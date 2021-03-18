10家企業8家沒碰過車！台灣如何靠800家隱形冠軍吃下全球電動車訂單？
【文／呂國禎、吳靜芳；圖片／天下編輯部】
並不是特斯拉才叫電動車，就算沒有自有品牌，MIT也絕對不輸德國、日本！從硬體到軟體，《天下》獨家追蹤台灣10家代表廠商，其中甚至有8家原本尚未涉足汽車領域。這牽動全球未來車市的10項技術，讓台灣800家隱形冠軍熱血總動員。改變全球的移動革命正要啟動，台灣的造車大夢能成真嗎？
台灣隱形冠軍代表、位在台中大肚山的上銀集團，今年接到歐洲50萬輛電動車大單。
上銀總裁卓永財紅光滿面，看不出來已經70幾歲，他握著連結滾珠螺桿的方向盤，興奮地解釋如何運作。
今年一過完年，上銀就很忙碌，除了歐洲車廠一次下了50萬輛電動車訂單，還將逐年增加到2024年的200萬輛。
一家歐洲車廠的訂單數就是台灣汽車市場總量的5倍；還有不畏疫情隔離之苦的韓國汽車零組件業者，也找上銀合作，一起供應美系電動車的轉向系統。這些大訂單來得又快又急，必須加快腳步擴廠。
台灣800家隱形冠軍成了全球白牌電動車廠的首選。提到電動車、自駕車，誰會想到上銀的滾珠螺桿？更不會想到巡弋飛彈的光達技術、通訊衛星使用的高頻、高壓的第三代半導體材料，還有特殊化工材料等。
意想不到的電動車商機，讓台灣隱形冠軍總動員，在北中南各地展開新投資。
他們不是傳統汽車零組件供應商，卻默默研發多年，讓世界各國車廠找上台灣，燃起了台灣白牌造車王國的夢想。雖然沒有自我品牌，整車上上下下從軟體到硬體都能製造供應。
《天下》團隊從北到南，選擇10項電動車新技術的領導廠商，實地採訪，見證這股沛然成軍的大勢。
台灣技術不輸給德國、日本。電動車的發展不只讓燃油引擎不見了，轉向系統也從機械式改成數位控制，要能省電，還要毫釐不差。
上銀董事長卓文恒說，「當汽車從傳統內燃機引擎轉成電動之後，轉向系統的傳統油壓機械變成了數位操控，才能更精準也能省電，所以滾珠螺桿做成了R-Type轉向系統。」
1.精準轉向系統-上銀：誤差值18微米，比頭髮還細
德國轉向系統的標準誤差是在23微米之內、日本只做到50微米，台灣上銀卻做到了18微米，精密度比頭髮還要細，這套技術是上銀在德國司徒加特實驗室開發出來的，默默耕耘超過20年了。
要從世界最先進的地方切入，卓永財舉例，想打入晶圓代工供應鏈，得先打進矽谷，走矽谷才是通往台積電的最快捷徑。
同樣的，能接到歐洲車廠的訂單，關鍵在於上銀持續在德國汽車重鎮司徒加特投資。
空有技術還不夠，還要量產與驗證。
早在2015年，台灣宗教聖地佛光山便開始了電動車先導計劃，用電動車接駁信徒，當時就是使用上銀的轉向系統，至今已運轉6年，所以上銀能打進車用市場絕對不是從天而降的意外。
但卓永財喜歡再往前看。電動車充電是大問題，能不能在車頭裝小型風力發電，邊開邊充電，踩煞車時也能回收動能來發電，就連停在路邊也能用車頂的太陽能板發電。
這些都不是純想像，上銀已經研發出來並申請專利了。卓永財認為，汽車的革命才剛剛開始。
台灣能成為白牌造車王國嗎？位於台南永康的飛宏科技，是上市老牌電源供應器製造商，蹲了10年馬步，正努力讓充電跟加油一樣快。
【電力】飛宏科技、廣運、長興材料、優必闊
2.極速充電站-飛宏科技：跟加油一樣快，充10分鐘能跑600公里
