快訊

黃芳彥與扁家交情曝！捲扁案逃美有「紅粉知己」曾想光明正大返台

獨／無法取代過去傷口 何妤玟戀上舊愛大隸真實內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海集團帶頭衝！3個數字決定電動車概念股的未來

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源｜裕隆提供
圖片來源｜裕隆提供

【文｜嚴珮華】

全球電動車龍頭特斯拉，股價寫下884美元歷史新高，創辦人馬斯克登上全球首富。台股特斯拉供應鏈開紅盤大漲，甫跨入電動車領域的鴻家軍接力飆漲。電動車熱潮可以飆多久？

電動車，被視為資通訊產業繼智慧型手機之後的另一次典範轉移。

2021，全球第一個禁售燃油車的國家，哥斯大黎加法規上路。2025年，荷蘭、挪威接棒。

「現在汽車行業正值燃汽油與電子化的轉折點，」通用汽車執行長芭拉說。研究機構拓璞估計，2020電動車元年成長近兩成，今年、明年都維持四成高成長。未來10年電動車上路量將增10倍。

科技大廠決定進入。蘋果汽車（Apple Car）傳出將今年第三季亮相，並於2024年量產、亞馬遜推出無人駕駛叫車服務、百度宣布籌建智慧電動車公司。

在台灣，2020年，電子組裝代工龍頭鴻海集團宣布以MIH打造電動車的Android開放平台，相關產業鏈跟著啟動。1月4日鴻海創辦人郭台銘為鴻海研究院揭牌時說，「護國神山不能只有一座，鴻海要追趕台積電，至少看到方向盤。」

那天開始，鴻海啟動低本益比補漲行情，股價從92元直奔漲停站上百元大關，從此飆速發動，兩週內大漲三成，創下兩年來新高，並帶動集團股鴻準、廣宇、乙盛KY、鈺太、榮創、樺漢輪流大漲，啟動轉型電動車本夢比行情。

以鴻海為首，電動車股供應鏈夯，關鍵在三個數字。

數字一：10年上兆美元商機

業界分析，電動車的電子零組件比重高達70%，比傳統汽車業高出2~5倍。10年，上看兆美元電子零組件商機。

鴻海靠著近80億元現金與裕隆合作，打造MIH電動車開放平台「借道升級」，繞開一階二階供應鏈直接打入汽車業合作核心。

「想打入車廠第二階供應商（供應給原廠零組件業者）沒有三、四年很難打入，更何況打入第一階供應商（直接交貨給原廠，並可協同設計），一旦打入車廠很少換供應商，形成封閉性供應鏈，外人很難打入，」工研院產科國際所資深研究員蕭瑞聖說。

鴻海主導的MIH平台邀請全球200家軟硬體業者，搶當電動車業的Android。並訂下兩年內產出第一款電動車、五年內搶下全球10%市佔率的目標。

這個高目標能否達成很難說。一位業者私下透露，但鴻海集團此舉等於用80億元買下汽車供應鏈入門票，並將集團各子公司一起打包送入汽車供應鏈市場，再怎麼算都是划算的交易。

1月以來，飛雅特克萊斯勒、拜騰、吉利控股等傳統汽車廠，陸續傳出與鴻海合資。大和資本分析鴻海和吉利的合作案，雙方不僅製造汽車組件，更提供全方位解決方案，建立電動車生態系。以鴻海長期代工經驗及吉利製造汽車研發等龐大資源，為彼此拉高戰力，並加速鴻海集團轉型。

蘋果電動車還沒來，傳統車廠先與鴻海合作

不過，鴻海佈局的最終目標仍是蘋果汽車。鴻海為蘋果代工智慧手機的成功經驗，引起馬斯克關注，他曾在特斯拉的股東會上公開點名想找鴻海代工特斯拉。雖然後來馬斯克自己來，但給予鴻海很大的期待與信心。

外界一直認為鴻海將會為蘋果汽車代工，事實上，鴻海各集團內部也緊盯蘋果動向，將切入蘋果汽車供應鏈視為最高目標。據內部知情人士透露，鴻海不會跨入整車組裝代工，而是著重在電子零組件供應，特別鎖定電機、電控、電池三電系統供應零組件為目標。因此，鴻海董事長劉揚偉說，「得三電者得天下。」

大和調查，鴻海已打入蘋果車供應鏈，正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。大和認為，樂觀情境下，2022年將逐步看到鴻海集團搶攻電動車成果，且會一路加速發展到2023年。外資摩根士丹利、花旗環球、大和資本因此喊出鴻海目標價130元。

至於能不能實現郭台銘喊出的200元大夢，仍得密切觀察，電動車轉型何時實際反映在業績上。「車子不是裝上輪子的智慧型手機，做車子與做3C完全不同，」工研究產科國際所資深研究員蕭瑞聖提醒。

