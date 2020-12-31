衛星影像直擊：短短3年苗栗樹倒山禿 美麗山河變成光電板

【文｜劉光瑩 呂國禎等人】

綠電優先，石虎閃邊？苗栗光電容量4年成長了25倍，且七成都建在山坡保育區。《天下》獨家取得衛星影像，直擊三年內，山河如何變成光電板。

苗栗山區 光電25倍成長，七成在山坡保育區

這是桐花的故鄉，也是保育類動物石虎出沒頻繁的區域。「苗栗的土地有八成五屬於山坡地，台灣西部自然環境保留最好的地方，就在苗栗，」台灣石虎保育協會理事陳祺忠說。

自然環境保留得好，卻成為光電蠶食鯨吞的顯著標的。

攤開各縣市太陽光電裝置容量，除了設置量偏低的台北與花蓮之外，成長率最驚人的，就是苗栗縣。

台電統計，從2016年到2020年10月，苗栗地區的太陽光電裝置容量，成長近25倍。

這些光電場七成落在山坡上。從苗栗縣政府文件，查到已申請變更為太陽光電場的地號，經過《天下》計算，核定面積超過19公頃，再跟內政部地籍資料比對，赫然發現七成位於山坡保育地上，另外三成在農業區。

《天下》獨家取得衛星影像，看到土地的前世今生，發現怵目驚心的畫面。最鮮明的例子，是通霄鎮北勢窩段5塊分開地號，連在一起就成為近2公頃的光電場。

透過歷史衛星影像，此地在2018年10月，還是茂密樹林。2019年12月，清楚可見大片樹林已被砍光，光電場施工中，角落還挖了一個橢圓形滯洪池。到2020年7月，光電板已鋪滿整片山坡，開始賣電。

在西湖鄉某塊山坡地，種電更是現在進行式。

這原是將近1.9公頃的「山坡地保育區」，從衛星清晰可見，在2018年10月仍是蓊鬱綠地，2019年底出現整地跡象，然而到了2020年7月，卻已被工整畫出多邊形，成為一片黃土。2020年11月，《天下》團隊來到現場，發現整座山坡已被打下數百支水泥樁，幾支怪手在山坡上忙碌工作。

目前仍有200多個光電場案子，躺在苗栗縣政府等核准。在2020年8月1日前，已取得台電籌設許可，經由工商發展處審理通過的小光電案，仍持續施工中。

太陽能板如鱗片覆蓋山坡綠草，也掩蓋了野生動物的生存空間。

別讓石虎和雲豹一樣，徒留傳說

石虎保育協會理事李璟泓，自己也是位農民。2012年，觀察家生態顧問公司無意間在苗栗通霄，發現在台灣消失近30年的水生昆蟲「大田鱉」，李璟泓便於2014年買下農地，一家四口以無毒方式種植「田鱉米」。

在這淺山地帶，為了讓環境維持無毒、適合田鱉覓食，李璟泓與附近農民都不用農藥、化肥，自產自銷「田鱉米」。

在這片田，遇到保育類動物石虎，是他與孩子的家常便飯。

他觀察，雖然苗栗的開發早已往淺山發展，但這兩年光電申請案飆升，光電業者圍網圈地、噴灑除草劑，恐已對動物棲地造成威脅。

石虎對環境變化敏感，若發現該地受到外來干擾，就會立刻離開。李璟泓透露，近日田鱉米附近有塊約30多公頃的地，地主正準備轉租給光電業者，若開發完成，不僅田鱉米生態大受影響，石虎也可能失去棲身之處。

「應該要先思考：光電在哪裡才是對的？」他問，「台灣已經至少有兩種淺山動物消失，一個是雲豹，一個是水獺。因為開發速度太快，水獺在台灣本島消失。有朝一日，我們的孩子只能在書本上看到這些動物，為何不趁還來得及的時候好好保護牠？」

作為生態參考指標，石虎反映自然界生態多樣性的需求，李璟泓呼籲，地面型光電開發須思考兼顧光電與當地物種，以達到環境友善。

地面光電的野蠻生長，讓光電業者都怕。

「之前栽跟斗，2018年賠了6000多萬，」天泰管理顧問公司董事長陳坤宏透露，過去曾標到不利耕作區的地面型光電案，後來卻被農委會取消超過 150MW，理由是跟養殖區重疊。

業者也怕了：不再玩土地炒作遊戲

也曾在地面型開發案碰過祖墳、還有居民抱怨光電板反光刺眼，讓他發覺「台灣社會還沒準備好接受大型地面光電，讓公司暴露在太多風險之中。」

2019年中開始，看到環境與地面光電衝突愈演愈烈，天泰決定退出地面型光電開發案，專注在屋頂型。這是台灣光電業者第一個，也許也是唯一一個。

「不想再玩炒作土地的遊戲了，」陳坤宏說，之前地面光電的野蠻遊戲，就是由於農地取得成本太低，產生暴利與隨之而來的競逐。

理應對環境好的光電，變成蠶食鯨吞土地的元兇。該如何亡羊補牢？

綠能轉型是全球趨勢，也是台灣必須面對的課題。但還是一句老話：欲速則不達。

現在還不算太遲。

目標是永續，屋頂應優先

如果我們希望打造永續綠電，光電開發規劃應改弦更張，把環境價值放在第一位，讓全民分享利益，而非讓財團利益主導開發，同時讓光電去該去的地方。

屋頂應是光電的優先選項。從蘋果總部到國瑞汽車物流中心，都是正面案例。

根據政府盤點資料，全台屋頂光電總潛力，相當於48座台中電廠發電機組，目前已建光電的屋頂，僅佔十分之一，還有2萬多公頃、相當於基隆市加新竹市面積的屋頂，具有潛力。

等屋頂蓋完，接下來才是思考，如何以系統性的方式，找出真正適合興建光電的國土，優先確保對環境衝擊最小、與當地居民能夠共生，而非圈地先蓋先贏。因為，走得遠而穩，比跑得快更重要，也才能永續發展。

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