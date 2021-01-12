2021天下國情調查：人民史上感覺最良好 蘇貞昌卻死亡交叉

【文 編輯部】

2021《天下》國情調查，人民對台灣未來發展的樂觀度，創下2002年調查以來最高，蔡英文守住疫情，也為自己帶來連任總統難有的高滿意度。然而，蘇貞昌滿意度卻死亡交叉，立院滿意度也下跌，萊豬議題可能是近因。

當歐美還苦於疫情持續，國際媒體在回顧這一年時，都提到台灣的防疫和經濟成績。英國《經濟學人》更將台灣評為「年度風雲國家」之一。

台灣從防疫成果、經濟表現到科技實力，突然成為世界鎂光燈的焦點。

但台灣人民又是怎麼看待自己的未來？

對國家前景，信心創歷史新高

《天下雜誌》2021年國情調查中，國人對台灣的信心創下近20年來新高。然而數字也呈現，人民對切身相關的民生議題：房價、勞保和貧富差距等，表達擔憂和不滿，要求改革的聲浪愈來愈大。

大家對台灣目前經濟表現滿意度創下新高，非常滿意和有點滿意達到42.4%，為國情調查從2002年展開以來最高峰；對國家未來發展樂觀者，同樣在新高點48.9%。

對總統蔡英文的表現，維持在2020年的高檔，滿意者48.4%，高於不滿意者46.8%。這不但在領導人連任期間少見，也打破前總統馬英九、陳水扁的紀錄。

不滿蘇貞昌，盼萊豬公投

不過，在自信的背後也透露出警訊。

當進一步問到未來一年（2021年）自己的經濟狀況會變好或變壞? 不論是選擇「會變好」或是「和今年（2020年）一樣」這兩個正向答案者，都比去年減少，可見態度較往年躊躇。

對政府施政的不安和不滿，則具體反映在對政策的支持度。

對蘇貞昌的滿意度從去年45.7%降為42%，且出現交叉，不滿意度53.2%高於滿意度。

含萊克多巴胺的美國豬肉進口，處理不當或許是近因。根據《天下》調查，對於萊豬進口與否，有高達六成五的人贊成、或有點贊成以公投決定。

此外，雖然大家對經濟表現滿意，卻愈來愈多人對「分配」產生質疑。

國家起飛，但沒我的份？

國人認為政府最需要馬上改善的項目：「提升經濟競爭力」以30.8%居冠，「縮小貧富差距」以27.5%緊追在後；其他依序為增加就業機會、保障食品安全、改善兩岸關係。

而且，當問到對政府縮短貧富差距施政是否有信心時，很有信心或有點信心者僅24.2%。相較之下，有71%的人卻是有點沒信心或很沒信心。

政府管制房價政策就是一例。為遏阻疫後炒房風，政府介入房市，並立法通過實價登錄2.0，卻和稅制脫鉤，也因此當問到是否贊成進一步實價課稅（例如囤房稅，對擁有四房以上者課以重稅），有71.7%回答非常贊成和有點贊成，其中以20到29歲者最多達78%，顯現年輕人對政策有更高的要求。

事實上，即使是年長的房屋擁有者，對政府的房價政策都有更高的期待。台灣的住宅自有比率超過八成，尤其50歲以上是房市獲利者，但受訪民眾中50到59歲贊成實價課稅者竟高達73.4%、60歲以上也有67%。

擔心開戰，關乎美中實力判斷

《天下》2021年國情調查也發現，國人對兩岸關係的看法，或已走到轉折點。

當問到擔不擔心接下來一年台灣與中國大陸發生戰爭？回答非常擔心者為18.2%、有點擔心31.8%，總的來說，擔心和不擔心者分別為50%和48.3%。

以「非常擔心」者僅約一成八，顯示並未從內部產生中共意欲引發的恐懼感，而抗疫成功更強化國人的自信心。

在中國要脅加大力道之際，統獨板塊也出現始料未及的變化。

當問到台灣與中國大陸的政治關係時，仍以維持現狀居多，但和去年相較，卻從58.1%降為53.1%；同時，傾向「台灣獨立但與大陸維持和平關係」則從27.2%升到32%。

兩岸難解的「習」題，是台灣無法迴避的課題。此時此刻，或許比以往都需要兩岸領導者更有智慧去面對。

2021《天下》「國情調查」調查說明

本次調查為《天下雜誌》調查中心與台灣大學政治學系教授張佑宗研究團隊合作，於2020年12月3日至12月6日同時進行市話與手機網路問卷民意訪問。

調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。市話調查方法是以台灣住宅電話號碼簿為母體，採分層比例隨機抽樣法，並進行末兩碼隨機替代，成功訪問1075位年滿20歲以上之台閩地區民眾。手機網路問卷調查方法，以張佑宗所主持「動態民意調查計劃」的參與民眾為母體，採分層比例隨機抽樣法，抽出1680位受訪者進行問卷調查，總共回收1125份有效問卷。

市話與手機網路問卷民意訪問有效問卷共2200份。在信心水準為95%的情況下，抽樣誤差在正負2個百分點之內。所有資料依性別、年齡、教育程度及居住地區進行樣本代表性檢定，並加權進行事後調整。

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