飛宏去年獲得德國汽車大廠奧迪（Audi）青睞，在台灣新設立6座極速充電站。
奧迪為何選擇飛宏？「我們是亞洲第一個做到360千瓦充電樁的，」飛宏科技電動車能源事業群處長楊維絜分析，充10分鐘就能跑600公里，可從台灣頭開到台灣尾，充電效率正在逼進加油。
不只奧迪，捷豹（Jaguar）及另一德系超跑品牌首次在台灣推電動車，充電設備也都是飛宏製造。
這不是一蹴可幾，飛宏董事長林中民砸了逾26億的銀彈，練兵10年，才有成果。
台上一分鐘，台下十年功，光是從小電源到大電源，整整磨了4年。還得一步步驗證，2018年打入美國、台灣電動公車市場，至今已經拿下台灣電動公車充電樁五成市佔率。
「這個市場會逐年翻倍，因為充電會愈來愈快，」楊維絜希望有一天充滿電會像加滿油一樣快，屆時這個讓全球電動車普及化的解方，就來自台灣。
3.加快充電新材料-廣運：國防通訊衛星也在用的碳化矽
該解方裡面還有一個祕密武器：碳化矽（SiC），自動設備隱形冠軍廣運集團執行長謝明凱，秀出一個四吋的碳化矽材料，這是第三代半導體材料。
謝明凱說，「碳化矽是一種第三代半導體材料，可以滿足電子技術對高溫、高功率、高壓、高頻、微型輕量化抗輻射等惡劣條件的要求，用在電動車、5G、6G以及航空。」
簡單形容，電動車想要30分鐘甚至10分鐘充飽電，就必須瞬間通過大量電流，而現行材料都無法負載，須使用碳化矽或氮化鎵。
以往這個材料是國防與衛星通訊使用，官方中科院雖具備在實驗室生產的技術，卻無量產能力。
上市的廣運集團是自動化設備廠龍頭，它投資太陽能廠太極能源，積累了各種晶片材料的製造能力。
2018年開始，當時台灣太陽能廠因多年虧損而互相整併，但廣運選擇放棄整併，另謀出路，花了3年投入碳化矽研發，具備了量產的能力，剛好中科院要釋出技術，雙方一拍即合。
去年，廣運集團在桃園投資了10台碳化矽生產設備，預計還要再投資3到5億元，並且已經送給電動車供應鏈客戶做認證。
除了廣運，台灣興起了碳化矽的投資潮，最少已有10家業者宣布投入，鹿死誰手仍是未知數，但謝明凱有信心，台灣絕對最具備成本競爭力與供應鏈優勢。
台灣白牌造車王國的夢想，還要滿足消費者對車子跑更遠、更久的期待，這背後則需要在鋰電池添加特殊化工材料。
在全球擁有4000名員工、台灣2000人中有600人是研發人員的長興材料，是世界最大的印刷電路板乾膜光阻廠商，年營收約400億台幣。
4.延長電池壽命-長興材料：續航力翻倍也不會出問題
2017年，長興成立了ESM（Energy Storage Materials，儲能材料）專案小組，投入鋰電池儲能材料研發。
但長興不去競爭現有成熟的鋰電池材料，而是思考下一世代的技術需求。
長興材料總經理毛惠寬說，「長興做了50年的高分子材料，因此選定從自己擅長的樹脂、黏膠等材料延伸，而不是什麼都做。」
長興開發出的鋰電池添加劑，可以讓電動車續航力從300公里變成4、600公里時都不會出問題。
長興材料開發部部長戴明德解釋，「長興開發出鋰電池電解液添加劑，可以除去水分、解決電池膨脹的問題，因為電池容量密度愈高，充電時會膨脹，而膨脹次數一多，就會減少電池壽命。」
長興目前已經在非日系的鋰電池業者驗證階段。但最難的是使用者回饋，毛惠寬從台灣成立的電動車聯盟看到機會，能複製當年長興跟友達合作成立達興材料的模式。
當時雙方針對面板產業研發特殊材料，一個提供使用數據，一個不斷研發修改，最後才能成功。
雖然達興最後脫離長興集團，成為一家獨立的上市公司，但就投資者而言，「從無到有創造一家市值近百億元的公司，這個結果是成功的，」毛惠寬說。
