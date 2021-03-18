珍奶斷貨、撕下春聯、提前打烊……緬甸政變下的台商處境

【文／陳育晟；圖片／Getty Images】

緬甸政變衝突升級，處處鑿痕彰顯中國對這場政變的影響力。面對緬甸社會反中情緒，台商未來何去何從？

一場緬甸政變演變至今，不僅是美中外交角力戰，更殃及約1000位緬甸台商的人身安全。

3月4日堪稱是緬甸軍政府自2月1日發動政變以來，最血腥的一日。緬甸安全部隊採用催淚彈、橡皮子彈和實彈對付示威者，共造成38位民眾死亡。

中國在政變中角色吃重

「掉落地面的催淚彈殼，可見簡體中文字，代表中共在這次政變的吃重角色，」從1988年就參與民主運動，此次也參與群眾抗議的緬甸華僑Nyi Zin直指。

他進一步解釋，中國政府長期以來和緬甸軍政府保持曖昧關係，不僅提供武器，甚至這次政變前兩週，中國外長王毅還和發動政變的國防軍總司令敏昂來會晤。後來中國更在聯合國安理會擋下軍政府譴責案，讓緬甸民眾不得不懷疑，中國就是這場政變的背後影武者。

示威群眾不僅聚集在緬甸各大城市的中國大使館前，有些還拿出中文標語「停止幫助軍事政變」，要北京和軍政府劃清界線。

美中爭搶緬甸戰略位置

事實上，地處戰略要衝的緬甸，一直是中國急欲拉攏的對象。台灣國際戰略學會理事長王崑義解釋，中國若從中東進口石油，經過麻六甲海峽時，會被海盜、沿線親美的東南亞國家夾擊，因而打造中緬經濟走廊成為中國甩開「麻六甲困境」最合理不過的選擇。

這條中緬經濟走廊，是一帶一路戰略的重要環節，從接壤緬甸的雲南瑞麗，一直延伸到毗鄰印度洋的皎漂港。王崑義分析，緬甸適合發展水力發電的環境、豐富礦產（稀土佔中國進口量一半以上），都是中國覬覦的目標。

而2018年制定印太戰略的美國，自然也不會放過緬甸。美國對中國影響力在當地擴張、影響區域安全，一直抱持警戒態度。

為了維持自身在緬甸的影響力，中國在緬甸多方押寶，不管是軍政府、翁山蘇姬實質領導的民主政府，或位在北部的少數民族，都是中國交好的對象。

和翁山蘇姬相比，中國更愛軍政府

不過，就算挾著2020年11月議會選舉八成民意支持，即將在今年4月邁入執政第5年的翁山蘇姬，卻讓中國愈來愈失去耐心。

「對中國來講，一個威權的緬甸，絕對比民主的緬甸好，」Nyi Zin表示。

他舉例，由中國出資在緬甸興建的密松水電站，完工後九成電力將輸往中國、破壞環境，引起當地民眾反彈，令翁山蘇姬左右為難，只能擱置該計劃至今。中國轉而把期望轉向2006年批准計劃的軍政府。

再加上，「臥榻之側，豈容他人酣睡，」王崑義認為，翁山蘇姬雖然處理羅興亞事件失措，導致形象跌落神壇，但所代表的民主形象還是比較親近西方，「讓中國產生一定程度的憂慮，怕緬甸民主浪潮會吹進中國。」

中國影響力大，美國只能制裁

在此背景下，儘管中國一再宣稱「不干預他國內政」，但此次緬甸政變仍飄著濃濃中國味，西方國家想介入調停，卻心有餘而力不足。

美國在「不打沒把握的仗」原則下，就算想以世界警察之姿介入，但派兵馳援可能性極低，僅在2月中旬制裁10名現任、前任軍官和3個與軍方關聯密切的企業。3月初衝突升溫時，美國也僅針對敏感技術、材料審查，限制可能作為軍事用途的商品出口緬甸。

「國際制裁效果不會好，」曾任緬甸駐台北貿易辦事處顧問，前駐巴紐大使陳杉林認為，緬甸天然資源豐沛，民眾最大的心願是禮佛，物質慾望不大，制裁很難奏效。

王崑義則認為，國際制裁反而讓緬甸更倒向中國，「不管西方國家怎麼制裁，中國還是可以偷偷把東西運進去，讓中緬關係更密切。」

這顯示，緬甸未來政局就在想置身事外卻處處鑿痕的中國、無法進一步介入卻只能消極制裁的美國影響下，維持軍政府統治現狀，並在緬甸人心中種下對中國不滿的種子。

反中浪潮起，台商警戒

「農曆春節才剛過，卻得急急忙忙把寫著正體中文字的春聯撕下來，」一位緬甸台商發現，由於緬甸軍政府和中國剪不斷理還亂的關係，社會瀰漫著反中情緒。於是在2月初政變發生沒多久，他就要求幹部把廠區、宿舍、住家牆上的春聯統統撕掉，「多數緬甸人還是分不清正體、簡體中文的差別。」

除了去除中文標示，緬甸當地台商只能低調、少談政治。在大仰光地區經營10家台式連鎖餐廳的緬甸台商總會會長溫斯郎在政變後，絕口不提政治，配合軍政府宵禁時間，把打烊時間從原本9到10點，提前至5到6點。

餐廳內也賣珍珠奶茶的他，必須從台灣進口珍珠等原料，但政變發生後，大批港口貨物積壓，清關和卡車運輸流程均出現延誤。

Nyi Zin解釋，這次緬甸民眾自發性組成公民不服從運動，包括海關人員在內，不少公務員都用各種理由休假、請假，目的就是要癱瘓緬甸行政體系。

這不僅造成溫斯郎餐廳可能陷入缺料危機，當民眾生活重心都轉向街頭抗爭時，仰賴內需的餐廳業績自然直直落，「只剩下原來的四成，」他無奈表示。

華航預計在3月派出2架救援班機前往仰光搭載台僑返台，但不是每位台僑都有意願搭乘。

1997年就到緬甸經商的溫斯郎就直言，「已經把所有身家財產押在這裡，怎麼能說走就走？」

面對緬甸社會前所未見的反中情緒，台商們的希望來自新一代緬甸人。

Nyi Zin指出，這次抗爭和過往最大的不同，是多了很多年輕華人的身影。官方估計華人佔緬甸人口3%，但一般認為實際數字應該更高。

「他們可以告訴緬甸人，中國、中共、華人概念的差別，」Nyi Zin觀察，3月3日一位緬甸華人少女在瓦城不幸遭軍警槍擊頭部身亡，更強化華人支持緬甸民主的概念，避免與中國政府混淆。

但對台商而言，就算在這次反中浪潮能倖免於難，他們更希望緬甸能成為長治久安之地，繼續在這個禮佛的國度中穩定經商。

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