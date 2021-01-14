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曾穿泳褲洗澡開記者會 「砷化鎵中的台積電」董座如何拚戰中國？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源｜邱劍英攝
圖片來源｜邱劍英攝

【文｜鍾張涵】

穩懋有「砷化鎵中的台積電」之稱，2020年12月下旬，穩懋董事長陳進財在一場讀書會，討論張忠謀的經營謀略、管理哲學。

他認真寫筆記時，深有所感，「張忠謀說他堅持走一條難走的路，原來跟我當初想的：堅持走一條人煙稀少的路，是一樣的。」

陳進財一頭白髮，年逾70，卻有一雙炯亮眼神，以及氣勢恢宏的朗朗笑聲。

他曾是南僑化工總裁，卻又在57歲那年，為拯救好友瀕臨破產的公司，跳入半導體領域重新開始。17年過去，不只讓穩懋轉虧為盈，2020年營收達253.67億元，創歷史新高，市值更達1500億元。

如今穩懋，是全球砷化鎵晶圓代工龍頭，市佔76.1%，生產的晶片用在這世界必備的手機、WiFi、基地台、衛星、車用雷達系統等需要無線傳輸的產品。

但「後面的人一直追，我都不敢回頭！」陳進財揮舞手臂做出狂奔之姿。

陳進財說消息一出，同事通知他，「瞬間就有500多家大陸公司去登記，都說要搞第三代半導體！」

不只政府支持，中國財政部、發改委更宣布為鼓勵製程小於28奈米以下、營運在15年以上的半導體企業，可十年免徵企所稅。新規定從2021年開始、可溯及2020年，讓陸廠資金運用更有餘裕。

第三代半導體為何成為中國致力發展目標？

交大副校長張翼說，因為它是未來科技決勝關鍵，5G和6G時代萬物智聯，需要更能接收高頻、高功率、超低延遲、高線性度（穩定度）的材料，第三代半導體才能達到。

砸850億拚產能，打造更強「心臟」

張翼會這樣說，是因陳進財曾做一個生動比喻：穩懋跟台積電的差別就是代工材料，台積電的Silicon（矽）主要用途包括運算、儲存，做出如CPU和DRAM等產品，就像人類的大腦，有記憶、能思考、可運算。

穩懋做化合物半導體，用的是化學元素週期表裡第三族和第五族元素化合，適用於傳輸，如微波通訊、光通訊，「就像人體的神經線，當腦袋裡有訊息要傳達、得靠神經。」而第三代半導體，帶來更強的輸送力。

因此，穩懋斥資850億進駐高雄南科，一口氣拿下約10公頃土地準備蓋新廠，創公司有史以來最大投資。

陳進財表示，穩懋未來產能將較現有桃園廠大兩倍。他扳著手指計算，「今年5G元年，但萬物聯網的『廣連結』要來了，中美兩國又加快衝刺6G。如果產品認證要半年到一年、蓋廠最快一年，那代表應用爆發前三年，工廠就要開始準備，否則怎麼來得及？」

穩懋副董王郁琦曾待過美國貝爾實驗室，1999年進入穩懋，看盡當年風雨飄搖時期，包括網路泡沫化、SARS風暴、同業紅海競爭。2003年穩懋瀕臨破產，創辦人謝式川3個月瘦了7公斤、找上扶輪社好友陳進財求助。

敢衝肯學，曾穿泳褲賣水晶皂

當時，陳進財已是南僑集團會長陳飛龍最得力的左右手。

淡江會計系畢業的陳進財，因擔任安侯事務所查帳員、負責查核南僑財務，因此獲得同是淡江校友的陳飛龍青睞。

陳進財勇於挑戰的性格在此展露無疑。進入南僑後，他從財務、採購、油脂、國外事業部等部門一路歷練。甚至曾因洗衣粉、洗衣精日益普及，導致南僑塊狀的水晶肥皂銷量一路下滑時，他天天在家洗衣服、做實驗、和同仁研究肥皂成分，親力親為參與水晶肥皂改造計劃，終於推出二代水晶皂，主打天然、環保、抗菌功能。

陳進財為此穿泳褲開記者會，強調自己是敏感性肌膚，這款肥皂不但洗了不過敏，還讓皮膚光滑有彈性。

說完，他就在媒體鏡頭前，從頭到腳開始洗起澡來。

二代水晶皂話題十足、銷量大增，當年在洗皂市場市佔衝破七成、至今都有皮膚科醫生在網路上針對「水晶肥皂能不能洗澡」論戰不歇，陳進財成為最具話題的南僑總裁。

但57歲那年，陳進財不忍老友謝式川陷入困境，從單純股東成為救火隊，接手穩懋，「我一來就發現穩懋有兩大致命傷：有很多博士，卻沒有量產經驗及市場接軌能力。」

就像研發水晶皂的精神，陳進財勇於學習新事物，他要美國總經理邀專家來台為一級主管說明通訊技術和趨勢，自己也跟著學習，甚至自我要求到：不只能跟技術背景的總經理討論研發方向，也能深入淺出至「我自己親自講給第一線作業員聽。」