除了鴻海，其他電子業也透過併購，快速取得汽車供應鏈車門票。如國巨透過合併美國代理商基美，打入特斯拉電容與電阻供應鏈；同欣電奪單因併入勝麗、智伸科併旭申等。

數字二：特斯拉中國降價三成，電動車攻應鏈超載

第二個數字是，全球電動車龍頭特斯拉今年中國區價格大降三成，引爆整體電動車年高速成長達400萬台銷量。

特斯拉元旦宣布中國產製的Model Y長續航版和高性能版價格大降15萬人民幣，更傳出將推出百萬台幣以下的小型車款。

特斯拉月底將公布年度出貨量預測，但整體電動車銷量躍升，使供應商滿載或供不應求缺貨訂單效應，已引發股價大漲。

一家特斯拉馬達動力系統的供應商說，今年的訂單比去年同期增加至少三成。特斯拉及其他車用晶片最大供應商的台積電，因車用單晶片短缺，造成德國的福斯、日本的豐田、日產及本田被迫減產。日前歐洲透過政府請求台積電，台積電傳出準備5月增產解決。

不過，電動車降價達到大量普及化的甜蜜點，並不意味供應鏈可以從此高枕無憂。

數字三：特斯拉會要求4個月降價四成

「我要求員工們每天7點鐘開會，審閱最新的原材料報表，並要求員工必須了解每個零件的價格，更制訂價格更便宜的計劃。如果一台發電機在12月底的價格是6500美元，我希望在次年4月降到3800美元，」馬斯克告訴《鋼鐵人馬斯克》作者范思。

這一波特斯拉啟動大陸降價，尚未波及其他市場。但馬斯克透露的瘋狂降價幅度，將是全球電動車供應鏈的隱憂。「這次特斯拉大降價30%，他們轉頭就向供應商要求砍50%，」一家特斯拉供應商執行長大嘆。這考驗供應商的成本能力，根本只能賺管理財。

這意味電動車進入高速銷量成長機會時，也是供應鏈面臨殺價威脅時。蕭瑞聖說，汽車供應鏈最重要的三項原則：交貨、品質、成本，如果其中一項無法滿足要求，將快速進入淘汰賽。

最快，今年第二季財報，電動車零組件的毛利率，就可看出降價的衝擊。對供應鏈是福、是禍，要看毛利率減損與新增量之間的平衡。

電動車本夢比的行情能否持續嗎？龍頭特斯拉依舊是指標。

有「女股神」之稱的方舟投資公司（ARK）創辦人伍德，曾在2018年預測特斯拉股價在5年內將漲到4000美元（去年進行1股分拆5股後為800美元），這項當初被人嘰為瘋狂的預測，卻在今年元月7日提前達成。她最新調高特斯拉的目標價為7000美元（分拆後的1400美元）。

不看好的人則指出，目前特斯拉的市值，已超過所有車廠的總合，還加上未來20、30年，Fedex、UPS等預期會被電動車顛覆的物流運輸產業的總合，是名符其實的本夢比。

伍德的預言會不會再成真？各界矚目。

【延伸閱讀】

進步的軌跡｜貨櫃船王在台灣：是誰打造航運業盛世？

最孤獨的球后 觀眾散去，曾雅妮還在打：重點是退休時，沒有後悔

馬斯克這樣揭穿面試騙子 科學證明：這方法有效

防疫保單之亂》兩步驟評估：沒買到台產，該買其他家防疫險嗎？

21世紀新冷戰衝突點 經濟學人：晶片大戰就看這3家

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

相關新聞

鴻海集團帶頭衝！3個數字決定電動車概念股的未來

全球電動車龍頭特斯拉，股價寫下884美元歷史新高，創辦人馬斯克登上全球首富。台股特斯拉供應鏈開紅盤大漲，甫跨入電動車領域的鴻家軍接力飆漲。電動車熱潮可以飆多久？

繼裕隆後 可成也搶人！黃日燦如何從王牌律師變王牌軍師？

告別iPhone機殼代工，可成營收頓減四成，為什麼找上一個退休律師當救星？

台積電神救援！智慧灌溉支援70歲掌水工 手機取代摩托車巡水

2020年驚奇不斷，台灣躲得過病毒，卻躲不過大旱。為精進灌溉系統，水利署在嘉南平原實驗智慧灌溉，利用雲端資料庫搜集數據，並以智慧監控協助掌水工控制供水。這背後，是護國神山台積電的神救援，研發設備降低成本。

汽車都不加油了 全球最大的公司為何仍在投資煉油廠？

全世界愈來愈多國家宣布不要汽油車了，新任美國總統拜登也宣布2050年禁用汽油車了，但全世界最有錢上市公司沙烏地國家石油公司除了在沙烏地蓋煉油廠，甚至跑到中國浙江大舉投資，讓人想不透，車子都不加油了，煉這麼多汽油去哪裡？

不想做iPhone了？緯創、鎧勝到可成 為何接連演出「脫蘋」行動

可成脫手中國泰州廠，同業直言「它不想做蘋果手機了。」緯創、和碩也各自布局轉型，大動作跟蘋果分手，盛極一時的台灣蘋果供應鏈，未來會有什麼變數？

學台積公開技術 台灣遊艇王的小金雞從造船做到輕軌、離岸風機

一年產值超過1200億的風機製造大餅，今年3月才真正要在高雄小港區一處遊艇船殼工廠實現。曾經是嘉鴻遊艇集團材料部門的先進複材科技，不只是台灣唯一能做到風機零件和大橋的複材廠，這6年更成為遊艇界最大材料團購主。為什麼一家遊艇廠的材料部門，能不斷跨界找出藍海商機？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。