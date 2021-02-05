最孤獨的球后 觀眾散去曾雅妮還在打：重點是退休時沒有後悔

【文／李若雯；圖片／黃明堂攝】

22歲登上世界第一，又一路下墜到百名之外。微笑球后曾雅妮，曾處於憂鬱谷底。嘗試內觀的10天，她先流了5天淚，但直視內心的聲音，她漸漸找回球場上安定的自己。

曾雅妮還在。

2021年，5度寒風中，曾雅妮裹著藍色球衣，獨行在林口東方球場廣大草坪上，追著自己揮出的球，天空是遼闊而厚重的陰，觀眾早已散去，她還在打。

22歲那年，曾雅妮打破世界紀錄，成為史上最年輕的高爾夫球后，屬於台灣的世界第一。

世上最孤獨的位置

當時，前任球后索倫絲坦（Annika Sörenstam）告訴她，這將是世上最孤獨的位置。「我還覺得超好啊！怎麼會孤獨？」當時的曾雅妮不能了解。

那時台灣人愛死她了，2011年，她回桃園揚昇球場比賽，想看她的群眾，把楊梅交流道直接塞爆。出版社把她的故事畫成童書，前總統李登輝夫婦對她更是自幼就疼愛有加，尤其曾文惠，與這有著靦腆笑容的瞇瞇眼女孩格外投緣。

她在球場上瀟灑霸氣，有著世界無敵的氣勢。

所有人都想親炙她微笑球后的光芒，她是世界的妮妮。

成名後，這個自5歲開始，除了上學就在練球的女孩的世界，不再只有球場、父母與教練。練習時間外，應該是屬於球員的寶貴休息時間，成群的球迷、廠商、媒體一擁而上，教練教她打球，卻沒人教她怎麼兼任一流球員與公眾人物。

她喜歡交朋友，人緣好，但也不太懂得拒絕別人。

父親自幼栽培她成為選手，幾乎天天陪她打球。父女首次大吵，是球賽中對手找她聊天，比賽結束，曾雅妮敗北，父親大怒，稱對手根本是擾敵戰術，質問她為何要理會，「其實我也不喜歡比賽聊天，」曾雅妮坦承，但她當下就是難以說不。

但群眾對她是嚴厲的，奪冠後，她不再只是20出頭的桃園女孩，而是台灣體壇門面，一舉一動，彷彿都應受公評。開始有週刊報導她上夜店、跟藝人玩樂，最後，是比賽睡過頭。

誰能料到，短短3年多，曾雅妮的排名從世界第一，掉到百名之外。

從雲端跌下的心魔

到底怎麼了？曾雅妮回憶，她當上球后的第二年，開始覺得自己姿勢「怪怪的」、球感不對，「教練說你想太多，你就世界第一，打這麼好有什麼好想的？」但心魔逐漸成真，曾雅妮的成績雪崩式下滑，一次不好、兩次不好，累積的失敗記憶成為纏身鬼魅，「當你懷疑自己的時候，整個就是崩了，」曾雅妮說。

一度被說成「夜店咖」，曾雅妮無奈說自己其實不喜歡太吵的地方，「我沒有去，早知道應該去的，被講成這樣，」她不忘自嘲。

「她那時就沒有自信了，」看著曾雅妮長大的資深記者王麗珠分析，她觀察曾雅妮後期的比賽，往往旗開得勝，隨之卻後繼無力。原因在於，運動員對自己有信心時，力量充分發揮，球可以打非常遠。然而，一旦失去信心，揮桿前猶豫不決，便只敢用6成的力量。「我那時真是對她心疼得不得了！」她坦言，以往認為是曾雅妮時間分配上有困難，但時過境遷，如今她有了不同看法，「台灣沒有人知道怎麼維護世界第一，」王麗珠語氣滿是惋惜。

球后的漫長等待

就連曾雅妮的偶像索倫絲坦也曾言，「你可以一天練7小時推桿來贏得比賽，但你卻永遠無法練習，獲勝後應如何與旁人的期望共處。」

一開始觀眾還罵，接著就是淡忘。

曾雅妮開始她的漫長等待，等待球壇天才少女回到她身體，她日夜苦練，一桿一桿揮出的球棒，像在天地間尋求訊號感應。

過往榮耀，成了她的枷鎖，她走在路上，都怕被人認出。

一次球賽，她一桿沒進，清楚聽到觀眾群裡，一個阿伯大聲奚落，「這樣也打無入去（台語，打不進去），」她心下慍怒，心想「不然你來打打看？」但就是無法嗆聲。

父母心疼，多次勸她放棄，她也不是沒想過，再繼續打下去，成績沒起色，「人家反而愈來愈瞧不起你，」想歸想，即使同期球員紛紛退休，她仍沒放棄，她還在等著回歸，她在Instagram上貼出老虎伍茲獲得第5座名人賽獎盃的照片，她多想像伍茲一樣，沉浮10年後，在43歲時榮耀回歸。

