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古都小鎮變炒房勝地 南科族：找不到停車位 只好買麥當勞得來速

聯合新聞網 / 天下雜誌
南科帶來的人口湧進台南，但交通建設還沒趕上人口移入，尖峰時刻，南科附近的五線道都會大塞車。 圖片來源：謝佩穎攝
南科帶來的人口湧進台南，但交通建設還沒趕上人口移入，尖峰時刻，南科附近的五線道都會大塞車。 圖片來源：謝佩穎攝

【文 楊卓翰】

工程師湧進南科，台南房價5年飆漲25%，科技新貴自住兼投資，本想當包租公，結果漲太多乾脆賣了。古都變房地產之都，上班塞車、下班想吃飯沒車位，台版京都掉漆？

過去兩年，全台房地產風潮的最熱點，就在台南。而房價飆漲，連帶的特殊現象，也發生在這個「台灣的京都」。

距離南科5分鐘車程的台南善化區，十年前還是個小鎮。靠著台糖糖廠、台酒酒廠有著鄉村的古早味。

七家健身房 vs.荒煙蔓草

這兩年，在這個人口僅約5萬的小鎮，連開兩家全聯超市，相距不到500公尺。除了新開出一間間精品咖啡店，還冒出7家健身房，就連全國性的World Gym世界健身，去年也在善化開幕。

不過看似熱鬧的鎮中心，其實佔地不到1平方公里而已。不小心過條馬路，就出現荒煙蔓草的空地，像進入了另一個平行空間。雜草外，再隔5分鐘車程，就是一棟棟高級別墅與大樓，櫛比鱗次，是號稱「台積村」的LM特區。

有400年歷史的台南，就在新、舊空間裡不斷衝突。

「兩、三年前，善化住的還是傳產工人跟農夫，誰會去健身房呀？現在很多做二休二的工程師，健身房需求就很大，」專門負責當地房地產的海伊廣告公司負責人陸宗鎮說。

「像是善化、新市、永康這些離南科近的區塊，賣房子就像賣高麗菜啦！建商根本不用銷控（銷售控制，逐步釋出市場），沒有賣不完這件事，」他說。

有著南科就業人口加持，從附近的善化、新市，到舊台南市區如中西、東區，房價在過去5年成長幾乎都超過20%。

台南房價上漲太過火，就連和南科沒有直接相關的地區，都莫名火熱。

3月13日，一家在歸仁高鐵特區的建案開放預約。建案本體只有地基，連預售屋都沒有，就在附近的飯店做起生意。開放608張號碼牌，但當天現場只收205戶預約，中籤者只要付10萬元，就可以拿到「優先購買證明單」。

內政部稽查後發布新聞稿，指出「業者以抽籤付訂方式營造搶購，不但不利消費者購屋及議價決定，更將嚴重影響交易秩序，非常不當。」

科技新貴與炒房者的雙身分

投資亂象，恐怕只會愈來愈多。

《天下》統計7大都會區5年房價成長率，台南各區平均漲幅25%，是7城之冠。而台南近5年的淨遷入人口，也由負轉正。浩浩蕩蕩的「科技新貴」，是最大推力。

關鍵特色／離南科最近，善化成南科工程師避開擁擠交通的居住地，地貌也因此改變。傳產工業區旁，出現時髦的健身房和精品咖啡店。

在平日午餐時來到南科旁的Park17商場，每家餐廳不只客滿、都還排隊。而商場裡面的牆上，也都貼著台南各地的建案廣告。

餐桌上，有5位南科的上班族。他們都在南科的一家外商上班，其中4位不是台南人。最大的共通點是：他們都在過去兩年，在台南置產，多買在善化和台南市區自住。

而買最多的「大戶」，陸續在善化買了4戶小坪數的大樓宅，想當包租公。不過，因為價格分別漲到目標獲利率10%、20%，就在去年陸續賣出。

「漲得實在比預期多太多了！價格到了就脫手，不然還要收租客，太麻煩了，」這名大戶工程師告訴《天下》記者。

永慶不動產台南總經理張家驊觀察，推升台南房價的，不只是南科工程師的自住需求，其中也有不少是為了投資。

「許多外地建商來這裡，都是推造鎮型大樓。雖然房型是當地人不會買的小坪數，但是總價比較低、好脫手，投資客一來很容易就賣光，」張家驊說。

嚮往的京都感消褪

「台南房價基期低、又是淺碟型的市場，投資客一來很容易爆掉，」陸宗鎮說，「房價低、利率又低，不借錢買房，實在對不起自己！」

在台南市政府附近已經買了一棟房子的林姓夫妻，近日正準備要簽約第2棟房子。林先生在高雄上班，選擇在台南置產，看上的就是房子大、綠地大，「環境好，房價再怎麼跌，都不會跌太多。」

林太太說，原本的投資都是存股，以金融、半導體股票為主。但後來發現，房價漲幅絕不是股票殖利率追得上的；再加上考慮到未來小孩長大，也要換房。

所以，去年央行降息後，夫妻就開始將原本要再加碼存金融股的錢，轉移到房地產上，準備長期持有。

的確，台南所有權買賣移轉單位面積去年年增1.5%，平均每棟買賣移轉面積約40坪，皆為六都之最。

然而，人口和房價墊高的速度，顯然已經快於都市建設。所有在南科上班的人都指出，交通愈來愈壅塞。

台南市區往南科，就算是5線道的大馬路，在上、下班時間仍然塞車。一名在市區置產的南科主管級工程師指出，未來打算捨棄開車，考慮買台機車通勤。

「不只是塞車進南科要40分鐘起跳，公共停車位不足，也是很大的問題。有好幾次，因為找不到停車位，就只好買麥當勞的得來速回家吃，」他說。

原本嚮往台南有日本京都的愜意生活，那一瞬間，有點掉漆。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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