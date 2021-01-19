經濟學人副總編親身開示2021九趨勢：台灣扮關鍵角色 尤其台積電

【文／天下編輯部；圖片／湯姆·丹迪奇提供】

全球最具影響力的國際媒體《經濟學人》，每年底都會出版《全球大趨勢》（The World in 2021）年度特刊，網羅新一年最重要的全球趨勢。特刊主編、經濟學人副總編輯斯丹迪奇（Tom Standage）今天出席天下經濟論壇（CWEF），用20分鐘帶領所有人，掌握2021年全球重大趨勢。以下是演講摘要：

2021年最重要的第一個趨勢，就是疫情和疫苗的未來發展。

趨勢一：不能期待新冠疫苗讓世界快速恢復正常

從2020年底到2021年，疫苗開始被授權施打，很多人認為這將是一劑靈丹妙藥，讓世界各地受到疫情嚴重破壞的一切，很快恢復正常，但這顯然太過於樂觀。疫苗的生產和分配，比人們預期的還要複雜，最少要花上幾個月、甚至幾年的時間，才能夠讓疫苗接種擴展到所有國家、並達到讓我們將疫情拋諸腦後的程度。

與管控疫情一樣，在接種疫苗這件事上，不同國家之間也會有很大差異。國際間有個稱為COVAX的計劃，確保最貧窮的國家，至少第一線醫療工作者及最脆弱的族群，都能夠接種疫苗。但目前，即使連最富裕的國家也陷入苦戰。

這與第二個趨勢直接相關，就是今年全球經濟復甦的情況。

趨勢二：全球經濟復甦不穩定、不平衡

除了台灣，世界上許多國家都在經歷經濟衰退，接下來經濟復甦的速度，取決於接種疫苗的速度。

各國政府一直在補助企業，讓它們可以繼續支付員工薪資，尤其在歐洲。只有在這些補助退場後，才能看到疫情真正造成的損害。這可能是一幅非常醜陋的畫面，今年稍晚才會看到。

此外，我們也看到不均衡的復甦，國家之間復甦速度不同，不同產業之間，也有所差異。科技業做得很好，航空業情況則很糟。2021年將繼續看到這種非常不穩定、不平衡的復甦情況。

第三個趨勢，是地緣政治的變化。

趨勢三：拜登將延續川普對中國壓力

從2020到2021年，世界四大經濟體中，有三個（日本、美國、德國）換了新的領導人。當領導階層發生變化時，對地緣政治代表著什麼呢？

拜登就任美國總統後，將努力修復川普過去四年帶來的損害，重建美國和盟友間的溝通橋梁。

但在美中關係上，將看到川普到拜登政府的政策連貫性。拜登不打算對中國手下留情，在某些領域，對中國施加的壓力，還會比川普更大，例如人權。我們可以期待拜登會試圖在國際上建立一個民主國家大聯盟，在貿易和人權上向中國施壓。但在其他領域，美中可能會合作，例如氣候變遷。

趨勢四：CEO也要成為政治家

有人認為，拜登會取消所有關稅、停止貿易戰。但事實並非如此，這會迫使很多企業和國家在政治上選邊站，過去幾年，很多企業已經成為地緣政治衝突的代理戰場，例如華為和中國短影音平台抖音的美國業務TikTok。

這種趨勢不會消失，這意味著CEO們需要站出來成為政治家，有些CEO精於此道，有些則不太擅長。

對台灣來說，會受到更多國際關注。因為美中競爭讓科技在地緣政治中，變得如此重要。台灣在全球科技產業中扮演關鍵角色，尤其英特爾晶片製造衰落，台積電變得更重要，世界會因此更關心在東亞與台灣發生的事，因為會影響全世界。

王建棟攝

趨勢五：疫情加速企業與個人數位化

疫情期間企業營運與個人工作生活的數位化，將成為長期趨勢。

疫情鼓勵更多人以更快的速度接受新科技，無論是網購、遠距工作、線上教學、遠距醫療，我們在2020年就達到了過去預期在2026年或2030年才能達到的水準。

同樣，不同國家與產業之間會有差異。調查顯示，歐洲和美國的老闆們希望未來繼續讓員工在家工作，但日本和中國的老闆則否。

趨勢六：短距離觀光旅遊將成長期趨勢

另外一個疫情可能帶來的長期改變，是跨境長途旅行大幅減少。

疫情讓我們習慣生活在一個不那麼自由的世界，更少的旅行和遊客，尤其是更少的商務旅行。有預估認為，全球商務旅行可能會下降40%左右，而且可能永遠不會恢復到疫情前的水準。

在飯店、航空業收入中，商務客是最重要收入來源，過去豐厚的商務收入，讓相關業者得以壓低非商務住房與機票價格。現在商務收入大幅減少，意味著業者可能會調高非商務價格，彌補減少的商務收入。這代表未來非商務遊客可能會更偏好國內短程旅行，這將對世界各地旅遊模式產生深遠而長期的影響。

趨勢七：2021是對抗氣候變遷轉捩點

2021年可能會被視為人類對抗氣候變遷的轉捩點，因為許多國家的復甦計劃包含了大量綠色激勵方案，尤以是美國和歐洲。這會創造很多新就業機會，長遠來看，藉由創造就業機會來減少碳排放，是件好事。

最重要的是，中國表示將在2060年達成「碳中和」，這會給其他國家帶來壓力，要做出更大的減碳承諾。另外還有2021年底將在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變遷大會（COP 26）。

這使得我們更有可能實現巴黎協定的目標：將地球升溫限制在1.5度到2度之間。

趨勢八：重新過一次2020年

今年我們預期還能夠感受到一件事，那就是「deja vu」（似曾相似）。許多原訂在2020年舉行的事件將在今年發生，聯合國氣候變遷大會就是其中之一。其他還有東京奧運會、歐洲職業足球賽、杜拜世界博覽會等等。所以在很多方面，我們都會有似曾相識的感覺，今年就像是在過2020年一樣。

趨勢九：對灰犀牛提高警覺

最後，這個疫情，會讓我們對許多問題的警訊，更提高警覺。讓我們對未來的威脅，做好更多準備。

亞洲國家因為有過去SARS的經驗，所以這次應對疫情，比歐美國家有更充分的準備。

除了傳染病，還有許多已經有很人不斷提醒的全球性問題，例如濫用抗生素、生物恐怖主義、核武擴散等等。這次疫情，會讓政府更關注這些議題的潛在威脅，我們可以期待聽到更多針對這些威脅的預先示警。

2021 CWEF冬季場完整演講精華

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