不必禁吃豆腐、菇類！醫師破解痛風5大迷思 發作主因並非飲食

【文 江慧珺】

台灣有數十萬痛風患者，近年研究發現，諸多關於痛風飲食的坊間傳說，包括禁食豆腐、菇類，排尿酸水果，以及維他命C降尿酸等，都無法通過科學的檢驗⋯⋯。

台北市大安區精華地段一棟大廈內，狹小的電梯擠滿7、8人，還有人需要攙扶。電梯直上4樓，所有人走出，全是到陳峙仰痛風診所報到的患者。

「病人非常多，」身兼宏恩醫院痛風治療中心主任的陳峙仰說，過年是痛風「旺季」，許多病人與親友聚餐一鬆懈，龍蝦、鮑魚下肚，平時控制得宜的病情便復發。

痛風急性發作，真會把人「痛瘋」。開工首日，一名台商穿著拖鞋、一跛一跛走進診間，右腳姆指的痛風石腫如雞蛋大，每走一步都引來錐心之痛。

「能好好走的時候怎麼不來，跛了才來看我，」陳峙仰調侃著老病人，趕緊替他安排打一針止痛。

細問之下，去年受限於疫情，該台商留在中國大陸打拚事業，痛風發作就自行買藥服用。今年趁春節返台，一時不忌口，腳腫痛到吃藥壓不住，只好一早來求診。

根據健保資料庫統計，2010年國內痛風盛行率估計為6.24%，發生率為每千人年2.74人，估計全台約有50至60萬人受痛風之苦。

相較於歐美國家痛風盛行率僅約1%，台灣痛風盛行率偏高，堪稱「痛風之島」。但在痛風高盛行的背後，仍潛藏不少迷思。

迷思1：不吃高普林食物，就不會痛風？

痛風常與海鮮、內臟等高普林食物劃上等號，坊間更有不少標榜「痛風鍋」的豪華海鮮鍋物。但事實上，痛風發作的主因並非飲食，先天遺傳基因體質，才是關鍵。

2015年國內一項全國性研究顯示，痛風具有家族遺傳性，相較於全體痛風盛行率，痛風患者的一等親約有2倍罹病風險。

2018年，一篇刊登在《英國醫學期刊》上的研究，分析逾1.6萬人的飲食與基因數據，發現遺傳因素對參與者的尿酸值影響達23.9%，反觀各項食物對尿酸值的影響，包含啤酒、肉類、飲料等，都不到1%。

遺傳體質是近年研究痛風的熱門議題，目前已知有數十個基因位點，可能與尿酸異常相關，如SLC22A12、SLC2A9、ABCG2基因等。2018年，高醫團隊分析台灣人體生物資料庫3000多筆資料，確認ABCG2是造成國人痛風與高尿酸的關鍵基因。

儘管無法得知多少國人帶有痛風基因，萬芳醫院過敏免疫風濕科主治醫師沈佑銓從人類學研究解釋，紐西蘭毛利人、台灣原住民等南島語族，普遍痛風盛行高，而台灣長期種族融合下，不少人可能帶有原住民血統，也遺傳了痛風體質。

若有痛風體質，即便沒大魚大肉，仍可能中鏢。2016年台灣痛風與高尿酸血症診治指引中提到，約有半數患者痛風發作前，沒有飲食誘發存在。

而另外半數因食物誘發痛風的患者，以啤酒佔60%為最大宗，其次為海鮮18%，內臟類14%。「飲食是輔助因素，」沈佑銓強調，「是痛風發作前的最後一根稻草。」

迷思2：豆腐、菇類能不能吃？

痛風禁忌首推高普林食物，過去認為豆製品與菇類屬高普林食物，尿酸偏高或痛風者得忌口，但近年醫學研究早已推翻傳統飲食觀念。

哈佛大學歷時12年、追蹤4.7萬名40至75歲男性，發現豆類、菇類、燕麥等植物類高普林食物，不會增加痛風發作風險，但攝取較多肉類與海鮮確實風險較高。

防治痛風，其實不必禁食豆製品。（Shutterstock）

香港、北愛爾蘭、上海、英國都曾做出類似的研究結果：素食者常食用的豆製品，不會升高尿酸濃度。2015年，新加坡追蹤研究6.3萬多名成年華人，發現攝取大豆、豌豆、綠豆等豆類，不但不會升高尿酸濃度，還與較低的痛風風險相關。

「並不是所有普林都會形成尿酸，」陳峙仰解釋。普林種類多，有諸多研究顯示即便豆類、菇類富含普林，但植物類普林並不會導致尿酸提高。

以國內的痛風與高尿酸血症診治指引為例，2007年最初版本，依普林含量列出飲食建議表格，黃豆被列為「不可吃」的高普林食物，但隨著新研究出爐，傳統觀念被推翻，2013年第二版指引，就取消以普林含量為依據的飲食建議表，並將豆類、豆製品列為降低或不影響風險食物。

