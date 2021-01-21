科學園區經營有一套 外國都來學！SEMI台灣區總裁：半導體3優勢

【文／天下編輯部；圖片／黃明堂攝】

半導體產業協會（SEMI）成立半世紀以來，第一位亞裔全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場指出，除了先進製造和智慧製造，台灣半導體產業正積極面對電、水和廢棄物問題，綠色製造有機會因此成為台灣未來10年、20年的新競爭力。以下是演講摘要：

2020如果要選3個關鍵字，第一個字是COVID-19 （新冠肺炎）、第二是中美貿易戰、第三個最熱門關鍵字就是半導體。

全球半導體行業發展了50、60年，這兩年由於台灣半導體業技術領先，貿易戰讓台灣也因地緣政治被推上火線，「半導體」三個字成為大家茶餘飯後的話題。

但在護國神山台積電有了如此成就後，仍要看看綠色相關議題，是否也能成為卓越典範？

21世紀，國家經濟的成長動能和科技創新，都跟數位科技、半導體有重大關聯。

其實，如今全世界的半導體供應鏈，無論在哪個國家或哪一個環節，都已在綠色轉型的大概念下有所貢獻，如綠色研發、綠色製造、綠色能源、循環經濟等。

美日台半導體龍頭，陸續投入綠色計劃

如今的半導體行業在供應鏈中，對環境做了哪些貢獻呢？

先以美商為例，英特爾許多產品自開發與設計時，就與許多廠商合作，裝置節能相關組件，使其產生節能功效。

又如美光在記憶體製造過程中，對化學品控制有相當嚴格且審慎的過程，美光會將化學廢棄物在工廠中進行循環再生。

日本電容廠村田製造所，會使用全氟化合物（PFCs）這個對環境有害的化學物質，因此在東京協議書中被列為減碳重要因素。

村田自2015年後，就嘗試將PFCs做循環再生，其績效就是2020年較2019年降低了76％的PFCs。

許多人都聽過摩爾定律，雖然談的是半導體的微縮製程，重點多放在效能和晶片表現上，但台積電董事長劉德音在2020年大師論壇中提及，摩爾定律的貢獻不只是效能，其實先進製程所製造的晶片，在耗能也產生極大貢獻。

台積電也是綠色經濟領頭羊，台積廠區中，製程機台有綠色認證，去年也跟全球最大風電商沃旭能源簽訂了全球最大綠電購買合約，2020年更成為RE100首家半導體參與公司。

台灣封裝測試龍頭日月光重視碳控制，2020年共進行330個節能減碳計劃，節電幅度達該年度總用電量17%、減碳43萬噸，也發行綠色公債投資減碳、循環經濟和水資源管理。

因此台積、日月光長期被選為道瓊永續指數模範標竿。

在半導體另一端，設備和材料商部份，像是荷商ASML的微影機台，因價格昂貴，在歐洲及台灣都有「再製造中心」，生產後若能透過機器維修、再製造過程，讓設備恢復如新並可重複使用，這是機器設備的循環經濟。

現代園區：四大規劃，學習與環境共生

因此，我認為未來10年，台灣半導體業有3個競爭優勢：先進製造、智慧製造、綠色製造。

台灣在全球供應鏈扮演不可或缺的角色，當客戶都已具備綠色觀念，供應鏈若不導入，會失去長期競爭力。

綠色轉型的重點不是支出或成本壓力，而是台灣在高科技製造業，非常有競爭力和差異化的關鍵。

我日前有幸參與竹科40年活動，大家對現代園區設計，討論出4個規劃方向：包括初期政府機構主導，吸引更多廠商和公民參與；第二是跟當地環境和城市共生；第三是要有循環經濟和綠能規劃，且最好能在同一園區或廠區中，一條龍從製造到回收建置好所有處理流程，自成生態。最後，是透過示範場域和綠能建置，讓整個園區變成更好的生態系。

台灣科學園區的經營與規劃聞名全球，許多海外國家都會來台學習如何經營科學園區，如果台廠能將綠色循環經濟加入，會對園區帶來更大幫助。

2021 CWEF冬季場完整演講精華

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