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斜槓董座沈慶芳用銀行家祕笈 把臻鼎推上全球龍頭

聯合新聞網 / 天下雜誌
（中央社）
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【文／黃亦筠；圖片／中央社】

鴻海為最大股東的臻鼎集團董事長沈慶芳，如何用銀行家思維，以每年營收100億的成長規模，將臻鼎帶上市值第一的全球PCB龍頭廠寶座？

二二八連假前夕，全球印刷電路板龍頭（PCB）臻鼎科技集團董事長沈慶芳，現身新竹清華大學「PCB智慧製造專題」的開幕演講。他去年捐了5000萬，和清大簽約成立「臻鼎清華聯合」研究中心，聚焦PCB的智慧製造、材料和設備的研發。

「我很喜歡這個產業，很難得有一個產業可以讓你做一輩子，電路板是最基礎、也最需要，」70歲的沈慶芳，對著台下滿座的清大高材生精神喊話。

沈慶芳（右）參加臻鼎清華專題開幕演講。 （臻鼎清華研究中心提供）
沈慶芳（右）參加臻鼎清華專題開幕演講。 （臻鼎清華研究中心提供）

鴻海持股33%的臻鼎集團，和臻鼎集團持股72%、在中國掛牌的鵬鼎，兩家市值合計約5400億，員工超過4萬人，穩坐全球PCB龍頭廠。

臻鼎集團製造重心向來都在中國，沈慶芳一年300天都在中國廠區「以廠為家」。

這趟回台，他難得「長」時間待在台灣，沈慶芳一有空就面試人，連週六、日都安排供應商見面，沒排到約就自己走去公司上班，絲毫閒不下來。

「有很多事情要做，」他點開手機給《天下》記者看，秘書用Excel製作的行程表，密密麻麻。

臻鼎集團的營運和股價數一數二好

去年，美中貿易戰沒有趨緩，在沈慶芳主導下，臻鼎集團先是併購了專做汽車雷達板與基地台板的先豐科技，跨入新業務領域，並順勢在台灣建立生產基地，更預備在南科高雄園區建廠做高階軟板，實現兩岸產線的部署。

但高雄廠目前進度落後，「我那塊地基礎工程，地基都打好80%，但設計還沒發包，工程人員都被（南科）台積電搶走了，」他無奈地說。

根據2018年鵬鼎公開上市招股書揭露，鴻海佔鵬鼎之年度銷售總額比例約5％。

「臻鼎集團實際操盤者就是沈慶芳，它（臻鼎）的營運和股價數一數二好，郭台銘當然不用擔心，」沈慶芳的好友、上銀集團總裁卓永財觀察。

「他的特色就是專注，」看過2000多間紓困企業領導人的卓永財觀察他的老友。

「十多年來，他就只做PCB本業，沒有其他雜七雜八的轉投資，」他說。

從2010年開始，每年以營收100億規模成長，把臻鼎集團帶向PCB龍頭的沈慶芳，出人意外地和卓永財一樣，是非科技背景出身，而是來自銀行業。

斜槓董事長，用銀行家思維帶臻鼎集團高飛

沈慶芳文化企管系畢業，考入中國輸出入銀行，十年間升到科長，之後曾任亞洲證券、太平洋證券執行副總經理、亞洲財務顧問總經理。

在金融圈打滾的他，一度曾被找去擔任花蓮理想大地度假村總經理，幫這座負債5億的度假村寫投資計劃書。當時曾跑到美、日考察旅館業，沈慶芳自豪地說，現在一座度假村，只要告訴他幾個基本數字，他立刻可以判斷到底賺錢還虧錢。

套句現在的用語，沈慶芳的職涯十分「斜槓」。

他和PCB業的第一次接觸，是被找到耀文電子擔任財務副總。2004年耀文電子財務出問題，許多耀文人去景碩，沈慶芳則單槍匹馬去了鴻海。

當時鴻海正要全力進軍PCB產業，要設一座軟板廠在深圳，郭台銘就派沈慶芳到深圳規劃這座工廠。2005年鴻海旗下PCB廠鴻勝（臻鼎集團的前身）就由沈慶芳擔任董事長。

剛到深圳，沈慶芳就發現連廠房都是租來，2.7公頃大，「這樣的廠要做大不可能，」他在心底估計著，準備要買地擴廠。

搭著智慧手機、平板電腦起飛，對軟板的需求急增，過去一支手機只要2到4片軟板，智慧型手機一支要10片，需求量暴增。

「PCB是跟著3C產業成長，iPhone起飛，是臻鼎集團快速擴張的關鍵，」臻鼎集團長年供應商、祁昌電測總經理李光英觀察。

喊要做世界第一，卻被笑「痴人說夢」

抓準大勢與需求，短短5年間，沈慶芳在全中國布建從北到南5大廠區。他曾對媒體坦言，面對中國投資環境丕變、工資調升、環保、土地及稅法變革，那5年，自己「沒有一天睡好過。」但秉持「多點過河、一步到位」，他用最快速度拉升臻鼎集團產能規模。

