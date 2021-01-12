向華強父子申請「依親居留」 面對中共黨政軍背景人士台灣怎麼防？

【文｜陳育晟】

香港影視大亨、中國星集團董事會主席向華強與兒子向佐，日前傳出向移民署提出「依親居留」申請，但父子兩人親北京色彩濃厚，向華強曾在去年6月率領大批藝人力挺港版國安法。

向佐則是在去年8月曾以中華青年聯合會（共青團外圍組織）委員身分公開受訪，呼籲各界在教育中為香港學生種下中國心。

兩人此刻申請依親居留台灣，動機格外啟人疑竇。

治標：跨部會聯審

依據去年8月修訂的「港澳居民進入台灣地區居留定居許可辦法」第22條、30條，一旦港澳居民原來曾是中國大陸人民，或曾任、現任黨政軍職，申請來台居留（指在台居住超過6個月）、定居（指在台居住並設立戶籍）時，都必須經過跨部會聯審，以加強安全查核。

由於向佐加入的中華青年聯合會，在中國政府官網載明，屬於共青團外圍組織。他和父親向華強的居留台灣申請，勢必需經過跨部會嚴審，而且「通過機率微乎其微，」幾位移民代辦業者不約而同表示。

其中一位曾協助上百位香港人來台移民定居的移民業者指出，早在跨部會聯審制度實行前，就會要求客戶必須提供良民證，證明身家清白、沒有犯罪紀錄，「如果提不出良民證，這個case（案子）我們就不接。」

而後，他們會詢問客戶是否有特殊政治背景，或是否在中國曾擔任過重要職務。

「客戶隱瞞我們也沒用，因為台灣政府什麼都查得出來，」移民業者坦言。

例如，他曾有一位客戶，早有念頭要移民台灣，提醒自己要當政治不沾鍋，避免和港府、北京走得太近，以免屆時移民來台遭拒。

但這位客戶怎麼也料不到的是，因為自己屬於書畫、古董領域專家的身分，常常受邀到中國鑑定書畫與古董，也在中國出了不少藝術鑑賞書，並受邀出任某地方省市文物鑑定委員會委員，就算只是無給薪的頭銜，也讓自己的移民台灣路踢了鐵板。

「藝術品的東西，看來和政治沒有關係，但被台灣政府經過跨部會嚴審，知道他的背景以後，也覺得不OK，」移民業者說得有些無奈。

「在大陸如果能做到省級以上的職位，很難排除政治色彩，」一位熟稔兩岸事務的藍營策士觀察，跨部會嚴審來台居留、定居的香港人，有其必要性。

移民署目前並未針對類似此案的跨部會聯審數量作出統計。

擁有香港大學經濟系學士學位，經濟民主連合研究員江旻諺認為，未來疫情逐漸解封後，可能會有更大量香港人申請來台居留、定居，甚或是政治庇護，跨部會聯審機制面對的考驗可能也會愈來愈大。

目前政府對來台申請居留、定居港澳人士，若駁回申請，往往沒有明確理由。

江旻諺憂心指出，現有機制沒有明定任何程序和審查要件的標準，很難交代清楚為何要駁回某些有疑慮人士的申請。

「這很有可能造成接下來中國假新聞的入侵，」江旻諺觀察，中國長期以來習慣利用台灣政府講不清楚、造成社會分歧的地方，讓矛盾持續擴大，進而減少台港民眾對於台灣政府撐香港的信心。

因此，相較於跨部會聯審的「治標」，檢討目前法制不足，讓行政單位在行政處分時，能有更明確的理由，才是「治本」。

治本：中共代理人法

治本的法源，就是總統蔡英文早在2019年7月，於臉書公開宣示推動的「中共代理人法」。

「立法院下一個會期，還會繼續努力，完成『中共代理人』的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議，」蔡英文當時在臉書上寫著。

力推相關法案的台灣基進黨主席陳奕齊認為，來台居留、定居的香港人並非都是中共代理人，但也無法排除中國透過這些香港人對台灣進行滲透的可能，因而修法才是確保國安防護網的正本清源之道。

然而，修法進度迄今卻仍遙遙無期，不只藍營不支持，深怕在中國經商的台商可能心生恐懼、人人自危，就連綠營內部也傳出雜音。

陳奕齊指出，去年12月中黨籍立委陳柏惟提出「境外勢力代理人法」草案，民進黨立委王定宇也提出「境外敵對勢力影響透明法草案」，兩者精神相似，都是要揭露中共代理人、強化國安防護。

此外，王定宇也提出兩岸人民關係條例配套修正。

和王定宇合力推動法案的陳奕齊透露，當時就是希望，如果兩個專法無法通過，至少還有兩岸人民關係條例修正可先配套應急，「但進度很糟糕。」

上述三案，在立法院均遭國民黨強力反對，要求退回程序委員會重新提案。

立法院民進黨團總召柯建銘也認為，中共代理人法是重大政策，必須好好盤整討論，和其他國安法案合併檢視，不急於一時。

「希望台灣能成為我們永遠的家，」幾個近年移民來台的香港人不約而同表示，並不擔心法案通過後，被貼上中共代理人標籤。

對他們而言，只希望台灣引以為傲的民主法治制度，在中共代理人法通過後，能不被中國破壞，讓他們永遠自在呼吸自由空氣。

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