「整體飲食才是關鍵，」榮新診所營養師李婉萍說，常有痛風患者不敢吃豆腐、香菇，但進一步細問，發作前都不曾吃過豆製品或菇類。

迷思3：保健食品能降尿酸？

陳峙仰的痛風門診，除了飲食問題外，更常有患者拿著一罐罐保健食品詢問，有的甚至標榜有解晶代謝科技，但定睛細看成分，添加多種維他命，看似有益健康，卻讓他直搖頭。

不少人習慣吞維他命B群補充體力，其中的B3菸鹼酸雖有抗發炎、穩定神經、降血脂等功效，但卻會抑制尿酸排出，造成尿酸濃度飆升，堪稱痛風患者的地雷。

而經常用於預防感冒、養顏美容的維他命C錠，過去也被認為可降低尿酸、預防痛風。

2009年加拿大一項大型研究顯示，每天攝取高於1500毫克維生素C的男性，相較攝取量低於250毫克者，痛風風險降低45%，研究者甚至建議，使用維他命C補充劑，對預防中風可能有好處。另也有部份研究顯示，攝取櫻桃可降低血液中尿酸濃度。

但去年公布新版的美國痛風照護指引，卻不建議痛風患者額外補充維他命C，認為維他命C降尿酸、預防痛風的證據力並不充足。

維他命C是水溶性，不少人認為多吃無害，會隨尿液排出，但有研究顯示，高劑量維他命C可能威脅健康。

痛風患者原本就易患腎結石，而攝取過多維他命C，體內代謝產物草酸增多，更易形成草酸鈣腎結石，影響腎功能，「再好的東西，都要適可而止，」沈佑銓強調。

此外，蜂王乳、蜆精、綠藻精、靈芝粉、啤酒酵母等保健食品，普林含量都偏高，陳峙仰就曾見原本病情控制良好的患者，吃了保健食品反而痛風發作，愈補愈糟糕。

迷思4：尿酸愈低愈好嗎？

一般認為尿酸偏高不利健康，是否代表尿酸愈低愈好？其實不盡然。

在人體代謝過程中，尿酸可將過度氧化的自由基帶出人體。2015年美國與加拿大學者合作研究，運用英國健康促進網絡（The Health Improvement Network, THIN）資料庫，分析370萬名40歲以上民眾，將年齡、性別、體重、生活型態和健康狀況納入考量，結果發現有痛風者，罹患阿茲海默症的機率，較一般人降低24%。

對此研究人員推論，可能是因為引發痛風的尿酸及抗氧化效果，對大腦有保護作用。

尿酸量過與不及都不好，對於痛風病人而言，雖然降尿酸是治療目標，但若降尿酸藥物的種類與用量不夠精準，可能造成尿酸濃度起伏太大，反而造成尿酸結晶游動，導致再度發作劇痛。

迷思5：多吃水果就健康？

蔬菜水果被視為健康飲食的一環，網路更流傳排尿酸水果，如蘋果、西瓜、芒果、葡萄、櫻桃、香蕉等。事實上，水果不僅無法幫助排尿酸，內含的天然果糖，潛藏誘發痛風發作的危機。

與啤酒一樣，含果糖飲料或甜點雖非高普林食物，但在人體會代謝成乳酸，影響尿酸排泄，且啤酒與果糖也會加速尿酸形成。

台灣痛風與高尿酸血症診治指引上，特別列出會增加風險的4大類食物，分別是肉類、海鮮、啤酒及烈酒，以及含果糖的食物與飲料。

「台灣人太喜歡吃水果了，」陳峙仰強調，愈甜的水果，愈要酌量忌口，「以前水果沒這麼甜，現在幾乎所有水果都太甜了。」

比起新鮮水果，李婉萍認為，果汁更要小心。多吃蔬果整體仍對健康有益，「蔬菜多於水果，水果3個拳頭大」是攝食原則，而一杯現榨柳丁汁可能就超過3顆柳丁，一杯下肚，糖分易過量。

高尿酸與痛風的飲食禁忌雖多，但別沮喪太早，並非健檢出現尿酸偏高紅字，或者確診痛風，就成為美食絕緣體。

痛風體質先天就決定，且發病後無法根治，後天飲食再怎麼小心，仍可能發作。沈佑銓倒是鼓勵患者正常吃喝，「與其不吃美食、不敢喝酒，」他笑說，「倒不如配合醫師好好服藥控制，擁抱更好生活品質。」

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