一度，曙光浮現，2018年，曾雅妮獲得日立慈善盃第3名，是近年最佳成績。然而，一場措手不及的腰傷，讓她一揮桿就疼痛萬分，閃爍的希望似乎又消失了。接著，新冠病毒包圍了整個世界，國際賽事紛紛暫停，「我整個就是被擊潰了，」曾雅妮知道，真的該休息了。

嘗試內觀，先哭了5天

渴望內心的平靜，曾雅妮嘗試內觀。依規定，內觀10天內，禁語禁言禁手機，凌晨4點半就得起床打坐，一整天要坐上11小時。

起初，她盤腿坐到雙腳發麻，心內萬分惱怒，但內觀老師教她，將注意力集中在身體的感受上，以此了解何謂「無常」：痛是一時，樂也是一時，感受與情緒可以分開，不要對痛楚感到恨，也不要對久坐後的舒適感到貪。

神奇的是，待身體不適的怨怒消散後，她內心深層聲音陡然浮起，「你真的不行、你沒有機會了、你努力這麼久也沒有用……，」那是10年來折磨她，來自潛意識的惡魔之聲，如今再也無法被塵囂掩蓋，「我怎麼會變成這樣？」40人齊坐的寂靜道場裡，她痛哭流涕，一開始還能感到心裡痛楚，即使後來感覺麻木，眼淚仍不由自主落下，甚至到晚上，曾雅妮都抱著枕頭，繼續流淚。這一哭，就是5天。

昔日備受萬千群眾擁戴、扛著沉重獎盃的天才少女形象，重壓她實在太久、太久。

終於，惡魔安靜了。在道場裡，曾雅妮終感釋放。暫時遠離外界的塵囂追逐，她連看著螞蟻緩緩走動，心裡都覺喜悅。沒有資訊刺激，甚至能把保養品上的成分註釋，都讀上好幾次。

內觀結束後，她感到心靈前所未有地平靜，變得容易喜悅。她推薦身邊30個親朋好友去內觀，但聽到10天不能講話、用手機，眾人均卻步，「所以最難的是要怎麼放下外界的東西，」曾雅妮說，去內觀、去面對自己，其實很需要勇氣。

妹妹也說，曾雅妮近年變了，開始知道何謂享受人生，她開始學插花、做瑜珈，父母也理解她想打下去的堅持，不再勸退。「我想要證明給自己看，即使最後的結果不是我想要，但重點是退休那天，我沒有後悔，」曾雅妮說，以往會希望一舉回到世界第一，但她現在理解，總是要再經過30名、第10名、第5名，才有可能回到第一。

重新面對球場上的自己

很多人想念曾雅妮。王麗珠感性地說，曾雅妮不必擔心別人嘲笑，這2年王麗珠接觸到的高爾夫廠商、選手，無一不懷念她曾帶來的高球熱與感動，「如果她去內觀後，能面對自己，一切歸零，那過往的曾雅妮一定能回來，」王麗珠希望曾雅妮明白，「她是個被祝福的選手。」

一球、兩球、三球，曾雅妮用力揮桿，她以往以揮桿爆發力著稱，被譽為萬中選一的高爾夫奇才。

YouTube上有一部影片，名為「完美的致勝球」，那是2012年，泰國LPGA錦標賽，曾雅妮對上日本球后宮里藍，曾雅妮打出那關鍵一球，小白球在晴朗的藍天上畫出優美弧線，所有人都樂瘋了，親朋好友衝上去擁抱，慶賀的香檳沾濕了曾雅妮的外衣，那是她生命中燦爛的一刻，那一年，她才23歲。

10年過去了，曾雅妮仍在努力練習，要重新揮出那一桿。

你不能不為她鼓掌，她沒有放棄，曾雅妮還在，是一流的運動家。

「內觀」是什麼？

內觀（Vipassana）源自古印度佛教，原意為如其本然地觀察事物。相較正念（Mindfulness）著重於覺知每一刻當下的念頭，內觀更強調從身體上的感知，來關注情緒的變化。

以葛印卡派的台灣內觀中心課程為例，修行者須連續10天靜坐，過程中不言語、不能看任何文字，隔絕外界資訊。靜坐過程中，將專注力集中於呼吸中，藉此觀察每一刻身體與心靈感受的變化，以此了解何謂「無常」，進而拔除痛苦。

曾參與兩次內觀的緯創軟體法務長林心怡回憶，內觀老師一開始會要求學員觀察人中皮膚的感覺，因內觀理論認為，身體會先對所接觸的事物產生「感受」，再由頭腦決定喜不喜歡這個「感受」。當人能有意識去觀察「感受」，不任意賦予此「感受」貪愛或嗔恨的情緒，就能避免這個新的「感受」，再與內觀者以往人生經驗中累積的貪愛嗔恨產生共鳴。

「就像身體需要食物，你的心想吃的東西就是貪愛跟嗔恨，你沒有給它新東西，就會從潛意識去挖，」林心怡指出，這也是為何不少內觀的人都會有劇烈的反應。

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