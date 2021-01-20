點名十家新創 簡立峰：大家常可惜沒買台積 但這裡有護國群山

【文／天下編輯部；圖片／黃明堂攝】

前Google台灣董事總經理簡立峰笑說，現在大家常可惜沒有買台積電股票，但其實，台灣已有「護國群山」醞釀中。他點名總計募資百億的十家新創，並與其中的聯齊科技創辦人顏哲淵、iKala共同創辦人程世嘉、行動貝果共同創辦人王易如，在天下經濟論壇進行精彩對談。他們如何征服美國、日本、東南亞？

台灣現在有護國神山台積電，但下一座神山在哪裡？前Google台灣董事總經理、現任新創公司iKala董事的簡立峰指出，他過去在Google工作，經常看到台灣新創很有潛力，卻得不到資金。但退休這一年他再看，發現不得了，台灣有十家數位新創募資大爆發，總計竟獲得近百億投資。它們將是下一代的台灣護國群山。

在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，簡立峰指出，過去台灣企業花費很長時間建立自己的優勢，但很可惜，世界發展主流趨勢和我們不太一樣，這個趨勢就是數位服務。

數位經濟推動全球GDP，根據IDC估計 2023年全球過半GDP將由數位經濟驅動，其中絕大多數都是軟體產業。

而台灣數位產業佔GDP比重雖高達19.2％，但其實高度偏重在硬體。反過來，如果審視全世界新創獨角獸的版圖，台灣並沒有代表角色在裡面。

十家台灣新創募資百億，下一代護國群山成形

現在大家經常可惜沒有投資台積電股票，台積電股價成長，甚至已經超過帶動它成長的大客戶蘋果。但台灣下一代的護國神山在哪？現在台灣的前十大企業，成立年數都很久了。

其實，台灣的機會是在海洋。台灣其實有非常好的位置，是在東南亞與東北亞的中間點，周邊不含中國，還有8億人口。如果台灣新創能把我們的鄰居當作我們的市場，就可以成為新的護國群山。

而簡立峰認為，台灣已有一批新創看到這一機會，開始取得成功。台灣新創努力很多年，卻獲得投資不多。但最近不一樣了，他列舉出十家新創，從2019年下旬到2021年初，總計得到近百億投資，重點是這些資金不只來自國內，也來自國際。

這十家公司分別是沛星、KKDay、完美移動、威朋、M17、iKala、聯齊科技（NextDrive）、萬里雲（CloudMile）、iChef，與行動貝果（MoBagel）。

天下經濟論壇也邀請簡立峰，與上述其中三家台灣創業者一同對談。包含NextDrive聯齊科技創辦人暨執行長顏哲淵、iKala共同創辦人暨執行長程世嘉，以及行動貝果營運長暨共同創辦人王易如。

這三家新創，分別已成功攻下日本、東南亞，以及美國這三大海外市場。他們怎麼做到？

不怕輸思維，讓行動貝果打下美國市場

在美國擁有不少客戶的行動貝果，營運長王易如表示，關鍵在於mindset（思維）。

她從史丹佛畢業後就留在美國創業，疫情前經常台美兩地來回。但在台灣，她最常被問的一個問題就是，「妳是永久回台灣工作了嗎？還是會再回美國？」其實在她來看，數位化弭平很多事情，世界已經連在一起，沒有台灣或美國，這是一個mindset（思維）的轉變。而行動貝果在市場開拓上，也是同一思維。

她特別強調，參展是新創走上國際的好方法，諸如CES這類國際大型商展，台灣新創有機會就該去，看看全世界有野心的新創在做什麼，不要劃地自限，不要怕失敗，因為新創的思維應該是「nothing to lose」（沒什麼可輸的）。

聯齊科技把握敲門磚，征服日本大型能源商

聯齊科技則是以一家小小新創，在日本拿下東京電力、東北電力等大型能源公司客戶。

創辦人顏哲淵說，聯齊科技進入日本市場是一段陰錯陽差的故事。起因是2015年，聯齊在台北國際電腦展（computext）上，一位知名日本能源專家竟主動找上門談合作。在凡事都要靠人脈的日本，這位專家是帶聯齊入門的關鍵人物。

但顏哲淵總結多年攻日心得說，除了人脈，產品強度與耐心也很重要，這三者都是經營日本市場的必備條件。

iKala賭對東南亞，業務翻倍再翻倍

iKala執行長程世嘉則很早就看好東南亞市場。他認為，東南亞的人口足夠多，有將近6億人。再者，東南亞基礎建設成熟度足夠高，約是台灣八成。最後，東南亞正在脫貧，還有廣大市場缺口。由這三層來看，東南亞正是台灣輸出人才與技術的最好機會。

去年iKala的東南亞社群商務規模達到20、30億，證明其判斷正確。且程世嘉更樂觀地說，這個數字在今年與明年，還會再翻倍。

而簡立峰總結，台灣不只有半導體的護國神山，未來也有一批護國群山在醞釀中，這批護國群山是一群火山，可以大爆發，也是一群冰山，會移動、可以航向全世界。

2021 CWEF冬季場完整演講精華

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