除了德國車廠，輸出日本，也能證明台灣白牌造車王國的實力。
當充電需求快速成長，台灣智慧電表最大供應商優必闊（Ubiik），看到了電網平衡的需求正要引爆。
5.智慧電表-優必闊：從地下室到雲端都能雙向傳輸
成立不到5年的優必闊，手中有和英國物聯網標準組織Weightless合作的獨門通訊技術，目前已連續3年拿下台電智慧電表標案，累計標金超過12億台幣。
拿下台電標案是重要的實績。
去年初，優必闊送了20個電表到美國加州，測試充電樁監控系統。讓電力使用更智慧，是電動車不可或缺的配套系統。
執行長彭天豪說，「像台灣海峽離岸風場夜間發的電，不用就浪費掉，可以因勢利導，全部儲存到電動車裡。」
要如何找出最佳的充電時機？以加州測試案為例，場域範圍達6個籃球場大，Wi-Fi已派不上用場，更不可能使用耗電量大的5G。
優必闊的技術讓訊號從地下室或平地到雲端都能正常雙向傳輸，讓各充電樁之間互通有無，清楚掌握狀況。
2年前，日本前三大電信商就已找上門談這項技術合作，證明了這家隱形冠軍的實力。
【自駕系統】佳凌、歐特明
6.自駕鏡頭-佳凌：飛彈用技術，偵測車子200公尺內狀況
能輸出到國際的，還有更高難度的美國巡弋飛彈光達技術（LiDAR）。
光達技術本來的作用是引導飛彈準確擊中目標，現在裝在車上，能讓汽車精準偵測200公尺內的狀況，來引導自駕系統。
潭子加工區被稱為台灣光學發源地，這裡有日本佳能、德國保勝光學、台灣大立光。
其中一家特別的廠商是佳凌科技，具有日本技術血統的光學鏡頭業者。
2015年，美國高科技業者邀請佳凌董事長劉嘉彬到矽谷體驗自駕。
當時自駕尚未成熟，為了讓劉嘉彬安心，駕駛座安排了一位員工可以隨時接手，最後體驗順利完成。劉嘉彬下了車才知道這名員工是完全無法開車的盲人。
這趟體驗讓劉嘉彬相信自駕終究會到來，下定決心全力支援客戶開發自駕鏡頭，走上了一條長達5年多的漫長道路，在台中與矽谷之間不停往返送樣品。
5年多來實驗開發，像是走在看不到出口的黑暗隧道之中。
這種自駕光達鏡頭跟大立光擅長的塑膠鏡片不同，須使用純玻璃鏡片，且要在攝氏零下60到120度高溫都能正常運作。
商業模式也完全不同，3C消費品一次下單就是30萬片起跳，車載鏡頭是一次10個、50個再慢慢放大，營收成長很慢、相對研發投入卻很多。
佳凌能耐住長時間研發，第一個原因是日本相機大廠佳能帶出來的耐性。
佳凌是日本佳能台中潭子廠員工離職後創立，以承接日本佳能的單眼相機鏡頭、機身為主要業務，光佳能就曾佔了佳凌九成以上的業績。
這10多年來，佳凌努力轉型，想擺脫對日本佳能的長期依賴，幾乎嘗試所有的光學鏡頭，從監控系統、投影機、醫療鏡頭到車載鏡頭。
劉嘉彬說，「能轉型到車載系統，要感謝納智捷當時使用了佳凌的環景攝影鏡頭，進而用這個認證接到歐洲車廠訂單。」
當台灣要組電動車聯盟，包括佳凌在內的隱形冠軍紛紛響應，「如果沒有納智捷，不知道要花多少年，才能通過別的車廠認證，」劉嘉彬說。
現在佳凌是訂單追著擴廠速度跑，去年已投資4億元擴廠，今年還要投資5億元。
訂單蜂擁而至還有一個原因是，中美科技戰。
光達技術本來運用在巡弋飛彈上，已被美國列為不能扶植中國發展的技術，因此訂單轉向台灣，打入了全球三大自駕系統業者。
這不只幫了佳凌，國車國造帶來的效益其實非常大，還有一家軟體業者也靠當年納智捷練兵，今天才能闖出一番成績。
7.AI自動停車-歐特明：人下車，車子自己找車位停妥
