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台灣人一年吃掉百億元菇類 背後竟有永續、食安疑慮？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：謝佩穎攝
圖片來源：謝佩穎攝

【文：呂國禎】

台灣人愛吃菇，香氣濃郁的冬菇更是年節必備。但吃菇就是要砍樹，卻很少人關心種菇的木頭從哪來，有沒有違法砍樹？木屑有沒有甲醛、重金屬殘留？直到恆春半島的銀合歡被砍，竟解決了新社菇農困擾多年的難題。

強勁寒冽的落山風，翻過了中央山脈末端傾瀉而下，把路樹都吹彎了頭，見到了這種橫著長的風剪樹，就知道恆春半島到了，惟獨來自南美洲的銀合歡在強烈落山風下隨風搖擺，佔滿了恆春半島各大山頭，成了上千公頃的銀合歡廊道。自1968年大量引進、又被棄種以來，銀合歡已成了恆春半島的生態災難。

銀合歡最近卻有了新用途與意義，恆春半島砍掉了超過百公頃銀合歡種新樹，再混合了恆春原生相思樹打成的木屑，運到台中新社種香菇。

本來是有如福壽螺、綠鬣蜥一樣的外來有害入侵種銀合歡，開始協助解決一個存在多年的問題：台灣人愛吃菇，一年吃掉十多萬噸、產值約百億元的菇類，相對的，菇類成長要用原木椴木或木屑太空包，一年要用掉約50萬噸的木屑，或砍掉80多個大安森林公園的森林，卻很少人關心、甚至連菇農也不知道木屑從何而來，砍樹之後有沒有種樹、永續經營。

直到2015年，農委會林務局推動移除銀合歡造新林的計劃，才發展新的解決方案。

在恆春半島有900公頃林場的永在林業，重回林場，砍除銀合歡造林，並獲得永續林業的FSC認證。以往砍樹之後，銀合歡等雜樹的用途很少，最終只能當薪柴燒掉，但木材廠二代的永在林業副總經理林家鼎改變策略，把這些銀合歡、相思樹以及其他雜木打成木屑，推銷給台中新社的菇農做太空包。

有毒銀合歡能種菇？

銀合歡不是有毒？排擠別的樹木搶佔土地、稱霸山頭，這種樹木能種出香菇嗎？

農曆年前的台中新社，正是最忙碌的時候，菇寮擺滿了長滿一朵朵香菇的太空包，工人忙著採摘香菇，每隔十多天能長出一批新的菇，這是一種名為「黑早」的香菇，烘乾之後就成了年貨必備的乾香菇，只產於冬季又散發濃郁香氣，所以又稱冬菇。光是新社，一年就種2億個太空包的乾香菇，年產值約20億台幣，同時要耗掉大量的木屑，因為這種香菇要椴木或純木屑才能栽種。

新社鎮隆農產的太空包木屑，就是來自恆春的銀合歡、相思樹還有其他雜樹混合。木屑對菇農來說是至關重要的原料，鎮隆農產主人詹鎮隆如數家珍談起了各種香菇的木屑來源，從殼斗科的青剛櫟、楓香木到相思樹、銀合歡、不含精油的桉樹，每種木頭都有它的特性與侷限性。

早期台灣引進日本黑早菇種，學著用青剛櫟、楓香的椴木種香菇，但這兩種的木頭資源稀少、香菇長得慢，成本自然高，無法滿足台灣人的需求。

拜太空包栽種技術發達所賜，把木頭打成木屑做成太空包種香菇，成本降低並大大提高了香菇的總產量。台灣人愛吃多醣體養身以及蔬食盛行，菇類成了台灣人生活不可或缺的食物，從年節乾貨到日常飲食少不了各種菇類，卻也必須耗掉大量木屑，換算下來，一年約要砍掉2千多公頃的森林，但台灣一年合法核准伐木面積約在500到700公頃之間。

兩者一比會發現，台灣不砍樹卻能有百億產值的菇類，這些太空包從何而來？屏科大森林系副教授陳建璋說，「從來沒有人能說得清楚，台灣每年吃這麼多香菇卻很少砍樹，那菇類生長所需的木屑是怎麼來的？連農政單位也未必能搞得清楚。」

最近的一次調查是2015年農委會做了「菇類栽培之木屑使用量及來源推估」研究，推估菇農太空包除了合法的伐木，其餘可能是農牧用地自行栽種、進口木材加工場的廢料、廢棄模板、家具、漂流木及行道樹修枝之樹枝，最後是合法進口的木屑，但佔比很小。

木屑來源遊走灰色地帶

一邊是消費市場對菇類需求有增無減，一邊是木屑供應卻始終不穩或遊走灰色地帶，成了新社菇農的長期困擾。菇類權威專家、農委會農試所植物病理組助理研究員呂昀陞說，氣候、菌種、木屑，三者都會影響香菇生長，近年來台灣香菇太空包的均產量愈來愈低是不爭的事實，究竟哪一個影響最大，尚無明確的定論。不過，確保木屑的來源，除了穩定產量之外，更重要的是木屑來源的環保與永續性。

銀合歡是否有毒性？呂昀陞說，銀合歡的根部、葉子、種子會排放出排它物質，一種稱為含羞草素的酸性物質，能抑制別的植物生長，但用銀合歡木屑來種植香菇，經過農試所實驗之後，並沒有問題。

實際來到菇寮，以前一個太空包能產300多公克，現在平均能有200公克就算不錯了。詹鎮隆說，木屑影響很大，八八風災的時候，漂流木數量大增，提供了菇農大量的木屑來源，卻養出問題，「有些漂流木從海邊撿回來的，這種鹽分過高的木屑是長不出香菇的。或有些模板、家具木頭，經過特殊防蟲、防腐處理，例如泡了甲醛，香菇菌種一碰到就全部死光光，讓菇農血本無歸，」詹鎮隆說。

日本經驗：種樹＋種菇產業鏈

還有潛在的風險沒被釐清，陳建璋說，「台灣是有菇無林，只吃香菇卻不規劃木頭來源，木屑不知從何而來，除了讓菇農冒著風險栽種，對消費者食用也有疑慮， 如果家具廢木含有化學藥劑、重金屬殘留，會不會影響食安？」

因此當林家鼎上門與詹鎮隆合作，雖然恆春的木屑並不便宜，甚至比一些進口木屑貴，但詹鎮隆這5年來很滿意，「氣候、菌種、木屑，至少我能完全控制木屑這個變數，剩下就是實驗氣候與菌種對均產量的影響，」詹鎮隆說。

更重要的是，打造從永續林業到菇類種植的產業鏈。陳建璋說，日本就有計劃性地造林，並推廣到各產業運用，例如栽種特定樹種來種特定菇類。在台灣的超市，現在能買到的松本茸、美白菇就是菌種來自日本，且必須從日本進口柳杉打木屑，才能種出好的松本茸。「日本是有林才有菇，從種下柳杉的那一天起，已經規劃好了，這棵樹的木材有何用途、剩下木屑要種什麼香菇，把產業鏈與永續一併考慮，」陳建璋說。

台灣仍停留在愛吃香菇，享受它濃郁的香氣與營養，卻從不關心培育香菇的樹木來源與產業鏈如何提升。所以銀合歡種香菇只是過渡，重點是砍除之後如何種新樹，讓台灣林業永續與菇類產業一起提升。

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