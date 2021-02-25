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台積電再飆3年！1兆營收將變2兆、黃金交叉英特爾 要謝謝蘋果？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
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【文：陳良榕、黃亦筠】

「只是要它把製造讓給我」張忠謀願望成真！靠英特爾起飛的台積，如今技術反超，預估營收將在2023年翻倍。蘋果M1神技昭告天下：架構用Arm、晶片自己設計、製程找台積，已能技壓英特爾。

很多人忘了，台積第一張大單，其實來自英特爾。

1988年，時任英特爾執行長的葛洛夫（Andrew Grove）來到台灣，決定順道過來剛成立一年的台積電看看。

當時台積只有一條移轉自工研院的6吋晶圓產線，3微米製程，「落後英特爾跟德州儀器2.5個世代，但我們良率不錯，讓他印象深刻說，『也許英特爾可以用你們，』」台積電創辦人張忠謀曾在2011年美國《聖荷西水星報》的專訪說。

根據清大教授洪世章《打造創新路徑》一書的訪談，當時英特爾提了兩百個刁鑽的問題，台積一一解決，才在一年後通過了英特爾的認證，得以代工部份的處理器與晶片組。

張忠謀曾告訴部屬，為英特爾代工的過程，「顯著提升台積的工程能力。」

更重要的是，有當時全世界最先進的科技公司背書，取得其他廠家的訂單，就容易多了。這是台積成立初期業績起飛的一大關鍵。

台積攻！率先量產7奈米

張忠謀：只是要他們把製造生意讓給我

然而，30多年後，情況扭轉。2018年，台積成功量產7奈米製程之後，終結了英特爾蟬聯多年的半導體技術龍頭地位。

這家巨無霸的產業地位，因此岌岌可危。在個人電腦、伺服器的市佔，也快速流失。

因為，它的商業模式，被台積「破功」了。

張忠謀在一年多前，曾斬釘截鐵告訴《天下》，「所謂英特爾模式就是技術取勝，他們的確是完全靠技術。」

由於張忠謀早年與英特爾創辦人諾伊斯、摩爾熟識，加上英特爾一直是客戶，因此他對這個強大對手的發言，始終留有餘地。

「（台積）其實不是跟他們直接競爭，」他解釋，而是跟英特爾的晶圓製造部門競爭，「只是要他們把製造生意讓給我，」他溫溫地說。

這一天，似乎已經不遠了。

至少，台積總裁魏哲家在1月的法說，宣布遠超乎業界預期、最高達280億美元的資本支出時，那一瞬間，許多分析師、記者都閃過這念頭。

是為了英特爾的大單嗎？

英特爾攻！紀辛格閃電回鍋

宣布捍衛製造，外資：台積仍會贏

但英特爾竟在這個節骨眼，演出「換執行長」的驚天大戲。

赫赫有名的前英特爾技術長紀辛格（Pat Gelsinger），閃電回鍋出任執行長，2月15日正式上任。他並提前出現在1月21日的英特爾法說會，宣布捍衛IDM（垂直整合製造）傳統。

這個矽谷老將的短短幾句話，激勵了英特爾員工，卻澆熄了投資人的熱情，英特爾、台積第二天都大跌。

最尷尬的，莫過於過去幾天，接力喊高台積目標價的外資。

尤其是開第一槍、在台積法說會前一舉從425元，調到800元的美商伯恩斯坦證券。

該篇長達19頁的報告主要立論基礎，是英特爾為了力挽狂瀾，會在兩年後，用台積屆時最先進的三奈米製程，生產處理器。

因此，2023年，全球會有40%處理器在台積南科廠製造。台積將在4年間營收倍增，一舉超過英特爾。

不過，該報告已事先對英特爾的變局，打了預防針。

「如果英特爾不外包，我們預期AMD（超微）會取得更多市佔，不管怎樣，贏的都是台積，」報告寫著。

台積再攻！大同盟發威

AMD市佔重返高峰，桌機反超英特爾

英特爾能稱霸電腦業多年，靠的是三大絕學：處理器設計的能力、其發明的x86架構，以及最重要的，領先群倫的製造能力。

英特爾也曾落後過，十多年前，AMD設計出性能超過英特爾的Athlon系列處理器，一度對其造成強大威脅。但靠著快速迭代的製程技術，英特爾迅速甩開對手，打到AMD瀕臨破產。

這回，風水輪流轉。台南出生的蘇姿丰，接任AMD執行長後，迅速將產品轉給台積電生產，此時，因為一連串的決策失誤，英特爾落後台積的程度，已擴大到1.5世代，差不多3年。

這直接反映到產品競爭力。去年一整年，市面上大多數銷售中的英特爾筆電，用的還是14奈米（相當於台積的10奈米）的英特爾處理器，對上台積7奈米製程的AMD處理器。

AMD因此在今年1月首度吃下超過50%的桌機市場，超過英特爾，重返2006年的前一波高峰。

真正的英特爾剋星：MacBook

然而，真正讓英特爾警報大響的，是其大客戶蘋果。該公司已計劃在未來兩年將所有電腦產品改用自行研發的處理器。

去年底上市的第一款，以台積5奈米技術生產的M1，安裝在三款蘋果入門級筆電、桌機。蘋果宣稱，效能是前一代英特爾版的3.5倍。

最誇張的是功耗，根據著名美國直播主的評測，在充滿電的英特爾版MacBook Pro上跑完兩項效能測試後，已經用掉了超過40%電量，而輕鬆跑完相同測試的M1版，只用了1%。

M1輾壓式的性能表現，震驚業界。「真的贏太多了，」一位外資分析師說。這位派駐香港的分析師，也去訂了一台M1版筆電，結果要排一個月。

知名電腦系統專家、台大資工系系主任洪士灝感嘆，過去英特爾每一代性能都是微幅改善，網友形容是「擠牙膏」，「快個9%、10%，現在蘋果給你幾倍的效能，一次就快150%、200%，」他說，「難怪網友要說incredible（不可置信）。」

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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