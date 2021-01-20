電信商瘋搶頻寬！中磊總經理王煒：5G不只是商機 更是軍事關鍵

【文／天下編輯部；圖片／王建棟攝】

5G大浪來襲，台灣網通設備大廠中磊電子練兵多年站上浪頭，在小基地台市佔率衝上全球前三大。在2021天下經濟論壇（CWEF）冬季場，中磊總經理王煒分享疫情下加速5G典範轉移，也對政府提出建言，如何讓台灣通訊產業在5G新遊戲規則下，找到新機會。以下為演講摘要：

從4G到5G最大的差別，就是指揮棒從傳統三大電信設備製造商愛立信、華為和諾基亞手上，開始往電信運營商移轉。

對中磊這樣長期在基礎設施耕耘的廠商，過去發展上最困難的地方是我們作為一個台灣邊緣運算設備提供商，永遠都要跟別人配套，不具備整體解決方案的能力。

電信業正在典範移轉

現在電信運營商掌握了指揮棒，自己定規格、找合作伙伴，我們參與空間比以前大。現在比較像在玩爵士樂，而不是那麼嚴謹的交響樂。雖然，仍舊不是那麼容易，仍然要蹲個5年、10年的馬步。

運營商也要意識到自己的角色開始轉換了。目前看到轉換比較成功的都是新進的電信運營商，因為沒有過往的包袱。像是印度的Reliance Jio、日本的樂天。

Reliance Jio是沒有3G包袱直接轉4G、樂天是沒有4G包袱直接轉5G，這兩家都能直接往前邁進，容錯能力大，能做突破創新。

既有的老電信運營商，為了要達成中央主管機關的KPI，相對保守，還是會用傳統電信供應商的設備。但台灣的通訊產業在「專網」上有機會，台灣目前缺乏解決方案的系統整合商，雖然有一些平台廠商，但還是需要政府來拉動，才有機會把5G專網的商機做起來。

台灣5G要公私合作，不能交給市場機制

當台灣發展出有利基的整套方案，成本價更好的时候，台灣才有機會輸出方案。我覺得這部分公私部門可以有更多緊密合作。

專網在垂直領域是高度碎片化，每個環節都有它的眉眉角角，各個領域都需要軟體平台做新的應用發展，也需要時間接軌。所以，政府在這裡的角色很重要，這不能交給市場機制，會太慢。政府手上有資金、在許多領域也有話語權，必須發大願，從上而下來做，等由下而上是來不及的。譬如：公部門掌握醫療體系這麼多的資料，能不能來推5G專網的應用？

事實上，疫情驅動了很多事情發生。

美國訂單爆發，搶頻寬大戰開打

過去十幾年，我們在小型基地台有豐富的經驗，北美是我們最大的市場，一年外銷金額有7、8億美元，2021年在北美的寬頻接入市佔率應該會超過20％。

從數據上來看，美國網路寬頻使用狀況從4月開始有很大的變化，尤其在家用網路的資料傳輸最多，我想應該歸因於遠距工作、遠距學習等，其中最大的應用當然還是視訊影音。

不只訂單需求量暴增，疫情更讓美國全面升級對寬頻設備的要求，最關鍵的原因是上行頻寬不夠。

之前北美市場家戶用頻寬大多在30M左右，現在全面提升到100M頻寬，30M的頻寬夠讓3個人同時看Netflix，但如果是3個人同時開視訊會議，那就不夠了。

北美數據可以看到，大部份的視訊會議是透過手機進行。不論是用Zoom、用Teams，都需要大量的上行頻寬。大量的影音在驅動頻寬，因為影音資料傳輸使用量比起語音是呈倍數在跑，尤其高解析度內容需要的資料量更多。所以疫情證明了一旦視訊會議、遠端工作成為新常態，就需要支持雙向互動的大量頻寬，而且上下行頻寬必須對稱。

所有電信商因此都在搶頻寬，美國電信主管機關聯邦通訊委員會最近在5G中頻段（C-Band）的標金，已經到800多億美元了。

5G會主導下世代的軍事技術

5G還有一個利基點是低遲延。早先在4G時代遲延時間可以允許100毫秒之內，到5G就是個位數毫秒的時間而已，1000公里的遲延大約在3毫秒內。無人機、軍艦飛彈內使用的國防晶片都是差不多這個水準。這也是為什麼5G，會作為大國之間博弈的核心技術戰場，因為5G會主導下一個世代的軍事技術。

一般人的生活中也十分需要低遲延。雖然1000公里只有遲延3毫秒，但來回就是6毫秒，再算上中間一些壓縮傳輸過程，又得等上100、200個毫秒了。

所以普遍使用上，終端邊緣設備的5G也很重要，這種低遲延的特性尤其在5G專網應用可以看得出來，工廠、汽車都可以應用，此外用VR、AR看演唱會、球賽也可以用上5G的低延遲特性。

2021 CWEF冬季場完整演講精華

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