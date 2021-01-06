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文蛤瘦到剩三分之一！漁電共生先行區急上路 威脅七股養殖命脈

聯合新聞網 / 天下雜誌
七股採水深及膝的淺坪式養殖，陽光直射到池內產生藻類作文蛤食物，遮了陽光等同翻了文蛤的餐桌。 （王建棟攝）
七股採水深及膝的淺坪式養殖，陽光直射到池內產生藻類作文蛤食物，遮了陽光等同翻了文蛤的餐桌。 （王建棟攝）

【文／蘇彥誠；圖片／王建棟攝】

冬陽下，一片遼闊的魚塭池映出粼粼波光，上頭不時有白鷺鷥飛過，捕食魚塭裡的幼魚。這景象發生在台南七股，當地魚塭主要是文蛤與魚蝦混養的生態養殖，能控制底藻數量，提升養殖成果。

如此對生態友善，讓文蛤、魚蝦、水鳥與人類和諧共生的景象，未來恐不復見。

2017年，政府開始推行漁電共生計劃，一波圈地潮相中了七股地價便宜、面積又大，投資報酬率最高，成了業者眼中的首選地。

但三年發展卻讓200多位七股養殖戶忍無可忍，抗議光電成了一場掠地、改變七股養殖業生存的財富遊戲。漁民成了最弱勢的一方，生存權、工作權恐被犧牲，頭綁黃布條聚集市府前抗議。

他們為何走上街頭？

漁民生存權，落入財團手中

生計不保，是七股漁民最大的夢魘，搶地正在持續上演。

曾帶領七股漁民抗爭，自身也是文蛤養殖業者的楊惠欽，拿出一紙又一紙存證信函，上頭寫著地主「不再續租」，要求歸還魚塭。

「如果你是地主，本來租3萬給漁民，現在光電業者願意花30萬，你會租給誰？」楊惠欽說。

三年前，光電業者或掮客進入七股圈地，使得地價飆漲，本來一公頃魚塭180萬，漲了3、4倍，而七股約有七成漁民是承租戶，長年租魚塭進行養殖。

不少漁民近年被告知，將解約或改為無契約，像是黃嚴國原租有10公頃魚塭，年底就要被收回，他感嘆，「沒辦法，沒魚塭只好回家。」

魚塭佃農的下一餐在哪裡？成為漁電共生最迫切的問題。

口頭上承諾「原養殖戶優先」，在七股有3個開發案的台鹽綠能，2019年簽訂合作意向書，要保障漁民對魚塭的優先使用權。這卻是一紙不具法律效力、一年就失效的合約，讓環境權保障基金會律師黃馨雯直搖頭，認為「誠意不足」。

台鹽綠能總經理蘇坤煌解釋，當時案件還在審查，土地未點交，無法簽訂正式契約，近期已著手製作，將陸續與漁民簽約。

合約內容如何？目前仍未知。政府曾設法介入，要求漁電共生開發前，必須取得原養殖戶同意，但效果有限。楊惠欽說，「漁民不得不同意，不然地主會馬上解除契約，還沒開發前就沒魚塭可以做了。」

漁民的生存權宛若掌握在別人手中，正式簽約晚一天，漁民對未來的憂慮就多一天。

每年有大批黑面琵鷺來台度冬，光電板架設是否影響保育類候鳥棲息，是漁電共生的另一隱憂。 （王建棟攝）
每年有大批黑面琵鷺來台度冬，光電板架設是否影響保育類候鳥棲息，是漁電共生的另一隱憂。 （王建棟攝）

「以前這裡魚塭都是荒廢的，地下水質不好，養什麼都不賺，」從事養殖30年，對土地有濃厚情感的楊惠欽，談起七股的養殖歷史，長年養不出好的成果，讓七股魚塭不值錢，地價只有別的地方一半不到，甚至更低。

近年，七股漁民卻谷底翻身了。因為，十年來，彰化、雲林、嘉義以北的文蛤產地，陸續發生暴斃災情，導致產量降低，文蛤價格大漲。一群養殖戶只好嘗試跑到七股養文蛤，竟然試出好成績，存活率相當好，成功翻轉這片窮漁村。

如今七股文蛤養殖面積高達2000公頃，佔全台三成，成了七股新興產業。但漁民花費數年，探索出的一條生存之道，如今卻因漁電共生而蒙上陰影。

水池下的文蛤，是以藻類為食物，而藻類的生長又須行光合作用，因此太陽能板遮蔽下，文蛤能否正常生長，始終受到漁民質疑。

為證實漁電共生的可行，水試所2017年就開始做試驗，2019年發布最新報告，強調文蛤可在光電板遮蔭下成長，藉此說服七股養殖戶。

七股命脈文蛤，光電下長不大

不過仔細一看，養出的文蛤重量竟只有6.38克，根本不到上市標準重量的三分之一。

求證水試所所長陳君如，他坦承，「養殖成果確實不好，平均上市規格是30粒一斤，也就是一粒20克，」他解釋，試驗過程曾發生疏失，換水時未檢測水質，才導致文蛤受損。

此外，若攤開水試所過去3年的試驗報告，缺乏再現性，簡單地說，就是持續性不足，時好時壞，因此楊惠欽痛批，「水試所承認養得不好，還拿出來當亮點報告，這是什麼心態？」

讓漁民更擔憂的是，儘管水試所報告的科學證據仍不足，但想在文蛤池種光電的人卻很多，台鹽綠能也是其中之一。

面對七股漁民的擔憂，蘇坤煌急著強調，「我們沒有採用水試所試驗，做法更保守、遮蔽少，對養殖成果有信心，」也自認光電板鋪設方式能創造比水試所更好的成果。

陳君如得知後眉頭深鎖，「台鹽自己都還沒試驗，講這麼多幹嘛？」

官方與民間都無法提出令人信服的證據，文蛤池種光電卻要在七股上路了，讓當地漁民感嘆，「這是為了綠能而賭上我們的生計嗎？誰會買一斤100粒的文蛤？」

先行區急上路，永續變搶地

但爭議還不只這些。僵局之下，政府面臨2025年再生能源目標、光電業者開發需求兩股壓力，不得不加速綠能開發。

2020年11月，經濟部公布漁電共生先行區，全台4萬多頃魚塭，超過十分之一將開放申請種電。

先行區公布時程相當緊湊，幾乎每個月公布兩縣市。不過全台各地擁有各自獨特的生態環境、養殖文化，長期關注漁電共生的地球公民基金會主任蔡卉荀擔憂，「有些環境問題在時間壓力下，可能無法辨識出來。」

七股抗爭只是冰山一角，光電以永續為名，卻在七股上演搶地並賭上漁民生計、生存的掠地遊戲，自然引發了社會衝突與抗爭。

漁電共生應以七股為前車之鑑，漁在先、電在後，先尊重土地歷史、文化與居民生存權，否則為了種電，讓原來的養殖戶流離失所，這並不是共生與永續。

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