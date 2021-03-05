股價直逼千元歷史天價 聯發科攻向筆電複製手機勝利方程式

【文／黃亦筠；圖片／Getty Images】

疫情帶動遠距工作，筆電出貨量創新高，尤其搭載聯發科處理器的Chromebook成長率高達五成，被林百里激讚是最好產品，為聯發科帶來筆電處理器市佔5倍成長，攻破英特爾獨佔局面。

股價逼近千元歷史天價的聯發科，在一月底的法說中公布驚人業績：2020年全年營收成長31%，每股獲利大增77%。

「但這只是我們下一波成長的起點，」執行長蔡力行豪氣地說。

智慧型手機產業成長已趨緩，為什麼蔡力行還可以這麼有信心？

令人意外的是，除了當紅的5G題材，分析師、聯發科經營團隊在法說會中討論最熱烈的，竟然是一個投資人陌生的名詞：Arm核心處理器。

研究機構集邦科技（TrendForce）預估，2021年聯發科在全球筆電處理器市佔率，可望從0.5%，大幅成長到2.9%。相當於約有600萬台筆電，會在今年搭配聯發科的Arm核心處理器出貨。

要理解這隻聯發科最新金雞母，得從5個月前的一場記者會說起。

Chromebook敲開筆電時刻

在這場「Chromebook產業鏈台灣教育數位轉型」記者會，廣達電腦董事長林百里罕見地和品牌客戶宏碁董事長陳俊聖、Google台灣董事總經理馬大康同台。

林百里捧起一台銀色的Chromebook，語帶激動地說，「這是我30年來做過最好的產品之一。」

不同於常見的Windows系統，Chromebook是搭載Google Chrome OS系統的個人電腦。因為主要功能靠雲端執行，搭配的硬體較陽春，價格遠較一般筆電便宜。

去年全球筆電出貨量創下8年新高，最大貢獻就來自於主攻教育市場、年成長破五成的Chromebook，不但讓宏碁穩坐Chromebook第一大品牌，也帶動代工的廣達出貨量創新高。

林百里手中的Chromebook，搭載的是聯發科的12奈米製程、Arm架構MT8183處理器。

「Chromebook會是聯發科一個非常重要的成長動能，」聯發科資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑，在記者會上宣布。

資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑，是聯發科的閃亮新星。 （天下資料）

游人傑是聯發科內閃亮的新星，三大事業群中，扣除傳統手機晶片事業外，他掌舵整艘「IoT大船」，包括當前聯發科大力發展的新興事業如ASIC（定制化專用晶片）、NB-IoT（窄頻物聯網）、Wi-Fi與當紅的車用領域。

「我們不只提供最核心的CPU處理器，讓功耗更省，還包括電源管理器、Wi-Fi 6模組，5G數據卡等，」他自信滿滿地強調，聯發科是少數能提供筆電零件「整合解決方案的廠商」。

這概念極為耳熟，其實是聯發科在智慧手機年代，舉世聞名的破壞式創新——turnkey solution（公版解決方案），將運用在筆記型電腦，複製手機時代的「勝利方程式」。

「幾個關鍵讓這個大潮流終於要發生了，」聽在一名美商外資資深半導體分析師耳中，他語氣興奮。

他分析，首先是台積電的製造工藝超越了英特爾，蘋果推出的M1晶片，證明了Arm架構處理器的效能不輸英特爾x86。

第二，現在5G、Wi-Fi連網環境成熟，不須太依賴微軟Windows作業系統。「很多軟體都雲化了，Chromebook很夠用，」他說。

這也代表，Chromebook已經從教育市場，逐步跨向中高階的企業端市場，自然也成為聯發科的機會。

聯發科2016年首次進入Chromebook供應鏈。當時宏碁說服Google多元化處理器，推出全球第一台搭載聯發科處理器的筆電Acer Chromebook R13，螢幕可360度旋轉。

疫情＋蘋果，炒熱夕陽市場

但並未引起太大關注。一名系統廠高層告訴《天下》，「聯發科以手機平台起家，處理器效能上比較弱，」他透露，宏碁在R13之後，一直沒再用聯發科的處理器。

直到2020年，新冠肺炎疫情嚴峻帶動遠距教學、居家辦公，讓Chromebook需求水漲船高，聯發科因此得以再度打入Chromebook。

另外一個推波助瀾的，是蘋果MacBook。游人傑指出，連蘋果MacBook也大膽用Arm架構自己研發處理器M1，聯發科也看到這樣的市場趨勢。

他表示，聯發科會接連推出第二、第三款筆電處理器，最快今年進一步推出最高階產品，由台積電六奈米製程所生產的MT8195。

「聯發科的策略是由低價初階的Chromebook市場，未來逐漸進攻中高價位筆電，」一名參與過Chromebook研發的系統廠高層觀察。

大老二策略：先讓高通鋪路

然而，要進入主流的微軟系統筆電市場，聯發科還有很長的路。

「假如我們現在就要出一台Windows on Arm的筆電，當然會先採用高通的CPU，不會是聯發科，它連微軟認證都還沒過，」一名筆電品牌廠高層務實地告訴《天下》。

高通進度超前，幾年前便將手機用處理器微調，用在連網筆電。

儘管市場反應不佳，高通依舊愈挫愈勇，將筆電作為獨立發展項目，推出專為筆電打造的處理器，去年成功幫微軟的12吋Surface Pro X二合一筆電，打造Arm架構的處理器。

在一月的聯發科法說會上，研究機構Arete投資合夥人辛普森（Brett Simpson）便問，高通動作如此積極，聯發科有「完全支持Windows」的企圖嗎？

「我們多年以來大力投資Arm處理器，目標是進入所有可能進入的市場，Chromebook只是其中一個例子，」蔡力行謹慎地回答，但他表示，短期內不會進入Windows市場，「因為投資太龐大了。」

一位筆電品牌廠高層指出，要進入主流筆電處理器市場，「至少要到英特爾處理器i5程度，如果要和蘋果競爭，那至少要到i7。」

但業界透露，目前聯發科規劃中最高性能的處理器，也只有i3的程度。要進一步提高性能，不能只用Arm的公版架構，必須投入更多資源，自行研發。

「要投入的人力，可能不亞於手機晶片，」一位外資分析師表示。

但科技圈都清楚，聯發科向來秉持「大老二」策略，市場起飛之後才會快速切入。筆電市場Arm時刻的來臨，一時半刻仍不明朗，聯發科不會貿然投放大量資源。

「就先讓高通幫（聯發科）鋪路，也不失為好招，」這名筆電品牌廠高層觀察。

此外，聯發科逢人都稱「英特爾是客戶」，雙方正搭檔推出微軟作業系統的5G連網筆電。「聯發科也不想和英特爾撕破臉，」拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋觀察。

不過，藉著Chromebook，聯發科至少已拿下筆電的門票，為未來佈局做準備。

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