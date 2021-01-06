經濟部次長曾文生：農地變建地是騙人話術 這承諾不是業者能給的

【採訪整理／呂國禎；圖片／王建棟攝】

入夜的台北福州街上，經濟部仍燈火通明，政務次長曾文生才剛結束與光電業者的馬拉松式座談，從行政院趕回辦公室。

過去幾個月來，曾文生不是跟光電業者開座談會，就是走到第一線，跟養殖戶在魚塭面對面溝通，主管經濟事務的曾文生成了水產養殖專家，專用術語琅琅上口。

聽到農地變建地的光電發財夢，曾文生說，這是騙人的話術，應該揭發與制止，他要告訴不肖業者，這個承諾不是你們能給的，最後審查權還是在政府手中。但他也坦承，過去一段時間，政府只訂目標，放手給民間做，卻發生了各種爭議、摩擦，現在必須亡羊補牢。

曾文生認為，「還沒有到不可挽回的地步，（光電）進入農地的才5%，以前讓業者自己走自己的路，現在政府介入，主動畫出一條道路，希望大家都能上來這條路走，讓違規、超速的人變少，我覺得政府沒有太晚介入，最核心的問題就是他（業者）選錯了地方。」

曾文生負責台灣光電政策決策與執行，他如何導正扭曲的光電亂象，讓再生能源發展步上正軌？以下是專訪內容：

問：台灣中南部出現光電業者的業務員，遊說農地地主說：農地蓋光電是難得一見的發財機遇，除了一公頃可年收3、40萬租金，20年期滿還能變成建地、特目用地，蓋幼稚園、養老院等，價值是倍數的翻轉。

答：這純粹是話術，我認為如果有人這樣幹，媒體把它揭發出來是應該的。

勿信話術！光電場難再變建地

我們所推動的是，朝向不要變更土地，花最多精神去推動讓光電與土地結合，是要優於原來的使用，不是替代原來的使用，所以農地變更，不是我們要推動的。如果現在法規允許這樣做，我們也會去研究法規上的漏洞來防堵。

其次是農地變特目用地，用途就是做光電場，20年使用完成以後，它還是光電場的用地，變更還要經過審查，不是想變就能變。我覺得，20年後台灣對再生能源的需要是只增不減，因此政府不會輕易讓光電用地轉其他用途。

我們會跟業者好好溝通，因為這個承諾不是他能給的。

問：漁電共生是目前政府主推的政策，但引發了台南七股文蛤養殖戶的抗爭，而農委會水試所的報告，光電板下的文蛤才養出6公克多，遠遠達不到上市標準，漁電共生如何避免爭議？

答：我講清楚實際的狀況，文蛤主要食物是藻類，需要光合作用，文蛤池蓋太陽能板，等於把它的餐桌給翻了，所以養文蛤不是我們現在主力要推的地點。

回到漁電共生，我們很簡單，不會有爭議的優先。

曾文生指出，應該在光電板下實驗養殖龍虎斑等高價魚種，找出光電板替養殖漁業加分的方法，而不是替代漁塭，不養魚、只種光電。 （王建棟攝）

事實上，很多漁民都發展室內養殖，因為需要控制水質、鹹淡、溫度，這種室內養殖是發展趨勢，光電不蓋，他們還是會做室內養殖，不如搭配光電放在屋頂上，也希望進一步透過綠能加值，例如用AI協助解決養殖碰到的問題。

漁電共生以科技室內養殖為先

愈是高經濟的魚種，愈會往科技化養殖，不管是飼料、養殖環境、減少用藥，對自己要求更高，會適合結合光電，走向正向的循環。

問：知本濕地、池上等，台灣各地都發生了光電與環境、社會的衝突，經濟部如何解這個問題？

答：是的，確實發生了一些問題，進到了一些農地或是山坡地，如果沒有管好，對後續政策推動並無正面助益。但我們統計，到目前為止，有80%的光電在屋頂上面，在農地的大概不到5%，但我們提早注意到這些問題，對再生能源政策推動是有幫助的。

我們還沒有到不可挽回的地步，政府已經介入了這個事情，希望這些事情不要再發生了。政府沒有太晚介入，現在我們建立一個基本指標，像是建立一個篩子來把不適當的光電案場篩除。

我自己這一段時間以來也下鄉去辦座談會，最大的感受，是把利害關係人找來，理解各自關心與擔憂的地方，站在他們的立場，彼此把事情講出來，接著政府要盡快進入，把問題排解掉。

問：所以你下鄉之後，整個光電推動會有哪些重大變革？

答：過去政府放手給民間做，設定目標，但沒有積極導引，讓民間照自己的路走，沒路也走出路來，難免會有走出去的、超速的、有摩擦的，現在政府自己進來蓋路，把道路畫出來，希望大家一起上來這條路走，讓違規駕駛大量減少。

反之，你不開路大家就各自自己開，最後什麼事情都會發生，必須要避免。如果台灣社會還需要更多的再生能源，它的轉速還要加快，那它產生的一些摩擦就要減少。

僅5%侵農，還來得及畫路

所以，經濟部推動環境社會衝擊檢核機制，劃定哪些地區是紅燈，有生態敏感的絕對不能去；綠色的是先行區，可以先做，但不是一下子統統都做，如果是成功的，會逐漸讓它擴張出去。

但也不代表我們現在做環社檢，後面都沒事了，有法律規範就會有人鑽法律漏洞，在這個過程裡面一定要一直去挑、發現新的問題，把它解決掉。

現在世界主要國家都希望在2050年做到淨零排放，有很多是我們的競爭對手，台灣必須更努力才行，這已是無法迴避的趨勢。

台灣在2009年通過再生能源發展條例，那時候還只是環保團體的倡議，到了2020年，它變成每個企業都要買綠電，從倡議變需求，這是天壤之別。因此台灣的再生能源佔比只會不斷加大，不可能減少，走對路顯得更加重要。

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