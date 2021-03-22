前女友的華麗復仇！她怒槓Tinder狠甩渣男成為最年輕女CEO

【編譯 李立心】

31歲以前，你做過些什麼？31歲的Bumble Inc.執行長赫德創辦過兩間公司、結婚、生了一個小孩、控告前東家、被前東家告、帶領自己創辦的公司上市、累積10億美元資產。

女性導向的交友軟體Bumble母公司Bumble Inc.上個月順利以每股43美元的價格上市，第一天就漲破70美元，讓創辦人暨執行長赫德（Whitney Wolfe Herd）成為少數靠自己的力量躋身十億級富豪之列的女性。年僅31歲的赫德同時也是領導公司上市的執行長中，最年輕的女性執行長。

Bumble Inc.上週公佈財報，數據亮眼。旗下兩款交友APP─Bumble和Badoo─營收加總超過1.65億美元，年成長31％，超過分析師預期。但相較於冰冷的數字，更讓人津津樂道的是赫德的傳奇故事。

赫德出生於猶他州鹽湖城，爸爸是房地產開發商，她年紀輕輕就展現了商業頭腦。

19歲的那一年爆發了英國石油（BP）漏油事件，嚴重汙染墨西哥灣。她與朋友發起慈善活動，製作竹製托特包，寫上「幫幫我們」（Help Us）的字樣，希望能幫助受影響的居民。

電視名人李奇（Nicole Richie）與時裝設計師佐依（Rachel）被媒體拍到揹著這款包包，讓「幫幫我們計畫」名聞全國。還在念大學的赫德第一次出手就大獲成功。

創辦Tinder

2012年，22歲的赫德加入育成中心Hatch Labs，在那裡結識了一群創業夥伴，共同打造現在赫赫有名的交友軟體─Tinder。赫德擔任Tinder共同創辦人兼行銷副總，四處宣傳，終於為Tinder衝出名聲與下載量。

然而，赫德的事業卻沒有就此一帆風順。

赫德在2013年與她的主管、時任Tinder行銷長的馬汀（Justin Mateen）交往，不到一年就分手了。兩人沒能好聚好散，分手後，馬汀多次在職場上對赫德言語霸凌。據赫德後來在法院的證詞，馬汀多次稱她是「婊子」，更以赫德是「年輕女性」為由，要求她不得再自稱是「共同創辦人」。

當初在Hatch Labs結識赫德，並決定共同創業的Tinder執行長瑞德（Sean Rad）非但沒有介入，自己也經常使用帶有種族或性別歧視的用語。最後，赫德被迫離開Tinder。

現在回頭看，這段悲傷的經歷對赫德而言，或許是上天給的祝福，讓她可以揮別渣男與男性主義當道的前東家，回歸初心。赫德的事業與感情也真的從這時候開始，一飛沖天。

再創以女性安心使用的交友APP

2013年告別前男友馬汀之後，赫德遇到了現任老公、石油與天然氣公司富二代麥可（Michael Herd）。共同好友介紹兩人認識交往，麥可也成為赫德在與Tinder分手的路上，最重要的支柱。

在2014年離開Tinder，赫德和俄羅斯富翁，也是歐洲交友網站Badoo創辦人安德烈夫（Andreey Andreev）一起創辦了Bumble。

赫德以自身經驗出發，認為完全從男性為出發點的Tinder無法滿足女性客群，因此決定要讓Bumble成為讓女性可以安心使用的交友平台。Bumble最重要的設計是「只有女性可以主動出擊」。如此一來，就能避免被過分積極的男性騷擾。

同時赫德開始反擊Tinder，提起訴訟，要求賠償100萬美元。Tinder決定切割馬汀，要求馬汀下台（瑞德隨後跟著辭職）。雖然堅稱公司本身沒有問題，但Tinder選擇私下與赫德和解，赫德總計獲得100萬美元現金與Tinder股份。

對赫德而言，訴訟案還她一個公道。在她最初指控馬汀與瑞德騷擾的時候，換來的是媒體對她的訕笑，甚至有人說她對Tinder的貢獻，根本不如自己所宣稱的那麼多。

「這場訴訟無關金錢，我不是為了錢做這件事情，也不是為了自我滿足。而是我覺得自己在Tinder扮演了重要角色，他們卻試圖將我從公司的歷史上抹去。我要的是自己做過的事情能夠獲得認可，」赫德接受《衛報》採訪時表示。

與Tinder的紛爭暫時落幕，Bumble也步上軌道，上線第一個月就獲得10萬次下載，第一年就吸引300萬用戶註冊、促成8000次配對。Bumble持續加強安全性，像是每一張照片都加上用戶名稱的浮水印，讓想上傳裸露照片的人打退堂鼓。

Bumble自2016年起推出付費方案，隔年營收突破一億美元。赫德也在那一年與麥可步入禮堂。

2021年2月10日，Bumble Inc風光上市，赫德帶著一歲多的兒子現身慶祝。

現在的Bumble不只是僅次於Tinder的國際級交友軟體，更是提倡女性平權的企業領頭羊，客群以女性為主體，董事會成員也以女性占多數。Bumble也勇敢跨足印度市場，希望能在保守的市場上，帶起女性主動出擊的風潮。

以女性為主體的概念要推廣到全世界並不容易，交友軟體目前仍是以男性為主的市場。但別忘了，赫德是一位勇敢怒甩前男友與前公司的女子，也是具備絕佳洞察力而足以掠奪市場的企業領袖、婚姻與育兒時程完全不受創業影響的母親，當這樣的奇女子說，她要寫下女性主動出擊的故事，誰敢說她是癡人說夢？

參考資料：華爾街日報、CNBC、CNN、Forbes、Money Inc、People.com、CISION、L’Official、Nine.com.au

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