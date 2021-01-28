鴻海集團帶頭衝！3個數字決定電動車概念股的未來

【文｜嚴珮華】

全球電動車龍頭特斯拉，股價寫下884美元歷史新高，創辦人馬斯克登上全球首富。台股特斯拉供應鏈開紅盤大漲，甫跨入電動車領域的鴻家軍接力飆漲。電動車熱潮可以飆多久？

電動車，被視為資通訊產業繼智慧型手機之後的另一次典範轉移。

2021，全球第一個禁售燃油車的國家，哥斯大黎加法規上路。2025年，荷蘭、挪威接棒。

「現在汽車行業正值燃汽油與電子化的轉折點，」通用汽車執行長芭拉說。研究機構拓璞估計，2020電動車元年成長近兩成，今年、明年都維持四成高成長。未來10年電動車上路量將增10倍。

科技大廠決定進入。蘋果汽車（Apple Car）傳出將今年第三季亮相，並於2024年量產、亞馬遜推出無人駕駛叫車服務、百度宣布籌建智慧電動車公司。

在台灣，2020年，電子組裝代工龍頭鴻海集團宣布以MIH打造電動車的Android開放平台，相關產業鏈跟著啟動。1月4日鴻海創辦人郭台銘為鴻海研究院揭牌時說，「護國神山不能只有一座，鴻海要追趕台積電，至少看到方向盤。」

那天開始，鴻海啟動低本益比補漲行情，股價從92元直奔漲停站上百元大關，從此飆速發動，兩週內大漲三成，創下兩年來新高，並帶動集團股鴻準、廣宇、乙盛KY、鈺太、榮創、樺漢輪流大漲，啟動轉型電動車本夢比行情。

以鴻海為首，電動車股供應鏈夯，關鍵在三個數字。

數字一：10年上兆美元商機

業界分析，電動車的電子零組件比重高達70%，比傳統汽車業高出2~5倍。10年，上看兆美元電子零組件商機。

鴻海靠著近80億元現金與裕隆合作，打造MIH電動車開放平台「借道升級」，繞開一階二階供應鏈直接打入汽車業合作核心。

「想打入車廠第二階供應商（供應給原廠零組件業者）沒有三、四年很難打入，更何況打入第一階供應商（直接交貨給原廠，並可協同設計），一旦打入車廠很少換供應商，形成封閉性供應鏈，外人很難打入，」工研院產科國際所資深研究員蕭瑞聖說。

鴻海主導的MIH平台邀請全球200家軟硬體業者，搶當電動車業的Android。並訂下兩年內產出第一款電動車、五年內搶下全球10%市佔率的目標。

這個高目標能否達成很難說。一位業者私下透露，但鴻海集團此舉等於用80億元買下汽車供應鏈入門票，並將集團各子公司一起打包送入汽車供應鏈市場，再怎麼算都是划算的交易。

1月以來，飛雅特克萊斯勒、拜騰、吉利控股等傳統汽車廠，陸續傳出與鴻海合資。大和資本分析鴻海和吉利的合作案，雙方不僅製造汽車組件，更提供全方位解決方案，建立電動車生態系。以鴻海長期代工經驗及吉利製造汽車研發等龐大資源，為彼此拉高戰力，並加速鴻海集團轉型。

蘋果電動車還沒來，傳統車廠先與鴻海合作

不過，鴻海佈局的最終目標仍是蘋果汽車。鴻海為蘋果代工智慧手機的成功經驗，引起馬斯克關注，他曾在特斯拉的股東會上公開點名想找鴻海代工特斯拉。雖然後來馬斯克自己來，但給予鴻海很大的期待與信心。

外界一直認為鴻海將會為蘋果汽車代工，事實上，鴻海各集團內部也緊盯蘋果動向，將切入蘋果汽車供應鏈視為最高目標。據內部知情人士透露，鴻海不會跨入整車組裝代工，而是著重在電子零組件供應，特別鎖定電機、電控、電池三電系統供應零組件為目標。因此，鴻海董事長劉揚偉說，「得三電者得天下。」

大和調查，鴻海已打入蘋果車供應鏈，正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。大和認為，樂觀情境下，2022年將逐步看到鴻海集團搶攻電動車成果，且會一路加速發展到2023年。外資摩根士丹利、花旗環球、大和資本因此喊出鴻海目標價130元。

至於能不能實現郭台銘喊出的200元大夢，仍得密切觀察，電動車轉型何時實際反映在業績上。「車子不是裝上輪子的智慧型手機，做車子與做3C完全不同，」工研究產科國際所資深研究員蕭瑞聖提醒。

除了鴻海，其他電子業也透過併購，快速取得汽車供應鏈車門票。如國巨透過合併美國代理商基美，打入特斯拉電容與電阻供應鏈；同欣電奪單因併入勝麗、智伸科併旭申等。

數字二：特斯拉中國降價三成，電動車攻應鏈超載

第二個數字是，全球電動車龍頭特斯拉今年中國區價格大降三成，引爆整體電動車年高速成長達400萬台銷量。

特斯拉元旦宣布中國產製的Model Y長續航版和高性能版價格大降15萬人民幣，更傳出將推出百萬台幣以下的小型車款。

特斯拉月底將公布年度出貨量預測，但整體電動車銷量躍升，使供應商滿載或供不應求缺貨訂單效應，已引發股價大漲。

一家特斯拉馬達動力系統的供應商說，今年的訂單比去年同期增加至少三成。特斯拉及其他車用晶片最大供應商的台積電，因車用單晶片短缺，造成德國的福斯、日本的豐田、日產及本田被迫減產。日前歐洲透過政府請求台積電，台積電傳出準備5月增產解決。

不過，電動車降價達到大量普及化的甜蜜點，並不意味供應鏈可以從此高枕無憂。

數字三：特斯拉會要求4個月降價四成

「我要求員工們每天7點鐘開會，審閱最新的原材料報表，並要求員工必須了解每個零件的價格，更制訂價格更便宜的計劃。如果一台發電機在12月底的價格是6500美元，我希望在次年4月降到3800美元，」馬斯克告訴《鋼鐵人馬斯克》作者范思。

這一波特斯拉啟動大陸降價，尚未波及其他市場。但馬斯克透露的瘋狂降價幅度，將是全球電動車供應鏈的隱憂。「這次特斯拉大降價30%，他們轉頭就向供應商要求砍50%，」一家特斯拉供應商執行長大嘆。這考驗供應商的成本能力，根本只能賺管理財。

這意味電動車進入高速銷量成長機會時，也是供應鏈面臨殺價威脅時。蕭瑞聖說，汽車供應鏈最重要的三項原則：交貨、品質、成本，如果其中一項無法滿足要求，將快速進入淘汰賽。

最快，今年第二季財報，電動車零組件的毛利率，就可看出降價的衝擊。對供應鏈是福、是禍，要看毛利率減損與新增量之間的平衡。

電動車本夢比的行情能否持續嗎？龍頭特斯拉依舊是指標。

有「女股神」之稱的方舟投資公司（ARK）創辦人伍德，曾在2018年預測特斯拉股價在5年內將漲到4000美元（去年進行1股分拆5股後為800美元），這項當初被人嘰為瘋狂的預測，卻在今年元月7日提前達成。她最新調高特斯拉的目標價為7000美元（分拆後的1400美元）。

不看好的人則指出，目前特斯拉的市值，已超過所有車廠的總合，還加上未來20、30年，Fedex、UPS等預期會被電動車顛覆的物流運輸產業的總合，是名符其實的本夢比。

伍德的預言會不會再成真？各界矚目。

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