當時他以廠為家，每天早上七點半就到辦公室。曾有臻鼎集團大陸廠員工早上剛進廠，被通知董事長找他，原本想等十點董事長到了再去，沒想到沈慶芳早已在辦公室等他。

卓永財曾去過他深圳的辦公室。「沒有多餘裝飾，就一張會議桌、一張他的辦公桌，非常質樸務實，」他印象深刻。

臻鼎集團以每年營收100億的規模快速成長，從3千名員工快速成長到4萬名，根據研究機構Prismark資料，2020年已連續四年穩坐全球PCB龍頭。

但沈慶芳記得，2006年他喊出要做「世界第一」，外界嘲笑他痴人說夢，就連資深幹部、供應商，也半信半疑這位財會背景出身的董事長到底懂不懂PCB？

「當時很多人講說我怎麼那麼大膽敢蓋那麼多工廠，這背後一定要有很多的產業分析的了解，」沈慶芳強調。

手寫筆記本，記滿產業動態、競爭者分析、營運數字

基於過去在金融業的訓練，跨入一個產業前，沈慶芳最基本的動作就是做產業分析。為了向銀行貸款，他研讀了解PCB各種機台價格、生產流程，實際走訪廠區，另外成立了產業分析小組，隨時更新產業數據。這些數據，沈慶芳全親自手寫在自己隨身的筆記本中，數字隨時更新。

和臻鼎集團合作聯合研究中心的清大講座教授簡禎富，在沈慶芳第一次到清大拜訪時，便看過這本宛如祕笈的筆記本。裡頭整理、清楚地記錄著產業動態、競爭者分析、供應商財務數字、客戶營運數字。

「我（在）產業界很少看到別家公司的人這樣，像銀行家一樣，調兵遣將的策略也寫下來，」簡禎富記憶深刻。

這代表，「他的產能規劃與擴張是有所本的，臻鼎集團的成長，是靠著規劃，跟徹底執行去落實的，」簡禎富觀察。

仔細看臻鼎集團年報，會發現每年100億的成長曲線，曾在2016年沒有達成，營收還從2015年的857億衰退到823億。

因為2015年12月中，當時大客戶一度要求臻鼎集團增加產能，幾天後，卻突然打電話通知暫時喊停。

外界傳言，是iPhone 6s 賣不好。但沈慶芳從各方數據迅速判斷，是因為PCB競爭對手增加，產能過剩。那一年底，沈慶芳跟董事會報告，隔年會面臨價格競爭的壓力，他立刻定出策略「保量再保價」，先確保訂單不能流失。

客戶原本週日通知沈慶芳隔週五再次報價，「我當機立斷，算價格算到三更半夜，詢問我的業務總監、總經理可以折讓多少？週一就報價給客戶，不要等到週二，」沈慶芳回憶。

最後，沈慶芳憑著對數字的掌握與敏感度，保住「美國大客戶」的訂單。2016年之後，又恢復每年營收100億的成長幅度。

「我們不僅對客戶掌握得很好，掌握同業多少產能，同業的技術能力多強，在談判籌碼的時候我們有哪些籌碼，商場戰場就是這個道理，」沈慶芳說。

漂亮的購併佈局，以高階電路板廠進攻車用及5G

去年，沈慶芳跌破外界眼鏡，換股合併營收僅60多億且虧損的先豐科技。外界不解，營收破千億、製造據點都在中國的龍頭廠，為何要買一間虧損的小台廠？

臻鼎集團多年的材料與設備供應商、連達國際執行長楊賢增觀察，先豐專注在多層板，在高速運算、高頻微波、高散熱等技術應用有研發根基，有投入車載、伺服器、基地台基板的製造，和擅長軟板、類載板、高密度連接板的臻鼎集團，在業務上互補。

鴻海擅長以併購買進新技術、新客戶，近年趁著5G、基地台、汽車電子火熱成長，臻鼎集團也靠著換股合併先豐，快速在台灣獲得一座高階電路板廠。

「這是一個好佈局，」楊賢增分析，過去先豐受限產能及新設備，難接大型客戶的大量訂單，臻鼎集團能利用先豐做基底，發揮產能優勢來接單，進軍車用及5G市場是可期待的。

從被外界嘲笑到「世界第一」。如今沒有人懷疑金融背景的沈慶芳如何運籌帷幄一座千億科技大廠。

剛結束清大的演講，當記者趨前問沈慶芳，還在用手寫筆記本嗎？

他迅速從背包，掏出一本紅色筆記本，一翻開，就是字體工整的手寫字：「人生最厲害的五處風水，心、嘴、情緒、行為、格局。」

「是我今天早上六點多寫的，」他說，並已分享給幹部看，「就是要手寫，才有感覺，」他強調。

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