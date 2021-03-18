56年大旱》鑿井、回收污水緩不濟急 台灣還能怎麼辦？

【文：林倖妃】

今年水情到底有多糟？台灣去年沒有颱風登陸，遭遇56年來最大旱象，不但白河水庫見底，另有多座水庫岌岌可危，但這並非最糟狀況。學者提出警告，受到極端氣候影響，海水溫度升高帶來效應不僅是颱風變強，路徑也有往北走的傾向，也就是掠過台灣的機率增加，乾旱發生將愈來愈頻繁。

中央大學太空及遙測研究中心特聘教授、俄羅斯聯邦工程學院院士劉說安表示，受到氣候變遷影響，台灣面臨的是颱風愈來愈強、乾旱也愈來愈頻繁的未來，水資源管理將是最重要的課題。

事實上，經濟部水利署也注意到同樣的狀況。根據水利署的資料，過去20年每年6月到隔年2月降雨量平均為1778公釐，前10年有4次低於平均值、後10年有5次，2021年降雨量僅有752公釐，較平均雨量少了1000公釐，旱象比以往都更為險峻。

但不論是經濟部長王美花所說鑿井抗旱，或是前內政部長、台大土木系教授李鴻源提出加速污水循環再利用，能解決台灣現今遭遇的困境嗎？

過去每年影響台灣的颱風約有3至4個，平均登陸為1.8個，劉說安說，台灣每年有60％的用水都仰賴颱風帶來降雨，也因此颱風和缺水指數呈現逆相關，颱風愈少、缺水指數愈高，發生乾旱的機率也大大增加，去年登陸台灣的颱風一個都沒有，才讓全台暴露在乾旱的風險中。

颱風路徑改變，台灣陷入大旱危機

探究其中原因，和颱風路徑改變有關。通常有三成的颱風在西北太平洋生成、大西洋約佔12％（美國稱為颶風），劉說安針對1970年到現在橫跨約50年的颱風路徑進行分析，粗略分為往西走、往北走、迴轉和不規則等四類，結果發現颱風往北走的機率有升高趨勢。

通常往西走的颱風，較容易影響台灣，往北走則是掠過台灣，例如去年沒有任何一個颱風登陸台灣，但位在東北亞的日本、韓國卻受創慘重，乃至於北韓甚至出現一週兩次颱風侵襲，8月的「巴威」颱風號稱是平壤史上遭遇第一個颱風。

在海水升溫、全球暖化的催化下，「短期內不會停下來，未來有可能愈來愈極端，」劉說安解釋，海水溫度升高有利於颱風生成，夏季的西南氣流、冬季西南氣流加上東北季風，都會催化超級強颱（風速達到每小時185公里）的出現，不僅破壞力更強、存在時間也更長，西北太平洋單在2015年就出現9個超級強颱，但在此同時，颱風路徑往北走的機率也在增加。

這也意味著，當極端現象愈來愈明顯，台灣未來遭遇超級颱風的機率變高，乾旱發生的可能性也變強，「水多」和「水少」都是政府現階段最重要的課題之一。

乾旱對台灣造成的影響，已不容忽視。台灣上次出現大旱在2015年，當時降雨量尚有1059公釐，前一年9月水庫總蓄水量為12.6億噸，從4月開始即因水量不足而進行分區輪流供水。

今年狀況更為危殆，降雨量僅752公釐、水庫總蓄水量為9.3億噸，如今距離5月梅雨季尚有將近2個月，分區停供度過枯水期的危機步步進逼。

面對旱象，水利專家、前內政部長李鴻源認為，要解決產業用水的困境，鑿井因為涉及地層結構，並非所有地方都適用，而海水淡化的成本太高，一噸30元，排出的廢水含鹵可能造成污染，都是目前難解的問題；最可行是污水回收再利用，在他任內完成的鳳山溪污水回收再利用廠，出水即供應中鋼使用。

但不論是鑿井、再生水，顯然都無法解決燃眉之急。水利署長賴建信不諱言，今年水情較2015年嚴峻，卻至今未亮出紅燈警戒，主要是因為提前部署進行水資源建設，從2017到2020年間，全台每日增加備用水源133萬噸，從人工湖、伏流水，到加速再生水廠、海水淡化廠以及供水管網串聯，同時強化汰換管線、改善漏水率，從2017年全台漏水率16％，到2021年降至13.5％。

在此同時加大水庫清淤力道，單是在2020年的清淤量即達1440萬立方公尺，不但比苗栗明德水庫總蓄水量還要高，更是歷年平均清淤量的2.6倍。

去年眼看颱風不入境，緊急抗旱水源應變更是刻不容緩。賴建信細數，現在全國有160口抗旱水井併入自來水系統，每日出水34萬噸，其中17口位在新竹地區，每天出水3萬噸，從去年7月抗旱至今已供水520萬噸，「如今新竹水庫只剩下480萬噸水量，若沒有這17口井，新竹早就已經無水可用，」他說。

包括抗旱水井、桃園埤塘水源、水資源中心放流水，到最新加入的新竹海淡廠，新近增加的備援水達78萬噸，加上之前水利建設擴增的133萬噸，台灣整體備援水量已到每日可供221萬噸。

簡而言之，台灣目前每日需水量1080萬噸，若全都仰賴水庫供水，很快就用罄，因為有221萬噸的備援水，可以減緩水庫的壓力。賴建信坦言，這幾年不斷增加備援設施，就是為了因應氣候變遷的壓力。沒想到這麼短的時間就派上用場。

抗旱延長賽，企業、政府都要備戰

當旱象可能成為常態，不論政府或企業都應將風險列入成本。劉說安認為，台灣應該加強研究能量，尤其是對觀測技術的評估和提升，對大自然多幾分了解、多幾分預測能力，提供政府做因應改善，就能降低可能的損失，「預防勝於治療，肯定比投入救災的資源還要少。」

另一方面，產官學都要有風險評估的概念，政府更需要建立水資源管理系統，從合理化水資源運用到計畫性使用目標，尤其是民生、工業和農業用水如何調配，都需要完整規劃。

好消息是，企業似乎也感受到前所未有的壓力，並願意拿出具體行動。水利署從去年展開週週輔導，了解企業的用水狀況，「2015年尚須對企業大用戶採取強制鉛封水表，以控制用水量，」賴建信說，這次企業多能自主節水，尚未動用強制鉛封，節水率即已達到11％。

即便如此，在今年旱象仍未舒緩前，所有人都須做好繼續打「抗旱延長賽」的心理準備，而不是危機來了才見招拆招。畢竟極端氣候已經不是紙上談兵，而是真實的生活困境，我們必須面對最壞的打算，同時做好最周全的應戰策略。

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