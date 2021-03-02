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獨家專訪鴻海MIH硬體軍師鄭顯聰 揭開電動車聯盟成軍3大關鍵

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：黃明堂攝
圖片來源：黃明堂攝

【文：劉光瑩】

去年鴻海宣布組成MIH電動車平台聯盟，要打造台灣的「護國群山」，半年來股價大漲6成。《天下》獨家採訪聯盟執行長鄭顯聰，在車界打滾超過40年，他暢談與鴻海合作淵源、讓他決定回到台灣的關鍵因素，以及他認為台版白牌車聯盟為何有機會成功？

鴻海1月中宣布，旗下電動車平台MIH找來汽車業戰將，由蔚來汽車聯合創辦人鄭顯聰擔任執行長，專責MIH聯盟規劃，並掌管硬體部門兼平台規格定義。

他會是台灣下一世代打造白牌造車聯盟，最重要的引路人。這個聯盟，如今成員企業已經將近800家，其中還不乏美國、日本、歐洲的大公司。

與鴻海技術長魏國章共同被稱為「MIH聯盟掌門人」，要撐起軟、硬體兩大支柱的鄭顯聰究竟是何方神聖？

一邊顧店，一邊念書的執行長

「我高中跟大學都沒有好好上課，」鄭顯聰小時候，父母在永和樂華夜市開食品行，賣肉乾、肉鬆等，還賣過襪子，但都是辛苦經營，沒賺過錢，「我的書都是在幫忙顧店的時候，蹲在地板上念的。」

鄭顯聰在師大附中與成大機械系的許多同學，畢業後出國深造，家境普通的鄭顯聰則是一畢業就工作，先在龜山的聲寶家電9個月，設計冷氣與冰箱，後來進到福特六和，一開始擔任產品開發設計工程師，1985年外派北美福特，擔任聯邦安全法規劃師約一年，1988年又外派至澳洲福特做產品規劃。

在台灣福特六和，鄭顯聰從產品企劃轉戰採購，也做得有聲有色。1986年，在他的努力下，台灣福特六和生產的馬自達Mercury Tracer（在台灣名為全壘打）外銷3萬輛至加拿大。在當時，這是台灣成車外銷數量最多的案子。

幫台灣汽車零組件供應鏈提升能力，他經驗豐富。1996年，鄭顯聰外派至英國福特一年，擔任採購聯繫經理。當時，為了隔年的二代Mondeo國產化做準備，他積極促成台灣廠商跟歐洲福特裝配工廠技術合作，把英國技術引進台灣，提升能力。這一役，幫助台灣汽車零組件供應商，打入福特全球供應鏈體系。

2014年，可說是鄭顯聰車業生涯當中，從油轉電的重大轉捩點。

被《Forbes》稱為「中國馬斯克」的蔚來汽車創辦人李斌找上鄭顯聰。從汽車電商網站起家的李斌，缺乏在傳統車廠人才及經驗，2014年底，兩人在一場論壇上相識，不到一個月，李斌便邀請鄭顯聰加入剛成立的蔚來汽車，此時鄭顯聰的第一反應是「即使跳槽也會去別的汽車公司，為何去搞電動車？電動車好像沒什麼前途。」

會毅然加入蔚來，鄭顯聰的兒子也敲了邊鼓。「我兒子告訴我，電動車對年輕人來說，是很酷的事情，如果你只是去做其他車廠高管，就一點也不酷了，」鄭顯聰感到極強烈的共鳴。

「如果想知道年輕人要什麼，就要虛心去問年輕人，不然永遠都不會知道，」鄭顯聰沒有業界前輩常見的「偶像包袱」，而是永遠保持開放與學習的心態。

與郭董合作，緣起於17年前一碗刀削麵

然而，鴻海與鄭顯聰的緣分，要回到2004年的一碗麵。

「郭董的造車夢很早就開始萌芽，」鄭顯聰回憶，當時擔任福特中國採購首席代表的他，受邀前往昆山參訪，「因為郭董是山西人，他請我吃了碗刀削麵。」

早在當時，郭台銘就對造車展現濃厚興趣，找來鄭顯聰請益。從1997年就外派福特中國的鄭顯聰，深知汽車供應鏈的眉角，就建議郭董，要先從零組件開始做，於是鴻海才有了2005年併購做汽車線束的安泰電業這一著棋。

但這碗刀削麵播下的種子，要到2019年才會萌芽。

2019年初，鄭顯聰跟著郭台銘跑了一趟義大利，一方面去杜林拜訪了菲亞特克萊斯勒的老同事，也為FCA與鴻海的合作敲了邊鼓。不到一年後，鴻海就宣布與FCA結盟合作。

此時，鄭顯聰回台發展的路愈來愈清晰。

讓他決定回台加入MIH有三大因素，而2020年的時間點更是關鍵。

第一，中美情勢變化。美國前總統川普掀起的貿易戰，波及汽車業。從2019年5月起，中國出口至美國的汽車零組件關稅從10%暴增至25%，而從台灣出口的關稅僅3-5%。他判斷，即便拜登上台，中美產業的競爭態勢將持續，台灣的優勢暫時不會有大變化，因此台灣的汽車產業應把握此機會。

第二，美國新冠肺炎疫情嚴重，而台灣疫情控制得宜，讓許多原本在美國的車界與科技界人才都待在台灣，有許多人已經遠距工作一年。「在這麼困難的時候，在台灣還能夠面對面，應該把握這樣的機會，」鄭顯聰說。

第三點，台灣並沒有全球性的大車廠品牌。鄭顯聰認為，正因為台灣沒包袱，才能真正做到如同Android系統的白牌造車聯盟。像是蔚來或是其他大陸電動車公司，現在都要自成體系，難以開放。

台灣沒包袱，三大車界陣營反而有機會

在鄭顯聰觀察，現在車界三大陣營逐漸成形：

第一大陣營，是傳統車企，包括BMW、福特、通用汽車、大眾汽車（Volkswagen）等百年企業，優勢在於祖產與品牌實力雄厚，但決策速度與靈活度受限。

第二大陣營，是造車新創，包括特斯拉、蔚來汽車、Canoo、Rivian、Fisker等公司，優勢在於沒有包袱、行動快速，近年在資本市場展露頭角，但當他們開始自建工廠，恐將步上傳統車企的重資產路線，「他們建立起護城河之後，很容易會認為自己的東西最好，很難跟別人合作，」他說。

第三大陣營，則是科技業跨入造車，像是Google、蘋果、亞馬遜與微軟等科技公司，最大的特色是科技定義造車、扁平整合，強調合作與資訊透明。

鄭顯聰認為，從最近全球汽車晶片大缺料就可看到，汽車供應鏈的垂直分工模式有所侷限。未來他希望MIH聯盟成員，應該要齊心協力，建立具備高度開放性格的台灣隊，讓所有人都能分享到利潤，而非集中在少數廠商身上。

他認為，現在是台灣的好機會。能夠站在風口浪尖上，把附加價值做大，但前提是聯盟成員能有一顆開放的心。「MIH希望可以打造出如同無印良品一樣，品質好、價格又不像LV那麼昂貴的產品，讓大家都想來貼牌，」鄭顯聰說。

開放、求同存異與跨文化鏈結，這幾個關鍵字定義了鄭顯聰的DNA。如今，他要率領台灣迄今最有野心的電動車聯盟，帶領台灣的中小企業，走上世界舞台。這把劍，可說磨了40年。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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