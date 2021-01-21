哈佛麻省教授：台灣人缺點就是太客氣 我們是歐美醫學研究的解答

【文／天下編輯部；圖片／謝佩穎攝】

疫情席捲下，最新醫學研究備受關注。2021天下經濟論壇冬季場，哈佛醫學院旗下麻省總醫院的張智威教授認為，歐美主流醫學長年偏向白人體質，台灣應該站出來，成為精準醫學的亞洲代表。

我在哈佛醫學院研究的目的，就是看見全球醫療照護的問題，並找到對應的解決方案。

過去，我曾在圖書館找到一本1840年出版的古老解剖學教科書，但從中我卻看到一些問題。

近200年前，歐美國家開啟現代醫學研究，是目前醫學研究主流。然而，從美國的人種分布來看，白種人佔65%為最大宗，非裔、西班牙裔各約15%次之，但亞裔僅5％。

美國進行的醫學研究，納入的亞裔人種也僅佔個位數。這反映出一大問題：這樣的醫學研究，是否具有普遍性？

乳癌，就是最好的例子。

亞洲乳癌確診年齡，比白人早13年

2016年美國乳癌篩檢指引建議，女性在50歲前沒有必要篩檢，因為多數美國女性在60歲前不會罹患乳癌，只有極少數在50歲前發病。

然而，在我與世界各地的外科醫師交流時，發現台灣建議女性40歲後開始進行乳癌篩檢，即便是較貧困的墨西哥，也是從40歲起開始篩檢。

我檢視乳癌高風險族群資料，才發現西班牙裔、非裔與亞裔族群，乳癌高峰都落在40多歲，只有白種人的發病高峰落在60多歲。

2018年我們刊登《美國醫學會外科期刊》（JAMA Surgery）上的研究，發現，若按照人種細分，亞洲女性確診乳癌的平均年齡是46歲，比白人女性早了13年。

因此，美國或白種人的醫學研究標準，顯然不適用於其他種族。

另一個例子則是，為了預防手術後發生深部靜脈栓塞，醫師會視狀況會給予抗凝血劑，但抗凝血劑同時也會讓術後止血較為困難。不過，相關研究發現，術後深部靜脈栓塞的發生，也有種族差異，是否都要予以抗凝血劑呢？

此外，老年人跌倒後的死亡率，亞洲人風險比其他族群高一倍。此外，人體解剖構造如膽管、產道等，以及白血球與免疫反應，不同種族也有些微差異。

類似的例子不勝枚舉，日前《新英格蘭醫學期刊》也有一篇論文提到，血氧儀測量也有種族差異。又如討論牛奶是否健康的議題時，卻少有考量到各地乳糖不耐症盛行率的差異，患乳糖不耐症者，喝了牛奶容易腹瀉，牛奶就不是個健康飲品。

三大優勢，台灣是解答

歐美醫學研究的種族差異問題，台灣，就是解決問題的關鍵。

為何台灣能解決問題？首先，台灣有民主與信用，做出的研究較具有可信度。非民主國家只講好處，不講壞處。再者，台灣有很好的醫療照顧體系，以及強大的IT科技。

而最重要的就是，台灣具有多元的種族，歷經百年前從中國渡海來台、1949年隨國民政府遷台、日治時期，到現今的東南亞新住民，以及原住民血緣可追溯至南太平洋海島。

因此，台灣的種族多元性，成為世上少數可解決此問題的國家。我們要用科學來講台灣的故事、民主亞洲的的故事。

智慧不是從西方過來，本土醫學專家的意見很重要，上述很多與歐美醫學教科書不同之處，都是由本土專家發現。

我們要問自己的問題、研究自己的人、我們的基因、我們的行為。

西方研究橄欖油、茶、健身房、馬拉松對健康的益處，我們可以研究熟悉的擔仔麵、茶飲、廟宇與太極拳。

西方老年人習慣團體治療，與陌生人分享自身經驗，但台灣最流行用Line互傳長輩圖、早安圖問安。

又如台灣坐月子文化，已經發展成精緻的月子中心商機，我們應該進一步研究坐月子對健康的益處，吸引別人仿效我們，並加以推廣。

短期內我希望號召哈佛的教授學者，一起設立專門亞洲人研究中心，並與台大合作，發展亞洲人特有的精準醫學。

台灣人的缺點就是太客氣，不會推銷自己，我想訓練台灣人成為KOL，推銷自己的亞洲精準醫學研究。台灣健保資料庫有豐富的檢驗檢查影像，透過大數據分析，甚至可能重寫解剖學教科書。

亞洲人精準醫學帶來的廣大商機，這是西方無法做到的。如專屬亞洲女性的乳癌篩檢儀器、適合亞洲人的眼底鏡、適合亞洲人口味的管灌食物等，就如同台灣流行的長輩圖，也能帶來商機。

2021 CWEF冬季場完整演講精華

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