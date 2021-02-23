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一個30歲團隊在恆春大砍樹 救了熱帶雨林還能賺錢！他們怎麼做？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：謝佩穎攝
圖片來源：謝佩穎攝

【文：呂國禎】

6年來砍了約12個大安森林公園的樹木，永在林業卻是台灣唯一獲國際永續認證的木材廠。原來當台灣高喊不砍樹，卻拆了東南亞雨林動物的家；永在不但救了瀕危動物，商業模式還被森林系教授讚賞，它的永續解方是什麼？

永在林業是一家51年的老公司，早年承辦政府的造林工作，1990年代禁伐之後轉型做育苗，也配合政府獎勵造林政策在屏東車城造林。但那時候的造林是只種樹不砍樹，採粗放式管理，隨著20年獎勵到期了，補貼也將隨之結束，永在林業必須思考出路，最後選擇了經營人造林場的事業，砍樹也種樹。

台灣用的木材，來自紅毛猩猩棲地

想經營林業，必須要有一個熱情又懂森林的團隊，這個人選就是負責恆春半島林場的永在林業副總經理林家鼎。

從小在南投木材工廠長大，他爺爺當年是配合傳奇林業大亨孫海的加工廠之一，從小看參天巨木被加工成為各種木材，在那個牛樟不值錢當柴燒熱水、煮飯的年代，林家鼎是洗牛樟熱水澡、泡在木材堆長大的小孩。

念念不忘那台灣林業的黃金歲月，林家鼎帶著4個30歲左右的森林系畢業生投入恆春半島的造林事業。時勢才能造英雄，永在剛好趕上一個正在興起的國際潮流，歐美、日本等國家陸續禁止進口非法砍伐木材、推動永續林業。

但台灣卻仍在使用非法木材、天然的熱帶雨林。農委會林務局長林華慶指出，台灣一年木頭進口量約600萬立方，其中兩成左右來自北美、日本或歐洲的人造林；七成來自東南亞國家，這七成又有一半來自熱帶雨林或天然林，是國際瀕危野生動物如侏儒象、長鼻猴、犀鳥、紅毛猩猩的棲地；剩下約一成是國際認定的非法木材。

台灣雖不砍自己的樹，終究還是拆了這些野生動物的家，是否應該自產木材、減少破壞熱帶雨林，即便只是替代一部份。

「在道德上或者地球環境倫理的角度，我們應該要降低對天然、熱帶雨林的需求，」林華慶說，台灣不要去砍天然林，而要經營過去早已開發的人造林場，讓它成為生生不息的永續資源。

雖然時勢是有利的，挑戰卻接踵而來。首先是砍樹的污名化，林家鼎的年輕團隊南下屏東車城開始砍樹，除了一開始警察會攔車問木頭從何而來，連家人也受到影響。

「如何證明這是一份能讓人尊敬的工作，」林家鼎說，永在林業第一個參與FSC認證，雖然台灣消費者不會為FSC等各種永續認證原料而多付錢，但台灣多一點永續林業就能少砍一點國外的熱帶雨林，讓野生動物能有自己的家。對一個在台灣剛起步的業者，投入數百萬元做認證是一個很大的成本。

「只種樹、不砍樹是不對的」

拿到永續認證，克服自然環境才是最難的。登上位於三軍聯訓基地後方的永在林場，去年砍掉的相思樹、桉樹又從樹頭冒出了5、6根新樹苗，接著從這裡面挑選最好的，讓它長成大樹。這是一種砍樹不除根的工法，可避免破壞水土，將環境衝擊降到最低。

要確保樹砍了還長出新樹，才算是永續。最難的是對付銀合歡，這種幾乎無敵的南美洲外來種，被稱為植物界的福壽螺、綠鬣蜥，不僅生命力強還會釋放排他物質，搶佔別的樹木生存空間。

因此，林家鼎必須投入更多成本與心力剷除銀合歡。首先要一公頃種下3千棵樹苗，比起正常一公頃種2千棵，多出的1千棵就類似人海戰術，對抗頑強的銀合歡；同時種最適合恆春半島的原生種相思樹以及能快速生長的桉樹，期望它們長大後搶了銀合歡的陽光與養分，才能逐漸取代這個外來種。

樹木活化、有效管理才能產生最大效益。屏科大森林系副教授陳建璋說，「只種不砍是不對的，有輪替才能讓生態更好，除此之外，樹也會老化，減碳的效果也會慢慢減少，不斷種新樹才能有最佳的效果，」為何會有銀合歡的生態災難？就是當年種了卻不理它，才會氾濫成災、一發不可收拾。

也因為對付銀合歡的任務艱鉅，讓永在的樹苗用量大，必須自己投資興建育苗場、木屑加工廠、自動裁木機器，還有整地、種樹的人工等開銷。永在林業已投入的金額高達8千萬，林業需要投入的成本相當高。

還必須做社會溝通，不能影響原住民生活領域，不能剝削勞工，獲利不能靠犧牲環境、勞工與社會，這些都必須要通過FSC的認證。所以永在擁有918公頃的林場，每年最高只能砍與種90公頃的樹，剛好10年一個輪迴，砍樹與種樹達到平衡，投入大、回收慢，是經營林業的特色。

永在林業在南台灣砍樹的故事，值得台灣深思，眼光不能侷限於自己眼前的樹林，卻忽略了每年都有東南亞上百、上千公頃的雨林因台灣人而被砍伐；也不能忽略進口木材過程中耗費了大量的碳排放。

所以台灣應該學著如何善用自己的自然資源與天然條件，思考如何重新利用現有的數萬公頃人造林場，讓它生生不息，創造更多永續的資源。

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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