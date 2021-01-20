ETC起死回生 遠通電收如何擊敗中韓星 搶下亞洲5國生意？

【文／天下編輯部；圖片／謝佩穎攝】

自駕車、電動車、車聯網，正在醞釀全新的運輸革命。遠通電收從慘澹經營到成功外銷，打敗勁敵新加坡、韓國和中國。遠通電收執行董事兼總經理張永昌在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，開誠布公分享轉型之路。以下是演講摘要：

當全世界在做自駕車、電動車、車聯網，我們如果跟大家用一樣的方法，能成功嗎？

我想講講ETC的經驗。過去20年，我為什麼走錯、又怎麼走出來？

ETC曾經充滿爭議、面臨利用率停滯，高工局的長官說不行，43%的利用率怎麼進入計程收費？合約幾乎都要解約了，當時慘不忍睹。

ETC復活的答案：以人為本的思考

ETC怎麼起死回生？外行人說是eTag，但答案是：數位轉型。

2016年我做錯的，就是一味從技術思考，包括紅外線、微波，結果老百姓不買單。

我後來才發現，民眾要的是服務，交通運輸最關鍵的3個角色：人、車、路。

過去我太重視供給端，因為我懂技術，叫大家吞下去，但忽略了人。

這個體會，讓我打掉原本的平台、技術，重新打造ETC平台。

經過數位轉型，ETC利用率大幅提升，營運面、民眾滿意度，也很穩定，拿下海外獎項、也創造社會經濟效益，也成功輸出海外。

事實上，新冠疫情為各行各業帶來挑戰，也帶給我們機會。現在東南亞各國都要推動無接觸服務，台灣模式已是東南亞的最高標準。

去年遠通電收累積輸出金額16億，在泰國有3條高速公路，也在菲律賓、越南、印度、哈薩克都有斬獲。

我們能走出去，靠的不是技術，而是提供完整解決方案（total solution）。

我們拿民眾滿意度、交通發展、經濟發展，去跟他們溝通，對方接受度很高。

即使我們在泰國，面對新加坡、韓國和中國的強烈競爭，最後台灣還是脫穎而出。

收買人心！未來所有的事都是服務

全世界的智慧運輸，分為自駕車、電動車、車聯網、共享運具，但不要忘了，更重要的是：以個人為中心。

未來是所有的事都是服務 （Everything as a Service, XaaS）。

在交通領域，移動是一種服務MaaS（Mobiliti as a Service），收錢也是一種服務TaaS（Tolling as a Service）。

民眾要的是方便儲值、方便查詢、客製化服務，台灣是一個很好的練兵場。

運輸是實證的科學，要做運輸，千萬別忘了與民眾日以繼夜、點點滴滴的互動，才是學習點，才能成就會感動人心的服務。

著眼在「Everything as a Service」，從專業領域出發、發展服務，但切記，不要從供給端，要從需求端思考。

ETC展示個人化、行動化、數位化的數位轉型，是運輸典範轉移的案例。

運輸邁入以個人化服務為中心的時代，利用數位科技進行以交通服務為核心的數位轉型。

下一波，是自駕車、電動車、車聯網利用數位科技應用在XaaS。

如果台灣能從服務切入，才可以在國際上被看到。

人家要下單，不是買你技術很強，是你的服務能收買人心。

除了RD，台灣要更重視BD

我最近在練跑馬拉松，借用馬拉松界的常用語，運輸業的數位轉型，只有累積沒有奇蹟，必須專注單一領域，譬如港埠、區域、道路，努力做到讓人家看到，這是未來台灣在運輸典範轉移，值得努力的方向。

我最近也深有體會，在台灣創新的人才很多，但要找新創真的好難。

過去企業很重視RD（研發人才），未來要更重視BD（商業發展人才），找出新的服務和商業模式，才能產生新的未來。

遠通電收的下一步，走過以服務為導向的數位轉型，未來以業務為導向的數位轉型，有業務模式，才能不斷創新。

2021 CWEF冬季場完整演講精華

【延伸閱讀】

鴻海集團帶頭衝！3個數字決定電動車概念股的未來

交通進步也是來自人性！林佳龍：智慧交通國家隊把台灣「品牌化」

車市急凍，電動車獨強！全球交通革命，台灣角色愈來愈吃重

更多內容請見《 天下雜誌 》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載