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四張圖看懂：台灣GDP「坐4望5」的真相

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：邱劍英
圖片來源：邱劍英

【文：盧沛樺】

2月底，主計總處大幅上修2021年台灣經濟成長率預測，久違地站上4％以上高點。當全世界仍在跟疫情搏鬥，台灣怎麼做到連兩年繳出亮麗的經濟表現成績單？

一場大疫，為台灣帶來轉機。繼去年台灣經濟正成長，成長率站上3.11％，反超中國。2月底，主計總處調高今年經濟成長率預測4.64％，較前次增加0.81個百分點，創7年來新高。

台灣經濟「坐4望5」，有多不容易？

台經院主任孫明德形容得精準，其他國家正成長，是因為去年負成長，比較基期低所致；但台灣去年成長3％，今年還要再成長4％，「就像學生已經考85分、90分，還要再進步一樣。」

為什麼好學生為何能再考高分？因為有三大助攻。

助攻1：美中經濟前景比之前更好

原因之一是，全球景氣谷底反彈，與台灣貿易往來密切的美、中兩國，即將迎來高成長。

據國際預測機構IHS Markit最新預測，美國2021年GDP達5.7％，中國7.6％，較前一個月各上修2.6、0.2個百分點。 中國大陸、美國是台灣第一和第三大出口市場。

跟中國去年已V型反彈不同，美國深陷疫情，去年第四季GDP依舊是-2.5％。但如今，採購經理人指數一路向上，民間投資由負轉正，顯示美國正在強勁復甦。

加上1月以來，受惠於疫苗快速接種，美國為首，全球確診人數、死亡人數大幅下滑，經濟表現受疫情牽制的情形，也將逐季好轉。IMF預估，世界貿易量將由2020年衰退9.6％，轉為2021年成長8.1％。

助攻2：傳產已經接棒，出口各業皆旺

經濟成長率由消費、投資、國外淨需求組成。國外淨需求的定義是出口減掉進口的淨值。主計總處這次上修，增幅最大的是國外淨需求。簡單講，就是出口比預期還要好。

據主計總處最新推估，全年商品出口3784億美元，較前次預估增加209億美元，年增9.58％。電子資通訊業去年下半回溫，今年受惠5G滲透率提高，加上車用電子需求增溫，半導體業進入超級景氣循環週期，可望挹注出口。

跟去年最大不同的是，傳產也走出陰霾，為出口帶來貢獻。根據財政部統計，我國傳產出口主力：基本金屬、機械、塑橡膠及其製品，出口金額都在去年第四季轉正。不只量增，價格也漲。按美元計價，前三類產業的最新出口物價指數年增率，分別為8.72％、1.75％、11.43％。

傳產復甦有兩大推力。孫明德解釋，一是去年即V型反彈的中國，帶動原物料價格上漲。今年初，國內半導體、台商回台建廠需求，鋼鐵業者受惠。然後，歐美國家接棒，景氣復甦，帶動石化、機械出口。螺絲廠世豐總經理陳駿彥在法說會上表示，看好疫後美國建築工地需求成長，整體訂單能見度至今年4月。

「今年台灣很幸運，」孫明德總結，「產業上沒有哪個特別好，是每個都很好。」

助攻3：半導體、台商、都更聯手，民間投資旺

另一個挹注GDP上修的因素，來自民間投資。主計總處預估，全年民間投資超過4兆元，年增3.91％。

主要力道有二：半導體資本設備進口持續成長。台積電1月宣布，2021年資本支出最高達280億美元，是近幾年平均水準的兩倍。

另外，疫情放緩，加速台商回台投資。孫明德觀察，去年疫情影響，很多廠商投資考察、工廠遷移活動都暫停，因為人一移動，就要隔離14天，預料今年疫情解封，投資活動會再增溫。

「加上，（投資台灣）方案今年是最後一年，按往年經驗，台商投資會更加爆發，」孫明德說。政府統計，「投資台灣三大方案」截至2月初，共通過814家投資案，總投資金額約1.2兆台幣。其中，中小企業申請家數最多，但台商回台投資的金額最大。

另一個助攻的力量，來自政府積極推動危老重建和都更。過去3年，合計核准件數逐年成長。

若以縣市別分析，都更集中在台北市，危老重建散在新竹縣、台中市、彰化縣、高雄市，四個縣市的核准重建面積均逾1000平方公尺。

隱憂：通膨

從出口到投資，都前景一片大好。有哪些值得注意的警訊？

通膨可能是其中之一。

主計總處這次也上修消費者物價指數，由1.16％增加至1.33％，比疫情前、2019年還高。

觀察消費者物價走勢，可以看躉售物價指數（WPI）。躉售物價是用來衡量生產過程中，原料、半成品和製成品的批發價格。儘管第一季躉售物價仍負成長，但已從去年第二季谷底反彈、逐季好轉，主要力道來自農、禽畜產品和基本金屬價格成長。「未來CPI可能受到成本推動，會不會受影響，值得關注，」孫明德示警。

不過，話鋒一轉，他又強調，政府對油、電價有控制機制，不會完全反映國際價格波動，因此民眾不必太擔心。

另一個要留意的是，今年上半，傳產延續去年第四季以來的好光景，整體產業仍供不應求；但進入下半年，當廠商產能全開，若需求還沒恢復，價格就會走緩。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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