趕緊喝牛奶補充營養。

雄鷹隊首批招收的7名球員，除了休學投入職籃，加盟新竹攻城獅的田浩，其餘均已升上大四，校方預期他們都能順利畢業，曾入選亞青國手、就讀廣告系的王詠誠更已錄取系上碩士班，將於9月就讀。

2017年5月雄鷹隊成立以來，姜豐年投入大把資源，除了要為政大爭光，也想拋磚引玉，推動其他學校加入，讓UBA茁壯成為台灣版NCAA，不再是HBL與職籃之間的斷層。

「姜豐年在正確的時間，做正確的推手，」2011年中華世青男籃領隊、資深廣告人徐一鳴分析，HBL先炒熱、16年富邦開始贊助UBA、尹衍樑翻修政大體育館，都為姜豐年的適時投入打好基礎，而姜豐年之前在新浪獅累積的經營球隊經驗，也在政大這三年充分發揮。

政大拿下冠軍後，已對其他國立大學造成壓力，「看起來應該有一定的一個效果，有些學校放話就是要學我們這樣做，」姜豐年表示，秀出另一個台灣頂尖國立大學教授的臉書貼文，「他們也要找一個『姜豐年』。」

【小檔案】姜豐年

出生／1957年

現職／璞石資本董事長、政大雄鷹籃球隊領隊

經歷／新傳集團創辦人、新浪網聯席董事長、趨勢科技總裁

學歷／美國德州大學奧斯汀分校政治經濟學碩士、政治大學外交系

【小檔案】政大雄鷹

成立／2017年5月

球員數／16人

領隊／姜豐年

總教練／陳子威

吉祥物／獅鷹獸（Griffins）

榮譽／109學年度年UBA（大專校院籃球運動聯賽）公開組男一級冠軍、106學年度UBA公開組男二級季軍

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