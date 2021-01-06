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為何Dyson吸塵器、吹風機能大賣？他首度鬆口：關鍵要做到這件事

聯合新聞網 / 天下雜誌
（黃明堂攝）
（黃明堂攝）

【文／麥立心；圖片／黃明堂攝】

一場疫情，改變人們生活，眼看疫情短期未歇，消費行為將因此有哪些改變？2021年1月19日登場的「2021天下經濟論壇」（CWEF），邀請恆隆行董事長陳政鴻難得公開演講，針對後疫情時代的消費趨勢，以及如何打造有感服務進行分享？

戴著時髦眼鏡，合身西裝燙得筆挺，寬敞辦公室裡，擺上可長達37年不必換燈泡的Dyson智能檯燈，恆隆行董事長陳政鴻本身就是美好優質生活的代言人。

陳政鴻是恆隆行第二代的掌門人。

今年邁入60週年的恆隆行，是陳政鴻的父親陳德富於1960年創辦，過去以代理相機、攝影器材配件與電池為主，包括Panasonic相機、RICOH相機、Panasonic電池都是主力商品，也曾是台灣第二大相機及周邊商品代理商。

1996年，陳政鴻接班後，便逐步將代理領域轉移到家電與數位生活產品。其中最經典的，莫過於2006年引進台灣的Dyson吸塵器，一台要價上萬元，第一年就在台灣賣出近3000台，而且年年狂飆成長，目前每年的銷售量已超過30萬台。

成功轉型為引領生活風尚的精品家電零售商後，如今，恆隆行旗下已代理全球25個品牌，數量也還在持續擴增中。

過去10年來，恆隆行的營收年年保持兩位數成長，即使今年疫情衝擊，年營收估計仍將成長約14％，當然，其所代理的Dyson、Honeywell等空氣清淨機肯定貢獻不少。

罕見的是，代理商角色的恆隆行，卻在消費者心目中打造成一個品牌，儼然是個品味選物店。

（黃明堂攝）
（黃明堂攝）

選擇推出的商品功能強、外型時尚，即使高單價也能吸引消費者買單，更屢屢掀起生活風潮。

恆隆行在北部的主力經銷商、大祥電器董事長林世育觀察，因為選物講究所帶來的產品力，加上以網路為主的行銷力，是恆隆行代理商品總能熱銷的兩大關鍵。

他以Dyson為例，因為產品力強，常有客人上門指名購買，所以即使對經銷商來說成本較高，還是願意向恆隆行買斷進貨，「因為恆隆行打造消費者的高指名度，所以我才願意扛庫存和風險，」這位恆隆行實體經銷商體系的Dyson「銷量王」直白地說。

花「3年」養需求

「我們引進新產品前都會經過慎重考慮，消費者感覺產品是經過我們知識判定的、是有品味的，他們才會願意去追，」陳政鴻說道，「決定引進後，再來是去跟消費者溝通，讓他們體驗。這是一個長時間的過程，每個產品都需要時間。」

他通常會給一個產品3年的養成期。3年之間，即使反應不好，也要不斷調整方向，直到打動消費者為止。

「我們就是要去試，能不能成功不一定，當然也有可能3、4年後，還是看不到它的未來，到時候再考慮停掉，」他說。

例如這幾年躍升為人氣小家電的SodaStream氣泡水機，陳政鴻早在2009年便引進台灣了，但是當時台灣完全沒有喝氣泡水的風氣，加上許多人偏好茶飲，對碳酸飲料的需求不像歐洲那麼強，因此難以打開市場。

後來，陳政鴻與團隊根據台灣消費者的喜好，將氣泡水機的行銷訴求，轉為健康、口感、歡樂，並持續和消費者溝通──例如注重養生的人，可將白開水打成氣泡水，再加上檸檬片，就是無負擔又好喝的氣泡檸檬水；喜歡品飲樂趣的人，則可將氣泡水加入一些威士忌，就變成風行日本的highball調酒。

最後，消費者不但喜歡上氣泡水機，甚至還掀起一波自製氣泡水風潮。「我們也是做了3、4年，才把這個趨勢帶上來，所以要有耐性，慢慢去創造消費者的需求，」陳政鴻說。

給產品時間，也給人才空間

與受日本教育的父親不同，在加拿大念企管碩士的陳政鴻，作風開明。「我的管理就是授權，創造一個尊重、信任員工的環境，讓大家可以發揮，」陳政鴻說，「引進商品一定會有成功、也有失敗，但公司要有一個很重要的氛圍，就是鼓勵團隊去嘗試。」

如何創造這樣的氛圍？「就是不要罵人啊！即便他們判斷錯誤，我不會指責，只是請他們提接下來要調整的做法給我，」陳政鴻笑著說。

他補充，「現在市場的變化太快了，公司的產品也多，不可能都是由我決定，最重要的是為人才創造空間，希望他們很敢做營業上和行銷上的決定，把事業處當成一家小公司在經營。」

（黃明堂攝）
（黃明堂攝）

講話不浮誇，總給人務實誠懇感覺的陳政鴻，對於自家總能在市場掀起一波波明星商品潮，講得好似公司就是照著常理運作便會有如此成績，但造就恆隆行驚人成長曲線的關鍵，其實正是他的領導。

「我32年前（1988年）剛進來公司工作的時候，營收大概是4億左右，我1996年接任總經理的時候，營收是10幾億，」不假思索就一一道出歷年營業額，陳政鴻對數字的細膩程度可見一斑。而今，恆隆行營收已將近100億台幣，可以預見的是，即便疫情當前，陳政鴻還會帶領恆隆行繼續擴大成長。

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