2年前，中國小鵬汽車首款量產車「G3」上市，雙手放開就能自動停好車的「黑科技」，震驚中國車界。
這套自動泊車系統背後的關鍵技術，來自台灣歐特明電子。
歐特明團隊出身裕隆集團，2009年，納智捷推出全球首個環景顯示車載系統，用7個鏡頭擷取360度影像。
「那時大部份車子都還不見得有鏡頭，」執行長吳錫慶說，日產（Nissan）早一年出的車款也只有4個鏡頭。
歐特明持續埋首10年，鏡頭與AI結合進化為影像辨識，不需人眼，車子就能感知周遭，自動找出並停進停車格。
小鵬因此找上門，把自家開發的超音波技術與歐特明的影像辨識AI結合，以求開發出更精準的自泊技術。
「超音波可以知道障礙物在哪裡，但是無法辨識那是什麼，」吳錫慶分析，停車格稀少且窄小的國家，勢必得發展結合影像的自泊系統。
隨著特斯拉崛起，手機軟體創造高附加價值的模式，也會在電動車上發生。
他舉例，特斯拉全自動駕駛（Full Self-driving）不斷進步，也愈賣愈貴，系統售價2年來從5000翻倍漲到1萬美元。
這代表車載系統的應用會愈來愈多。佔歐特明超過五成營收的小鵬，去年交車破2.7萬台，近3個月銷量更是不斷創新高。
對這家蹲了快10年的台灣團隊而言，這只是剛開始，歐特明已和日本索尼（Sony）合作自駕系統鏡頭模組，也和中國汽車產業一級供應商開發記憶式自泊系統。
跟日商合作證明了台灣也能輸出軟硬體結合的新技術。
未來靠台灣的技術，車子會自動建圖和記憶停車路徑，以後人到停車場就下車，車會自動找出車位並停妥。
【汽車馬達】東元
8.動力馬達-東元：早有電動巴士技術，設計製造都留台灣
找上台灣的不只有歐美車廠，芬蘭、印度、土耳其業者也找上了生產電動巴士馬達的東元電機。
光是靠馬達，東元一年能做200多億台幣的生意，從發電廠、核電廠到杜拜塔的電梯馬達，全都是東元製造的，在全球工業用馬達位居前5名。
做了60年的馬達，東元切入電動車馬達的時間很早，那是特斯拉仍在台灣時，當時特斯拉馬達工程師來自美國西屋馬達部門，該部門後來被東元收購，所以對東元技術了然於胸，推薦東元給特斯拉，得到了很高的評價。
不料，歐巴馬政府要求特斯拉搬回美國，才因此作罷。
但東元沒有放棄，東元綠能電機研發兼重電產研事業部協理高飛鳶說，2010年他們跟工研院合作開發電動郵務車、西螺果菜市場搬運車。
2017年，則跟芬蘭新創公司Visedo合作，當時Visedo有設計能力，卻缺乏製造能力，加上不放心中國業者的智慧財產權觀念，於是找上東元。
從歐洲電動巴士、新加坡的碼頭搬運車，到泰國電動渡輪，東元至今替Visedo做了超過300顆電動車馬達。
納智捷在中國的休旅電動車就是使用東元的馬達。
接著2018年，台北市電動巴士上路了，也是使用了東元電動巴士馬達，這讓印度、土耳其業者找上門，希望能跟東元合作。
高飛鳶說，還有一個好機會是國產電動巴士聯盟，要打造1.2萬輛國產電動巴士，這是一個很重要的練兵場，證明台灣可以DMIT（設計、製造在台灣）。
東元持續投資中壢馬達工廠，高飛鳶說，有信心在未來10年，光是電動車馬達就能增加200億元的營收。
隱形冠軍遍地開花，傳統的沙灘車、機車業者也有新商機。從機車塑膠外殼生產起家，投入燃油機車超過20年的宏佳騰，在這場世代更迭中也積極擁抱新技術。
【傳統供應鏈轉型】宏佳騰、堤維西
9.客製特殊車-宏佳騰：電動三輪機車滿足通勤、外送族
其實5年前曾經很掙扎，宏佳騰董事長鍾杰霖說，「等於這10幾年來投入在汽油引擎開發的心血，都可能付諸流水，因為世界各國政府的政策宣布，象徵了未來必然往這個（電動化）方向走，我們只能跟著走。」