「我重新找目標和方向、分配資源：把博士分組下去拚，針對未來每一通訊世代會用到的通訊標準、技術規格，化合物半導體等，讓研發、量產緊緊合作。」

一方面大力拔擢年輕人，「王郁琦39歲時，我就讓他當總經理！」陳進財敲著桌子強調「當責」，「王郁琦負責技術的事，要負責到底！我的工作就是找錢的事，調資金、讓公司能擴產。」

「這個產業就兩件事，一技術、二產能，若技術領先，產能要夠的重點就是敢不敢砸錢啦！你不敢砸錢、哪來產能？」陳進財表示。

跟著大師學，靠吃蘋果翻身

陳進財形容，接手那年穩懋「已經在插葉克膜」，他拜託老友、英業達創辦人葉國一金援。葉國一陸續投資逾20億，除了相信「阿財」，也覺得砷化鎵門檻高、有前景，穩懋已燒了幾十億快「煉成鋼」（指成功），放棄可惜。

關鍵訂單是蘋果射頻晶片供應商安華高（Avago，後購併博通，保留博通之名）的3G射頻元件。

「當年安華高可能看穩懋還沒倒、技術還行，就找我們合作研發新一代功率放大器試看看，」陳進財笑著回憶。

安華高派人與穩懋不斷磋商、研究製程，夜以繼日趕工，2006年終於成功開發出可應用在2G／3G手機的HBT（異質接面雙極性電晶體）技術。穩懋開始能出貨WiFi、中國白牌手機等訂單，2007年轉虧為盈，並跟著安華高，2010年終於打入蘋果供應鏈，從iPhone4S出貨至今。

陳進財感嘆，這是難得的機緣，卻也是很大挑戰，產品都邊做邊測試，但這「簡直就像武俠小說，我們剛好碰到一位武林大師帶你入門、教你練功，最後得到Tier 1（世界一級供應商）肯定！」

「穩懋當時為了生存，把有機會做的客戶都找遍，很不簡單，」穩懋競爭對手，宏捷科董事長祁幼銘說。

如今，無論蘋果手機或華為、愛立信、諾基亞的基地台，都有穩懋代工的射頻元件和功率放大器，但第三代半導體如氮化鎵等材料，是下一戰場。

穩懋2010年就設立「砷化鎵、氮化鎵先進技術開發部門」研發團隊，王郁琦解釋，航太客戶提到，未來無線通訊會上太空，訊號從衛星打到地面，對功率的需求愈來愈大，「我當時一直跟董事會提5G和衛星通訊，說要單獨弄氮化鎵研發，但未來5年沒營收，沒想到陳董一口答應，直接撥超過10億預算！」

穩懋2013年完成研發氮化鎵，2016年少量貢獻營收。業界人士透露，華為4G基地台已有用到氮化鎵功率放大器。

叛將事件上演，台廠挑戰重重

然而第三代半導體，台廠優勢能維持多久？是個隱憂。

技術面上，王郁琦分析，第三代半導體門檻不像台積代工矽晶圓這麼高，「化合物對半導體線寬要求不大，0.5微米甚至1微米（1000奈米）都可以，且大陸容易在當地取得設備和材料，基板也能自給自足。只要突破最困難的化合物製程參數問題，也能發展起來。」

張翼也說，假設矽需要幾百人打通各環節，去突破integration level（整合度），「氮化鎵太簡單了，可能只要幾十人就能打通環節，投資額也不大！幾個人帶參數到大陸就可以抄走，這有點危險。」

穩懋2015年就曾爆發工程師被陸廠以5倍高薪及200萬簽約金利誘，差點搬走參數。當年陳進財就說，若技術遭竊，未來5年至少損失240億營收。

因此，自主研發之路不能停，陳進財和祁幼銘都說，第三代半導體最難的就是多種化學元素疊合後，磊晶過程（在原有晶片上長出新結晶以製成新半導體層的技術）如何控制溫度、壓力、流量、轉速、晶格匹配度等變化，晶圓一不小心就被烤到像洋芋片兩端翹起來、非常容易破片。其中工法，是最難掌握的祕訣。

張翼建議，穩懋和宏捷科都得更落實大立光做法，把製程切更細、層層環節隔開。老師傅一對一教新人，員工只能接觸自己產線一小塊領域，無法獲得製程全貌，被挖角也沒用。

第三代半導體新競局即將開始，如何向前狂奔又看緊後門，守住專利和營業祕密，是陳進財能否帶領穩懋維持第一優勢的重要關鍵。

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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