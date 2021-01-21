空氣清淨機擠下Dyson吸塵器！恆隆行董事長：疫中夯品有這些

【文／天下編輯部；圖片／王建棟攝】

受新冠疫情影響，消費者傾向留在家中，也帶動家電銷售成長。以代理Dyson聞名的恆隆行，董事長陳政鴻在天下經濟論壇分享，他對於疫後消費風向的觀察，以及未來品牌該如何經營價值。

恆隆行在1960年由我父親創立，最初代理攝影周邊器材。1988年我從國外回來加入公司、8年後當上總經理，在千禧年前後轉型，陸續引進健康、生活家電產品，目前代理24個品牌。

從恆隆行熱賣商品中，可以看到未來消費趨勢。

去年國人因為疫情更加注重健康，空氣清淨機擠下Dyson吸塵器，成為最熱賣的品項。

消費者在家時間變長，增加家人互動、拉近距離的商品，表現也特別突出。例如，廚房用具品類，保鮮盒、真空包裝機就成長40%。疫情下美食平台爆發，消費者吃膩了外食，也想換換口味，在家煮較健康的餐點。因此，鑄鐵鍋、咖啡機和氣泡水機，都是潛力商品。

另外，消費者對個人照護的家電用品需求不斷成長，除了吹風機、捲髮及直髮器，講究健康坐姿的調整椅、護脊椅，去年才引進就賣了2萬多個。

而未來的家電產品將愈來愈進化。例如Dyson燈具去年銷售成長230%，可以根據周圍的光線，自動調整亮度及色溫。

人機合作，未來咖啡機可以刷臉

人機合作，在未來在家電領域一定會發生。大家可以想像，以後的咖啡機可能會和人互動，早上起來想喝咖啡，透過人臉偵測，咖啡機就可以判斷今天應該泡出什麼樣味道的咖啡給你。透過物聯網，還能將資訊傳到辦公室附近、同樣機型的咖啡機，你可以選擇在上班途中外帶。

講完趨勢，接下來是服務的重要性。

恆隆行是代理商，引進國外好產品之外，還要把握每個跟消費者的接觸點，讓消費者感覺到有溫度服務，贏得信任與好感，是品牌最重要的價值 。

2006年恆隆行導入Dyson，當時沒人認識這個品牌，一台吸塵器又要3萬元，因此我們透過電視購物銷售打知名度。每當賣出一台，恆隆行就派專人帶著商品，到府拆箱、教學，要讓消費者感受到服務與貼心。

而後勤服務團隊，現在也要走向前端。我們的維修工程師，將產品修好寄回給消費者後，會附上一張單子，記錄維修內容、維修工程師姓名以及聯絡資訊。後來，消費者不只問維修問題，還會詢問最近要推出哪些新產品。後勤團隊現在也要跟消費者做接觸，變成品牌大使。

實體通路強調體驗

雖然線上消費持續增加，但實體通路不會不見，而是改變角色，體驗成為重點。例如，恆隆行總公司一樓的自有通路hengstyle，就加強服務多元化。當消費者來送修產品，可以看到布置精美的策展，讓人願意拍照、體驗產品，甚至跟書店結合。消費者在等候的30分鐘，可以獲得良好體驗。

最後，很多人問我怎麼挑選代理品牌，有哪些考量。我想一定要是自己喜歡的牌子，才有滿滿熱情去經營。例如當年我在日本看到Dyson，就非常喜歡，所以才引進台灣。

但也要考量台灣市場有沒有空間，比如說9萬塊錢的Laurastar電熨斗，我評估在台灣市場有差異化與發展性。同時也要考量原廠商品開發能力好不好、有沒有適當行銷能力等。

我們通常會花3年測試市場，再決定要不要繼續合作。恆隆行代理失敗的例子也頗多，例如我們引進以色列無痛除毛儀，但高估了台灣消費者願意為這類商品付出的價格，而且仿冒品多到無法處理，三年後決定放棄。

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