宏佳騰大膽轉型，選擇加入睿能Gogoro（PBGN）聯盟。
同時，宏佳騰也看到一個新商機。
有一種高於機車規格、又遠低於特斯拉電動車的城市交通車，正在美國紐約、歐洲各大城市出現了。
這種迷你電動車，能滿足擁擠城市對環保、空間節約的要求，也能滿足電商、送餐電動配送車的需求。
對宏佳騰來說，這就是三輪機車電動化，加上跟睿能Gogoro合作的經驗，所以宏佳騰跟上市公司威剛合作推出了電動物流車，類似三輪機車，鍾杰霖說，「不是特斯拉才叫電動車，迷你車、物流車或特殊用途車也是台灣隱形冠軍。」
宏佳騰體悟到，台灣組聯盟的好處，就像是Android手機系統一樣，可以自己開發晶片，也能用高通或聯發科的晶片。
關鍵是消費者要什麼，要電動機車或迷你電動車都能提供，台灣隱形冠軍能配合製作小量又客製化的服務。
在軟硬整合的時代，宏佳騰不光靠製造成本取勝，還投入車聯網技術開發，光是導航地圖就使用了奧迪、BMW、賓士合資持有的HERE地圖，這是比Google地圖更符合在全球開車通行使用的導航地圖，由這一點就能知道宏佳騰的目標是鎖定全球市場。
宏佳騰執行長林東閔解釋，當汽車進入自駕時代，必須能與機車溝通，因為全台灣有超過1000萬輛使用中的機車，雙方若無法溝通，將是自駕的障礙。
再放眼到印度、東南亞，這些國家的機車數量更驚人，未來必然需要這樣的技術。造車夢正在台灣各地燃起，很多人沒想到，這可能是傳統汽車零組件廠的危機。
在南台灣的汽車零組件聚落，堤維西總經理陳勁兆設想了未來最壞狀況，「如果汽車都能夠靠光學雷達辨識方向與道路狀況，那還需要車頭燈的照明功能嗎？」
10.智慧車燈-堤維西：顛覆傳統，頭燈不照路、車內像劇院
「車燈會不會成了一種溝通、識別的工具，告訴別人車子的狀況，」陳勁兆說，如果未來會出現這樣狀況，那現在就要開始佈局。
堤維西開始了中長期的規劃，短期發展智能車燈。
以前的車燈要亮、達到法規標準，現在則要能自動偵測環境而跟著變化，例如當駕駛有轉向動作時，能跟隨動作自動切換照明方向，讓行車更安全。
甚至偵測到路邊有動物，改變燈光直射方向，以避免造成驚嚇與危險。
此外，還要設想當自駕、智慧科技愈來愈複雜，汽車廠將掌握更多技術，使主導權回到原廠手中。
所以必須跟車廠緊密配合，同時也必須佈局更多專利技術。陳勁兆說，目前堤維西包含在台灣、美國、歐盟、日本，已經有238項專利。
更重要的是做夢，以前傳統車廠先談標準、認證，但現在電動車新創企業的第一個問題，是問你對於未來的想像是什麼？車燈應該扮演什麼功能？
試著想像：當自動駕駛啟動，頭燈馬上切換成省電模式，只亮卻不照明馬路，但車內燈則自動轉換為閱讀燈、甚至讓汽車內部變成了燈光美、氣氛佳的劇院，車燈的功能就被顛覆了。
要滿足需求就要研發，堤維西投資了新的電磁波實驗室、模擬道路的光學配光實驗室，以後汽車會有愈來愈多電子設備，必須避免電磁波互相干擾；同時必須模擬真實道路狀況來實驗各種新照明功能。
堤維西的故事告訴台灣業者，不敢大膽做夢、做好準備，恐怕會在這一波的潮流中被淘汰。
所以台灣需要勇敢做夢，商機不會憑空而來，這些業者早已蹲了多年馬步、投入無數心血研發，加上國車國造夢想帶來的實績，讓世界需要台灣。
如今，因為中美科技戰、供應鏈更完整，台灣已經有八百家隱形冠軍總動員，乘勢崛起，逐步實現他們的造車大夢。
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