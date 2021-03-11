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藻礁公投連署估破65萬 中油不蓋觀塘站會缺天然氣、缺電嗎？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：王建棟攝
圖片來源：王建棟攝

【文：呂國禎】

近期每天上新聞版面的藻礁爭議，不只跟環保相關，也牽涉到2025非核家園目標。4個重點帶你看環團、中油雙方立場是什麼？台灣天然氣有那麼缺嗎？

珍愛桃園藻礁公投反對興建第三天然氣接收站的聯署超過60萬人，引起了全民關注，到底藻礁與中油第三天然氣接收站是什麼？必須透過全民公投來決定未來？

重點1：藻礁怎麼形成的？

這次公投的藻礁位於桃園沿海。桃園沿岸約有27公里的藻礁海岸，是世界上少見如此大面積的連續性藻礁，其中約7公里的白玉藻礁、大潭藻礁及觀新藻礁生態狀況較好。

因此2014年在朝野各黨派立委一起推動下，當時桃園縣政府針對觀新藻礁，依「野生動物保育法」公告，劃定了約4公里的桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區。在藻礁區也發現了一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚、紅肉ㄚ髻鮫以及白海豚蹤跡。

藻礁顧名思義是以藻類造礁為主體的礁石，這些藻類將海水中游離的鈣離子固定在細胞壁中，藻類生長死亡後留下的石灰質，逐漸累積形成大型礁體。

藻礁累積的速度很慢，每10年才會增厚1公分，形成桃園藻礁的規模需要7千年，而整個台灣海岸線約1350公里，有藻礁的海岸約數十公里，主要分布地除了桃園，還有新北市的三芝、石門一帶。

重點2：為何在藻礁區蓋接收站？

為什麼要公投？因為藻礁旁要蓋天然氣接收站，引發了破壞藻礁的爭議。時間先回到1990年代末期，東帝士集團看上了台灣能源轉型對天然氣的需求，轉投資了東鼎公司展開興建天然氣接收站、工業區的研究。由於台電當時正在興建位於桃園大潭的天然氣電廠，因此東鼎選上了緊鄰大潭電廠的觀塘地區。

1999、2000年，觀塘工業區、工業港分別通過環評，當時東帝士集團打算往下做包含石化工業區在內的大型工業區，總開發面積上千公頃。但人算不如天算，台電大潭電廠供氣合約因綁標、圖利等爭議，後來召開國際標，結果是中油得標。

東鼎出局後，加上母集團東帝士爆發財務危機，東鼎的觀塘天然氣接收站只能停擺。當時，中油得標方案是在台中港區興建台灣第二天然氣接收站，透過海底天然氣管線供氣給台電大潭電廠。

2015年，行政院因應天然氣需求，提出了興建第三天然氣接收站計劃，再度看上已通過環評的觀塘。

2017年，中油正式購買東鼎的觀塘工業區土地，選擇此地的原因是緊鄰大潭電廠，已通過環評、僅須做環境影響差異化分析，相關研究齊備讓興建時程可大幅縮短，最重要目標是趕上2025年供氣。

然而中油觀塘計劃一出，就引發了爭議，環團希望中油改到新北八里興建接收站，優點是對生態衝擊低、海象好，更適合天然氣船操作；缺點是所費時間較長，在2025年供氣的大前提下，中油最後堅持在觀塘。

重點3：雙方在吵什麼？

但過了16年，時空背景改變了，天然氣接收站預定地旁的藻礁已成了保育區，因此生態學者、保育團體站出來反對興建第三天然氣接收站。他們認為，接收站除了破壞稀有的生態系與物種，也指出藻礁極具生態研究價值，因開發而受到破壞，對台灣是很大損失。

嚴格來說，天然氣接收站並不是直接蓋在藻礁保育區上。爭議點是施工期間、營運之後對於藻礁會產生的影響。例如興建港口往外海延伸，會造成港區周遭的突堤效應，可能會導致淘蝕或淤砂。

另一個爭議是，中油宣稱第三天然氣接收站從原定的232公頃減為23公頃，已大大縮減開發面積，善盡保育、保護責任，並採取避開藻礁的設計、施工方法。

但環團認為縮減面積的說法是數字遊戲，只取消了石化、砂石、冷能利用區投資計劃，原始工業港部份並沒有縮減，對於藻礁的生態影響依然存在。

化解爭議的最好方法是透過公聽會與環評，讓各方充分溝通、陳述意見，最後取得最大公約數。

但第三天然氣接收站總共開了3次環評大會，前兩次都因為民間環評委員抗議政治凌駕專業，刻意不出席而流會；最後一次是2018年10月8日上午，時任環保署副署長的詹順貴突然請辭，當天下午在18名委員（總數21人，3位利益迴避）只有10名出席下強行表決通過。

中油第三天然氣接收站雖然依法取得開發許可、合法施工，但強行讓環評過關，反而讓藻礁抗爭愈演愈烈。

重點4：不蓋會缺天然氣、缺電嗎？

為何要蓋第三接收站？2018年，台灣兩個接收站分別是中油永安的年設計接收量900萬噸、中油台中的年設計接收量600萬噸，根據能源局預估，2025年的天然氣需求為2354萬噸，供應遠遠不敷需求。

因此必須投資興建第三接收站，設計年接收量600萬噸，以滿足台灣天然氣接收站不足的問題。

2025年非核家園的目標，是天然氣佔台灣發電量50%，即便有了觀塘還是不夠。因此中油同時進行擴建高雄與台中天然氣接收站；台電也自行投資位於基隆的90萬噸浮動式接收站、台中180萬噸，目標都是2025年啟用。如果全部完成，全台灣一年接收量可達3270萬噸。

這些進行與規劃中的工程，都能如期完成，因此即便少了觀塘的第三接收站，到了2025年，台灣天然氣供應量也有餘裕，不至於發生供氣不足而缺電的問題。

但天然氣船進出很容易受到天候、海上風浪影響，多一個大型接收站，對台灣來說是多一個保險，能大大降低斷氣、斷電的風險，也能讓天然氣儲運增加彈性。

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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