專訪／業者狂做「偽出國」 嚴長壽：只會加速毀滅台灣

【採訪整理：王一芝】

顛覆世界原本安定的新冠肺炎，再度把嚴長壽逼出來接受《天下》專訪，他急切又憂心地呼籲，台灣旅遊業必須把握住疫情結束前的轉型契機，厚植自己的能力。在他眼中，國旅亂象該如何遏止？

眼前好久不見的嚴長壽，沒有74歲的老態龍鍾，反而顯得年輕，更清瘦了。

這4年他午餐吃得清淡，生活過得簡約，鮮少出現在鎂光燈前，就這麼一頭鑽進台灣東海岸，傾注心力輔導當地旅宿業做地方創生，也投身教育為台灣築地基。

誰也沒想到，顛覆世界原本安定的新冠肺炎，再度把嚴長壽逼出來，花了一年寫出《我所嚮往的生活文明》一書，他在接受《天下》專訪時，急切又憂心地呼籲，台灣旅遊業必須把握住疫情結束前的轉型契機，厚植自己的能力。

他的激動和熱情一點也沒變，還是那個對內反對政府開發蘇花高，提醒台灣觀光不能只靠陸客，對外領著台灣觀光業走向世界舞台的「飯店教父」。即便在冷冽寒冬裡，依舊能感受他手心溫度的炙熱。

在嚴長壽眼中，國旅亂象該如何遏止？他為什麼說台灣只能是國際旅客附屬旅遊地？

以下是專訪摘要：

問：過去你在台灣培養不少旅遊人才，如何看待目前因疫情衍生的旅遊人才大出走潮？

答：這件事我不太擔心，出去別的產業走走很好，即使為了付房貸，不得已接單開Uber eats也不錯，趁著疫情重新學習一種新技能，等到疫情結束再回來，或許能為觀光業激盪出新火花。

我更關心台灣觀光旅遊業的發展，現在是轉型的契機，唯有文明才能讓我們永續，如果抓不到方向，即使國境解封，我也不覺得台灣觀光能有太大的突破。

我從美國運通的傳達（編按：部門間送公文的基層員工）做到總經理，又到亞都當總裁的30年裡，見證過台灣被全世界關注的年代。

我借調到圓山飯店時，一度想嘗試讓圓山變成半島酒店，把台灣帶上國際舞台，後來受到工會抵制，同時間台灣在世界的地位也被上海、北京和首爾等城市取代。

問：台灣現在以防疫成為國際注目的焦點，尤其國境一開，我們賣的是安全，全世界不是都想來嗎？

答：這個想法太一廂情願。過去一年大家認為台灣像天堂般安全和自由，萬一像現在疫情突然又捲土重來，怎麼辦？

台灣只是處於暫時性的安全，除了管控得宜，也很幸運，如果當初台灣和日本、韓國一樣，維持讓中國觀光客入境，台灣擋得住嗎？可能未必比日本、韓國做得更好，醫療系統或許早就崩潰。

即使國境開放，台灣也無法獨善其身，說得更直接一點，當鄰居失火，我們如果只是圍起一道防火牆插手旁觀，難保火勢不會殃及自己。又如何期待他們滅火後馬上有錢來台灣玩？

現實情況是，台灣從來就不是國際觀光旅客的首選目的地，只是一個過路的地方，用不著到紐約時代廣場或倫敦地鐵砸大錢登廣告，因為那些遠在天邊的歐美旅客，不會因為一個廣告產生動機。

台灣要有自知之明

我們要有自知之明，台灣只是附屬目標，真正應該經營的是已經來到亞洲、搭機約在3個半小時內的歐美人士，像是上海的美國人、日本的法國人等等。

這些歐美人士來到亞洲，一定會找商務處、辦事處或當地人，如果我們能透過那些關鍵人士，推薦那些出差來亞洲的歐美人士，週末來台灣旅遊，將比砸大錢登廣告還有效。

問：如果台灣是附屬目標，我們該如何發揮自己的優勢？

答：台灣最成功的兩個公關，都是因為災難而起。我們曾因汶川地震的捐款，讓中國人感動；也曾因為對日本311地震的援助，讓日本人謝了再謝。

幫助別人絕不能是，你跟我有邦交，我才幫助你，這不是我認為的文明。

文明是周圍所有的鄰居，不管喜不喜歡，只要我能夠幫助你，你不提我的名字都沒關係——這才是真正讓人打從心裡能接受，並非有條件、有代價或給壓力。

不只是鄰近國家，而且要與世界互動，台灣絕對要做非政治的政治，還是一樣走出去，但和人家接觸的方式不一樣，這就是文化觀光成為最強軟實力的原因。

我認為外交部精通當地語言的官員，應該轉到觀光局或文化部上班，而不是留在外交部，到哪裡都被打壓。

問：去年因為疫情原本經營國際旅遊的業者，紛紛轉向與國內旅遊業者搶生意，這麼多人投入，是國旅發展的機會嗎？

答：原有經營國際旅遊的業者搶國旅市場，只想到遊輪式、偽出國等方式，我覺得好可惜。他們只是把國外的經驗搬回來，我認為當他們回到國內，必須先蹲下來傾聽，瞭解台灣當地的優勢，也認清我們的劣勢，否則只會加速毀滅這塊土地。

很多人看到花蓮海邊，就想打造成峇里島，但峇里島四季如夏，但花蓮夏天有颱風，冬天有東北季風，一定要順勢而為。

每年11月到隔年4月，吹東北季風，向來是花東旅遊的淡季，卻有不少外國人專程來台東金樽衝浪。有位外國衝浪好手對前交通部長毛治國說過，他住在香港，也有房子在峇里島，每次來台東要花8個小時，但他每個週末都想來，「愛衝浪的人都知道，亞洲這段期間最好的浪點就是金樽。」我們真的要回過頭從人家的角度來看。

台灣業者拿不出新招 解封只會更退步

面對國際旅遊業者的競爭，國內業者也拿不出新招，還是走同樣的路。

更令人擔憂的是，接待業者沒有趁著疫情，重新好好整頓，更深刻包裝出屬於自己的特色，因為不需要改變調整，就有生意送上門，等到國境解封，一切又回到原點，看不到國內本土旅遊品質的提升，可能還會退步。

問：提升國旅品質有什麼具體方法？

答：想提升國旅，需要幾個層面的配合，一個是接待業者，現在國旅大爆發，接待業者也被煩得受不了。

我最近在雙濱（花蓮豐濱、台東長濱）群組建議，業者可以趁疫情更自信大膽對客人要求，盡量不接待一日住宿客，如果不住兩天，就不賣房給他，要是住三天，還可進一步提供優惠。讓旅客停下來，心靜下來，他們就會到處找東西看，自然能幫助當地產業發展。

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