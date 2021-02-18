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7000多「新冠移民」第一次在台灣過年：在這裡 我感到更加安全

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：王建棟攝
圖片來源：王建棟攝

【文：劉光瑩】

過去一年，疫情席捲全球。來自德國的工程師家庭、在英國念書的法國女孩，在這樣的風暴中來到了台灣。從月到年，他們在台灣找到溫暖的庇護所。儘管前方道路還未明，他們把握在台灣旅行、過年、慶祝結婚紀念日的喜悅。

2019年10月，當穆罕默德．厄茲簡（Muhammed Özcan）接受他未來的新雇主熱情款待，在台北101頂樓俯瞰台北街景時，他已經準備好至少在接下來3到5年內，視台灣為他第二個家。

厄茲簡說，「我相信這是千載難逢的機會，錯過就不會再有。」在此之前，他是德國大型汽車照明公司海拉（Hella）的資深專案經理，正準備跳槽到車用LED燈模組公司、特斯拉尾燈供應商聯嘉光電。

當時，他還不知道這可能是他人生迄今做過的最重要決定之一。

7000多名外國人移居台灣

他是2020年新移居台灣的7000多名外國人一員。新冠肺炎席捲全球，台灣成為這一年經濟仍能正常運轉的極少數地區之一。

厄茲簡一家人，差一點就決定留在德國。差不多是他與台灣新雇主敲定細節的同一時間，中國武漢市爆發了第一批新冠肺炎案例。他有些朋友說，這時候搬到東亞風險太高。

他仍決定把握機會，在去年一月移居台灣。他的妻子塞夫吉（Sevgi）和兩個兒子：15歲的塞利姆（Selim）和3歲的米特漢（Metehan），於4月來台團圓。

「沒人想得到，德國和其他歐洲國家，會受到疫情如此嚴重的影響，」他說。

去年5月，德國發生第一起新冠疫情，儘管一開始還相對在控制下，但歐洲國家情況持續升級。迄今為止，德國已有超過200萬名確診病例。

塞夫吉在德國的朋友，一開始對台灣沒有太多信心。對他們來說，台灣只是遠東一個小地方，許多歐洲人常把台灣與泰國搞混。「還有人嘲笑我：『你瘋了嗎？』『妳一定會適應不良的。』」她回想。

如今，厄茲簡一家住在竹北一個安靜的社區，附近還有公園。

到去年下半年，塞夫吉的朋友們對台灣的看法逐漸改變。「他們都覺得驚訝，因為他們看到新聞說，台灣在控制病毒和保持經濟發展方面做得很好，」她說。

在新竹定居幾個月後，她開始把竹北當成第二個家，土耳其裔的他們甚至設法找到出售土耳其食材與香料的商店，並結識了土耳其的朋友。

台灣比德國，有更強烈的紀律和團結感

但最令他們印象深刻的，是人們遵守防疫規則的程度，例如到處戴著口罩和保持社交距離。「人民高度配合，因為他們看到了良好的成果，」她說。

儘管仍然存在語言障礙，塞夫吉說她從未跟一個新的地方如此合拍。「不論走到哪裡，我都遇到很多熱心的陌生人願意幫助我！」她笑說，如果孩子在路上跌倒了，馬上會有路人過來問「還好嗎？」

台灣與德國不同的另一點，是強烈的紀律和團結感。台灣人嚴格遵守防疫規則，給塞夫吉留下了深刻印象：從機場旅客必須填寫的個人詳細調查表到兩週的隔離，再到在室內佩戴口罩和進行溫度檢查。她說，「在台灣，我感到更加安全。」

隨著農曆新年假期即將到來，台灣開始變得更加像厄茲簡一家人的第二個家。很快地，塞夫吉和穆罕默德即將慶祝結婚20週年紀念日，他們計劃前往台南、高雄和日月潭旅行。

在台灣的週年紀念，將與其他次非常不同，也必定會讓他們一家人難忘。

然而，對於許多原本以為只是放寒假，卻變成必須整整一年待在家的學生來說，他們的大學生活被迫提早結束了。

21歲的法國女孩陳愛蓮（Audrey Berder）從沒料到，2020年3月居然是她大學生活的終點。她在倫敦政經學院（LSE）才念到大二，研究國際關係和政治學。

去年3月12日，當英國首相強森在電視上宣布新冠肺炎是「這一世代最嚴重的公衛危機」，以及「許多家庭要有心理準備，將會失去自己的親人，」陳愛蓮住在台北的母親，透過網路和她一起收看這場記者會。

這場記者會改變了她的所有計劃。

法國女孩愛上基隆和平島

「我媽媽馬上買了機票，讓我兩天後飛往台北。」她說，從那時開始，她與在台北工作的父母親同住，透過線上修課、甚至參加期末考。

當陳愛蓮打包飛往台北時，她預計也許幾個月後就能回到倫敦開學，但是隨著歐洲疫情升溫，她的回程日期一再被推遲。

夏天過後，她慢慢意識到，台灣是全球疫情下少數安全的地方。去年9月，她在台灣一家媒體找到實習機會，並開始幫朋友製作產品宣傳短片。

「現在回看去年三月，當我離開倫敦時，我的大學生活可說就此結束了，」她說。

她跟家人藉此機會，也在台灣各地旅行。他們造訪了墾丁、野柳、合歡山等地。

「當我在海邊時，我會特別感到好像回到家了，」她最喜歡的地方之一，是基隆的和平島地質公園，「那些岩層簡直太神奇了，我不知道世界上存在這樣的景觀！」

對於厄茲簡一家和陳愛蓮而言，在2020年能夠過上正常生活，是一種珍稀的幸福。在台灣，全體人民以團結、紀律和同理心打造了一種新常態，也許能成為世界各地人們尋找平靜與重新開始的好地方。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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