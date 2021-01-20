ETC起死回生 遠通電收如何擊敗中韓星 搶下亞洲5國生意？
【文／天下編輯部；圖片／謝佩穎攝】
自駕車、電動車、車聯網，正在醞釀全新的運輸革命。遠通電收從慘澹經營到成功外銷，打敗勁敵新加坡、韓國和中國。遠通電收執行董事兼總經理張永昌在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，開誠布公分享轉型之路。以下是演講摘要：
當全世界在做自駕車、電動車、車聯網，我們如果跟大家用一樣的方法，能成功嗎？
我想講講ETC的經驗。過去20年，我為什麼走錯、又怎麼走出來？
ETC曾經充滿爭議、面臨利用率停滯，高工局的長官說不行，43%的利用率怎麼進入計程收費？合約幾乎都要解約了，當時慘不忍睹。
ETC復活的答案：以人為本的思考
ETC怎麼起死回生？外行人說是eTag，但答案是：數位轉型。
2016年我做錯的，就是一味從技術思考，包括紅外線、微波，結果老百姓不買單。
我後來才發現，民眾要的是服務，交通運輸最關鍵的3個角色：人、車、路。
過去我太重視供給端，因為我懂技術，叫大家吞下去，但忽略了人。
這個體會，讓我打掉原本的平台、技術，重新打造ETC平台。
經過數位轉型，ETC利用率大幅提升，營運面、民眾滿意度，也很穩定，拿下海外獎項、也創造社會經濟效益，也成功輸出海外。
事實上，新冠疫情為各行各業帶來挑戰，也帶給我們機會。現在東南亞各國都要推動無接觸服務，台灣模式已是東南亞的最高標準。
去年遠通電收累積輸出金額16億，在泰國有3條高速公路，也在菲律賓、越南、印度、哈薩克都有斬獲。
我們能走出去，靠的不是技術，而是提供完整解決方案（total solution）。
我們拿民眾滿意度、交通發展、經濟發展，去跟他們溝通，對方接受度很高。
即使我們在泰國，面對新加坡、韓國和中國的強烈競爭，最後台灣還是脫穎而出。
收買人心！未來所有的事都是服務
全世界的智慧運輸，分為自駕車、電動車、車聯網、共享運具，但不要忘了，更重要的是：以個人為中心。
未來是所有的事都是服務 （Everything as a Service, XaaS）。
在交通領域，移動是一種服務MaaS（Mobiliti as a Service），收錢也是一種服務TaaS（Tolling as a Service）。
民眾要的是方便儲值、方便查詢、客製化服務，台灣是一個很好的練兵場。
運輸是實證的科學，要做運輸，千萬別忘了與民眾日以繼夜、點點滴滴的互動，才是學習點，才能成就會感動人心的服務。
著眼在「Everything as a Service」，從專業領域出發、發展服務，但切記，不要從供給端，要從需求端思考。
ETC展示個人化、行動化、數位化的數位轉型，是運輸典範轉移的案例。
運輸邁入以個人化服務為中心的時代，利用數位科技進行以交通服務為核心的數位轉型。
下一波，是自駕車、電動車、車聯網利用數位科技應用在XaaS。
如果台灣能從服務切入，才可以在國際上被看到。
人家要下單，不是買你技術很強，是你的服務能收買人心。
除了RD，台灣要更重視BD
我最近在練跑馬拉松，借用馬拉松界的常用語，運輸業的數位轉型，只有累積沒有奇蹟，必須專注單一領域，譬如港埠、區域、道路，努力做到讓人家看到，這是未來台灣在運輸典範轉移，值得努力的方向。
我最近也深有體會，在台灣創新的人才很多，但要找新創真的好難。
過去企業很重視RD（研發人才），未來要更重視BD（商業發展人才），找出新的服務和商業模式，才能產生新的未來。
遠通電收的下一步，走過以服務為導向的數位轉型，未來以業務為導向的數位轉型，有業務模式，才能不斷創新。
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