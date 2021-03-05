英特爾叛將殺回老東家 安培：台灣供應鏈意義很大 絕不誇張

【文／黃亦筠；圖片／王建棟攝】

前英特爾總裁一手創辦的安培，聯手台積最先進製程、代工大廠緯穎與技嘉，正面迎戰老東家最核心的高性能伺服器處理器，被評為最熱門半導體新創，更獲甲骨文青睞。

汐止，雲端伺服器大廠緯穎總部，一台代號為「Mt. Jade」（玉山）的伺服器實測中，機殼半開，裸露出如伺服器心臟的碩大銀色處理器，印的商標竟然不是英特爾，也不是AMD（超微），而是個陌生的名字：Ampere（安培運算）。

該公司要挑戰業界過去認為是天方夜譚的目標——用Arm核心打造伺服器處理器，在最高性能戰場正面挑戰英特爾。

而且，已斬獲初步戰果。安培採取台積7奈米製程的80核心處理器，被台灣伺服器代工廠緯穎、技嘉採用，並已安裝在甲骨文（Oracle）的雲端伺服器上，做最後階段實測。

才創立3年的安培，因此被美國科技媒體《CRN》，評為2020年最熱門的半導體新創之一。

這家野心奇大、進度飛快的新創，究竟是什麼來頭？

時間回到2018年12月的台積電供應鏈管理論壇，以神祕嘉賓身分、由台積執行長魏哲家親自介紹出場的主題演講者，竟是前英特爾總裁詹睿妮（Renee James）。

一頭金髮的安培運算創辦人詹睿妮，曾是英特爾第二號人物，她的團隊老將如雲。 （Getty Images）

當時，台積以剛量產的7奈米製程，終結英特爾多年的技術領先地位。曾是英特爾二號人物的詹睿妮前來站台，意義非凡。

她回憶，在2015年離開英特爾時，根本沒想到會有機會創辦一家公司，與老東家一較長短。

一頭金髮的安培運算Ampere Computing創辦人詹睿妮Renee James，曾是英特爾第二號人物，她的團隊老將如雲。

一頭金髮的安培運算創辦人詹睿妮，曾是英特爾第二號人物，她的團隊老將如雲。（Getty Images）

「現在這個時間點，台積製造出可能是全世界最好的電晶體，讓我們這樣的（新創）公司，可以打造世界最好的晶片。所以Thank you very much，」她滿臉笑容地說。

由於英特爾的Xeon系列伺服器處理器，直到今年初才換上10奈米製程（相當於台積的7奈米），而安培採用7奈米的處理器，2019年便已上市，因此得以享受製程領先一代的優勢，直接反映在產品競爭力。

「效能上，安培的Altra處理器不只打敗AMD，也打敗英特爾Xeon伺服器處理器，」安培產品資深副總裁維提遜（Jeff Wittich）自豪地說。他曾在英特爾工作十多年，之前是雲端業務資深總監，2019年被詹睿妮一通電話挖角到安培。

英特爾老將＋高通伺服器老手

其實，安培一成立便因為「顯赫」的背景，備受矚目。

大股東是資產約2000億美元的私募基金凱雷集團，以及由英特爾老將組成的黃金技術團隊——除了詹睿妮，還有曾帶領英特爾兩代Xeon處理器設計的維德旺斯（Rohit Vidwans）擔任執行副總裁，以及技術長巴瓦（Atiq Bajwa），都曾領導英特爾x86架構設計業務。

而且，高通2018年裁撤伺服器部門，上百人的技術團隊也被安培整個接收。由於緯穎曾與高通伺服器部門合作，隨著該團隊加入安培，緯穎也撥了20多人，持續合作，並在去年3月，與安培共同發表全球首台搭載安培處理器的伺服器參考設計平台「玉山」。

「我們過去一直都有投入非x86架構的研發，Arm是最普及的，」緯穎資深副總經理呂舜星說。

緯穎資深副總經理呂舜星

緯穎資深副總經理呂舜星。 （王建棟攝）

「用玉山命名，除了代表效能高，還有台灣供應鏈對我們意義很大，我絕不誇張，」維提遜說。

另一家與安培合作的台廠技嘉，發表的另一個結構較簡單的伺服器平台，則以台灣第二高峰命名——「雪山」（Mt. Snow）。

維提遜是製程工程師出身，也曾參與英特爾Xeon處理器的開發。

他擔任雲端業務主管時期，看到亞馬遜、Google等大型雲端客戶，對於高彈性、節能的雲端運算需求，英特爾成長於PC時代的老舊x86架構難以滿足，才毅然離開工作近20年的老東家，加入標榜研發出全球首款「雲原生」（cloud-native）處理器的安培。

沒包袱，直接鎖定雲端需求

但安培能看到Arm架構在雲端時代的優勢，英特爾難道看不見？

「這就是典型的『創新者的兩難』，」維提遜直言，「你要它顛覆自己很困難，新機會可能會吃掉它既有的市場和投資。」

「這也是為何我們（安培）很快速掌握雲原生的需求，我們沒有過去成功產品的包袱，是從一張乾淨的白紙開始，為了建構滿足雲時代需求而生的公司，」他進一步說。

美國媒體《電子工程專輯》（EE Times）指出，包括微軟、甲骨文、VMware都已在評估安培的晶片。

不過，一名伺服器廠高層觀察，現階段除了亞馬遜網路服務公司（AWS）已宣布打造自家Arm架構處理器，用Arm的仍相對較少。他估計，到2023年，Arm架構伺服器也不過約佔5%。

「主要還是很多伺服器上的應用程式還是跑在x86上，」他認為，短期難以轉換到另一個架構。

但他話鋒一轉，進入5G、AI時代，巨量新運算需求大增，創新架構的需求會出現。

有電信業顛覆者之稱的日本樂天移動，就找上安培，為5G虛擬化（ORAN）設備，尋求Arm架構的解決方案。

「5G建置成本高，又需要大量運算，非常適合以Arm架構、雲原生處理器，來打造虛擬化平台，能大幅降低成本，」維提遜坦言，確有電信商和安培接觸。

安培把從雲端服務業者、到電信業等者湧現的潛在需求，攤到台積眼前，讓產能已經滿到不行的台積，點頭提供5奈米先進製程，讓安培趕上同樣在明年要推5奈米處理器的AMD。

湧現的需求，以及和台灣供應鏈的密切合作，安培的台灣團隊不斷擴編。「目前大概20多人，今年將增加2到3倍，」維提遜透露。

未來，安培結盟台積為首的台灣供應鏈，成果令人拭目以待。

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