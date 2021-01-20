以特斯拉、Netflix為師 日本電商龍頭樂天在5G電信戰後來居上

【文／天下編輯部；圖片／埃敏提供】

日本最大電商樂天，進軍電信市場，從印度挖腳新電信公司Reliance Jio埃敏（Tareq Amin），出任樂天移動董事、副總裁兼科技長。他在天下經濟論壇分享，他們為何在日本帶頭，打破傳統業界的規則，打造虛擬化網路架構的5G網路，結合樂天集團版圖，電信之戰中後來居上。

我原本在印度的電信公司Reliance Jio當資深副總，2018年6月，我來到樂天，因為樂天這間企業的特質相當吸引我。

樂天不只是移動服務公司，而是一個網路服務公司，涵蓋銀行、金融、支付、體育等，擁有多元化平台及會員制，在全球有14億使用者。樂天移動同時也是日本第四大電信公司。

我觀察日本市場，看到一些機會。以我的經驗，在日本啟動SIM卡過程很冗長，我剛到東京竟然花3小時才能開始用。另外，日本的網路資費相當貴，幾乎是全世界最貴，5GB流量就要花費2980日圓（約800台幣）。以一個成熟市場來說，日本人使用網路流量是非常少。

要用技術新結構，才能改變日本電信市場

我在和樂天社長三谷木浩史見面時，提出樂天移動如果要在日本電信業繼續茁壯，網路架構就不能和過去一樣，一定要有破壞性創新。

因此，樂天打造了全球第一個，端到端基於雲的虛擬化網路架構的5G網路。

過去華為、諾基亞、愛立信三雄，掌握了全球電信設備產業市場。傳統電信架構相當複雜，更新軟體就要花6到8個月時間，今天這樣速度是不可能被消費者接受，以OTT服務商Netflix為例，每天就有多達100部新片上線。

唯有透過虛擬化，掌控電信網路自主性（autonomous networks），電信公司才有辦法把更新的速度，從6個月時間縮短到6天。

樂天移動在建構5G網路系統時，打破電信設備三雄掌握設備的的規則，將軟硬體分開，與許多OEM廠商配合， 樂天將供應鏈打散在芬蘭、台灣、南韓和美國等地，跟韓國購入遠端無線電台，而所有的尖端小基站，都是向台灣OEM廠如中磊購買。

虛擬化、雲端化的網路架構，讓電信基地台介面更加開放以及標準化。電信設備不再依賴專屬硬體，設備改為標準型的伺服器，核心部分所有工作將以軟體為主，由軟體執行所有功能，發揮硬體的效能、降低採購成本。

掌控了自主性，樂天成本效率提升，跟其他電信公司比起來，樂天移動保守估算估計，可以節省50％成本。因此，樂天移動可以提供更優惠的資費，回饋消費者，消費者要承擔的成本減少70％。你如果到樂天移動的網站，甚至會發現，我們只提供吃到飽的網路方案。

特斯拉的自主駕駛，可以用在電信業

樂天移動整體營運思維也將大大改變，不拘泥於日本傳統的部門架構思維， 現在做的是大量投資AI和自動化。就像汽車產業，當特斯拉提到自主駕駛，同樣概念也可以移植到電信產業，網路能夠自動組織、自動優化。

樂天移動短時間內，就看到新架構帶來的驚人表現。例如，樂天目前在日本電信四雄中，上傳速度最快，下載速度則稍慢，主要是頻譜比其他三家少。

那樂天移動要靠什麼賺錢？就是靠獨特生態發揮綜效，樂天事業版圖包含金融、電商、旅遊、體育與內容及等各方面服務。透過交叉銷售的體驗，增加會員數量，這就是樂天獲利來源。我們有信心可以擴大這樣商業模式。

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