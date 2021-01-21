疫後旅遊會變很貴！KKday陳明明：去年旅遊業很慘淡 今年更殘酷

【文／天下編輯部；圖片／王建棟攝】

跨境旅遊業者是新冠災情的海嘯第一排。但旅遊體驗電商KKday，去年竟在市場低谷，取得7500萬美元（約22.5億台幣）融資，創下台灣近年募資新高。創辦人暨執行長陳明明在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，首度公開告白過去1年的心路歷程。以下是演講摘要：

我記得去年有一次與網路創業圈的朋友聚餐，很多人都訴苦業績下跌兩、三成，我說，我們不只是業績幾乎歸零，而且因為大量退訂、退款，甚至是負的。這就是旅遊業在去年面臨的殘酷現實。

武漢封城那天，我記得是除夕前一天。從那天開始，我們一級主管每一天開會兩次討論怎麼應變，早、晚各一次，包含六日，持續了將近半年的時間。所以我過去一年很少公開露面，這算是疫情後第一次公開場合對外分享這一路的過程。

KKday是一個旅遊網站，但是不賣機票，也不賣飯店，只是很專注的做行程。主要是因為過去幾年廉價航空崛起，大型訂房網站與Airbnb也吃掉了大量住宿需求，所以旅遊市場被拆解成機票、住宿與行程這三個元素。我們認為，在地行程是我們可以做的市場缺口。

在去年旅遊業的低谷中，KKday進行了C輪募資，總共募得7500萬美元。我們在A、B輪加起來，才募了大約4000萬美元。這要感謝很多投資人對我們的肯定，此外也因為我們認為在這個時候，可能會有一些併購的機會。

廣告支出狂砍99％，四大行動挽頹勢

我們在疫後做了哪些事情？

首先，在支出成本方面，因為KKday是B2C的商業模式，會透過廣告投放來接觸潛在消費者，所以過去廣告費是我們最大成本，一年會有5、6億左右的廣告費。

疫情後我們第一個動作就是砍掉這部份的支出。

現在我們的廣告支出大約只剩以前的1％。主要透過異業合作這類管道來維持曝光。

第二塊是開發新產品。

過去KKday主要是經營跨境旅遊市場，例如把日本的行程賣給台灣人，把台灣的行程賣給香港人。

疫情讓我們反而有機會回過頭來好好經營國旅市場。過去一年，KKday的國旅業績成長了將近7倍多。

另一個是伴手禮業務。

因為邊境關閉，很多人不能出國買到伴手禮，我們就開發這一塊。現在我們網站上，可以買到北海道的帝王蟹。

這是我們疫情後成長最大的一塊，足足有69倍的成長。

而最大調整是組織上的改變。

為了能夠適應疫情後劇烈變化的市場型態，團隊組織自然也要調整，因此我們把商品開發與行銷團隊打散重組。

疫後旅遊將變得很貴

KKday在各國有很多員工，主要是為了服務以前跨境旅遊的客戶。日本的商品開發人員，可能是開發行程賣給台灣人、香港人。

疫後我們重新調整，讓各地的開發人員，將服務對象改為原國消費者，重新去開發能夠吸引本地遊客的產品。

很多人常問，疫情結束後旅遊業會變得怎麼樣？

我們認為主要會有幾大改變。

一是初期供需將非常吃緊，價格會變得很高。二是團體旅遊會變得更少，小團與包團的需求則會增加。

另外，初期旅客也會更傾向選擇近距離旅遊，避免長線團或長線行程。

旅遊業，今年將比去年更殘酷

去年對旅遊業來說很殘酷，但今年可能會更殘酷。

因為去年還有很多政府補貼措施，但今年可能不會有了。然而目前來看，今年大部份時間國境可能會維持管制。

而明年即便疫情真的平息，但初期市場價格上漲、需求型態丕變，也將是相當競爭的狀態。旅遊業仍會面臨很大的考驗。

怎麼及早準備因應這個考驗？其中一個建議就是產業升級。

我們在去年就發現，很多以前只願意出國玩的高端消費者，去年在國內找不到適合的產品。

過去國旅市場比較沒有高端客的需求，當然就沒有供給。但去年完全改變了。這是台灣旅遊業一個改變的契機。

然而我所看到的情形仍然不樂觀。

事實上，很多業者反而因為國旅大爆發，更沒有改變的動機。

我建議政府，應該趁需求來了，好好帶動產業升級。未來可以把台灣的高端客人留下來，還能吸引國外的高端客層。

2021 CWEF冬季場完整演講精華

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