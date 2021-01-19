台積電資本支出暴增逾45% 2021能超越張忠謀盛世？

【文｜鍾張涵 陳良榕】

台積電2021年第一場法說會就震撼全球，總裁魏哲家宣布，今年資本支出為250億美元至280億美元，較去年大增45%到62%以上，也遠高於外資原先預期的210億美元左右。

震驚不已的法人們，不斷針對資本支出進行提問，「是因為英特爾的外包嗎？」「是來自智慧手機還是HPC（高效能運算）的動能？」「這有包含美國蓋廠的支出？」

如今，「台積正在進入到另一個高成長區間，」魏哲家信心十足，強調5G、高效能運算（HPC）讓台積先進製程需求強勁，其中HPC更會為台積帶來日益重要且長期成長的驅動力，是營收強勁成長的最大貢獻領域，預估今年起至2025年，台積每年複合成長率將達10-15%。

而且，200多億美元將有八成用於3奈米、5奈米及7奈米等先進製程。

「鬆了一口氣，」一位外資分析師在法說會後說。

因為他在不久前的研究報告裡信誓旦旦，認為台積將在兩年後接下英特爾的處理器大單，並大幅調高台積目標價。

但14日，英特爾卻突然宣布，任命VMware執行長、前英特爾技術長基爾辛格（Pat Gelsinger）為新任執行長，換下大力支持製造外包的現任執行長史旺（Bob Swan）。英特爾股價因此大漲逾10％。

這位分析師看到新聞大吃一驚：「發動政變！完蛋了！」他與部份業者在第一時間都擔心，可能是英特爾內部的保守勢力結合董事會反撲，希望不要將處理器外包給台積電，守住英特爾的尊嚴。

但十幾個小時後，台積宣布了遠超出業界預期的資本支出後，讓他吃下了定心丸。

因為，如果英特爾要給台積的訂單果真因為「政變」，而出現變數，「台積昨晚一定很緊張，應該緩一緩，不會現在就講出來（大規模擴廠的消息），」他判斷。

然而，台積對英特爾訂單一事，始終不肯鬆口。

例如，當摩根士丹利證券的詹家鴻詢問，今年資本支出翻倍，是否是因英特爾CPU委外訂單導致？

魏哲家回應，我們不評論特定客戶和特定區域，「但資本支出是基於5G和HPC長期需求，以及該需求所反映的大趨勢。」

一位分析師解釋，其實魏哲家口中的HPC，指的就是英特爾訂單。反正高效能運算領域，最主要的產品——雲端伺服器，九成以上用的都是英特爾最先進的處理器。

重演輝煌，今年起至2025，營收年複合成長率10%~15%

台積在法說會上，也兩度提及歷史：2010年台積資本支出也大增，並在2010至2015年間帶來15%年複合成長率，從而奠定台積後續多年盛世。

這是「張忠謀神話」最傳奇的一頁。

他當時剛回任執行長，就看好智慧型手機的未來需求，在獨立董事的反對下，力排眾議，將2010年的資本支出，一舉上調一倍，最後讓台積電從此甩開對手，獨霸晶圓代工業。

「增加這麼多，代表台積很樂觀，」去年最先喊出台積股價上500元的里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝也表達「驚奇」，他說，如果沒有客戶commitment（承諾）和明確合作，台積不會做這樣的決定。

侯明孝說，2010年張忠謀大刀闊斧擴大資本支出時，技術還不是第一，是充滿不確定性但有遠見的一著。但如今，「台積已站在世界領先地位，能見度更高，現在競爭態勢又很明確，所有人都落後他，所以他應該有數據，是能讓主事者有信心這麼做，成功機率應相對高！」

伯恩斯坦的研究報告預估2023年，英特爾會將CPU的10%~30％外包出去，為台積帶來5%~10%收入成長。

下一波動能在哪裡？HPC大成長、汽車市場點火

而且，讓台積驚人的資本支出成長幅度，背後撐腰的並不只有英特爾訂單。

「我們在高效能運算、汽車電子、物聯網和智慧型手機四個成長平台，都看到強勁商機，」魏哲家說。

台積財務長黃仁昭解釋，第四季營收主要受惠5G智慧型手機的推出、以及HPC相關應用，為台積5奈米製程帶來強勁需求。去年第四季合併營收為3615.3億元，年增14％，毛利率為54％，稅後純益約1427.7億元，每股純益5.51元。

長期觀之，魏哲家指出，HPC是台積業績持續向上最大因素，有來自各種不同應用的客戶，都在嘗試以不同架構獲得最佳運算效能。基於台積擁有領先的技術，可處於最佳位置來掌握產業大趨勢，2020至2025年將會有10%~15%的年複合成長率。

汽車領域也來點火：雖然汽車市場2018年相對疲弱，去年更受新冠疫情衝擊，導致台積客戶去年第三季降低需求，但魏哲家說，台積在去年第四季開始看見產業回溫跡象。

他說，由於汽車供應鏈需求反彈，產能供應緊繃的現象會更明顯，「台積會列為首要考量，持續與我們的汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求。」

此外，手機也穩定添暖：今年預期全球智慧型手機數量較去年成長10%，且5G智慧手機市場佔比會從去年的18%，今年增加至超過35%，5G智慧型手機的矽含量也會較 4G 智慧型手機增加。

外資：所有人都是他的，台積電說了算！

魏哲家預期， 2021年半導體（不含記憶體）市場約成長8%，晶圓製造產業約成長10%。以美元計算，台積有信心年增中位數（mid-teens）百分比，優於整體市場表現。

技術上，台積3奈米計劃2021年試產，並預計2022下半年量產，「我們有信心，台積3奈米技術會成為另一重要且持久的技術，」魏哲家說。

伯恩斯坦分析師馬克（Mark Li）認為，目前這個世界所需的先進製程僅台積有，若英特爾仍將重要的3奈米託付給台積，3奈米將成為台積電最強大的製程，讓該公司地位舉足輕重。

「基本上現在就是，台積電說了就算！」侯明孝下了這個註解，「他說什麼都算，因為所有人都是他的客戶。」

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