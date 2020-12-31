快訊

律政司提上訴許可申請獲批 黎智英遭還押

告別2020...美國人此生最悲慘的1年？專家曝「只是史上第8慘」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛星影像直擊：短短3年苗栗樹倒山禿 美麗山河變成光電板

聯合新聞網 / 天下雜誌
一年內，綠地變黃土。已通過苗栗縣府核准的19案光電場之一，正如火如荼趕工中，西湖山坡上打滿金屬樁。
一年內，綠地變黃土。已通過苗栗縣府核准的19案光電場之一，正如火如荼趕工中，西湖山坡上打滿金屬樁。

【文｜劉光瑩 呂國禎等人】

綠電優先，石虎閃邊？苗栗光電容量4年成長了25倍，且七成都建在山坡保育區。《天下》獨家取得衛星影像，直擊三年內，山河如何變成光電板。

苗栗山區 光電25倍成長，七成在山坡保育區

這是桐花的故鄉，也是保育類動物石虎出沒頻繁的區域。「苗栗的土地有八成五屬於山坡地，台灣西部自然環境保留最好的地方，就在苗栗，」台灣石虎保育協會理事陳祺忠說。

自然環境保留得好，卻成為光電蠶食鯨吞的顯著標的。

攤開各縣市太陽光電裝置容量，除了設置量偏低的台北與花蓮之外，成長率最驚人的，就是苗栗縣。

台電統計，從2016年到2020年10月，苗栗地區的太陽光電裝置容量，成長近25倍。

這些光電場七成落在山坡上。從苗栗縣政府文件，查到已申請變更為太陽光電場的地號，經過《天下》計算，核定面積超過19公頃，再跟內政部地籍資料比對，赫然發現七成位於山坡保育地上，另外三成在農業區。

《天下》獨家取得衛星影像，看到土地的前世今生，發現怵目驚心的畫面。最鮮明的例子，是通霄鎮北勢窩段5塊分開地號，連在一起就成為近2公頃的光電場。

透過歷史衛星影像，此地在2018年10月，還是茂密樹林。2019年12月，清楚可見大片樹林已被砍光，光電場施工中，角落還挖了一個橢圓形滯洪池。到2020年7月，光電板已鋪滿整片山坡，開始賣電。

在西湖鄉某塊山坡地，種電更是現在進行式。

這原是將近1.9公頃的「山坡地保育區」，從衛星清晰可見，在2018年10月仍是蓊鬱綠地，2019年底出現整地跡象，然而到了2020年7月，卻已被工整畫出多邊形，成為一片黃土。2020年11月，《天下》團隊來到現場，發現整座山坡已被打下數百支水泥樁，幾支怪手在山坡上忙碌工作。

目前仍有200多個光電場案子，躺在苗栗縣政府等核准。在2020年8月1日前，已取得台電籌設許可，經由工商發展處審理通過的小光電案，仍持續施工中。

太陽能板如鱗片覆蓋山坡綠草，也掩蓋了野生動物的生存空間。

別讓石虎和雲豹一樣，徒留傳說

石虎保育協會理事李璟泓，自己也是位農民。2012年，觀察家生態顧問公司無意間在苗栗通霄，發現在台灣消失近30年的水生昆蟲「大田鱉」，李璟泓便於2014年買下農地，一家四口以無毒方式種植「田鱉米」。

在這淺山地帶，為了讓環境維持無毒、適合田鱉覓食，李璟泓與附近農民都不用農藥、化肥，自產自銷「田鱉米」。

在這片田，遇到保育類動物石虎，是他與孩子的家常便飯。

他觀察，雖然苗栗的開發早已往淺山發展，但這兩年光電申請案飆升，光電業者圍網圈地、噴灑除草劑，恐已對動物棲地造成威脅。

石虎對環境變化敏感，若發現該地受到外來干擾，就會立刻離開。李璟泓透露，近日田鱉米附近有塊約30多公頃的地，地主正準備轉租給光電業者，若開發完成，不僅田鱉米生態大受影響，石虎也可能失去棲身之處。

「應該要先思考：光電在哪裡才是對的？」他問，「台灣已經至少有兩種淺山動物消失，一個是雲豹，一個是水獺。因為開發速度太快，水獺在台灣本島消失。有朝一日，我們的孩子只能在書本上看到這些動物，為何不趁還來得及的時候好好保護牠？」

作為生態參考指標，石虎反映自然界生態多樣性的需求，李璟泓呼籲，地面型光電開發須思考兼顧光電與當地物種，以達到環境友善。

地面光電的野蠻生長，讓光電業者都怕。

「之前栽跟斗，2018年賠了6000多萬，」天泰管理顧問公司董事長陳坤宏透露，過去曾標到不利耕作區的地面型光電案，後來卻被農委會取消超過 150MW，理由是跟養殖區重疊。

業者也怕了：不再玩土地炒作遊戲

也曾在地面型開發案碰過祖墳、還有居民抱怨光電板反光刺眼，讓他發覺「台灣社會還沒準備好接受大型地面光電，讓公司暴露在太多風險之中。」

2019年中開始，看到環境與地面光電衝突愈演愈烈，天泰決定退出地面型光電開發案，專注在屋頂型。這是台灣光電業者第一個，也許也是唯一一個。

「不想再玩炒作土地的遊戲了，」陳坤宏說，之前地面光電的野蠻遊戲，就是由於農地取得成本太低，產生暴利與隨之而來的競逐。

理應對環境好的光電，變成蠶食鯨吞土地的元兇。該如何亡羊補牢？

綠能轉型是全球趨勢，也是台灣必須面對的課題。但還是一句老話：欲速則不達。

現在還不算太遲。

目標是永續，屋頂應優先

如果我們希望打造永續綠電，光電開發規劃應改弦更張，把環境價值放在第一位，讓全民分享利益，而非讓財團利益主導開發，同時讓光電去該去的地方。

屋頂應是光電的優先選項。從蘋果總部到國瑞汽車物流中心，都是正面案例。

根據政府盤點資料，全台屋頂光電總潛力，相當於48座台中電廠發電機組，目前已建光電的屋頂，僅佔十分之一，還有2萬多公頃、相當於基隆市加新竹市面積的屋頂，具有潛力。

等屋頂蓋完，接下來才是思考，如何以系統性的方式，找出真正適合興建光電的國土，優先確保對環境衝擊最小、與當地居民能夠共生，而非圈地先蓋先贏。因為，走得遠而穩，比跑得快更重要，也才能永續發展。

【延伸閱讀】

數位專輯看完整地圖》山坡上的種電奇蹟：綠電來了，石虎掰了？

文蛤瘦到剩三分之一！漁電共生先行區急上路，威脅七股養殖命脈

超冷門科系畢業，卻會說五種語言 26歲的她，已是日本IT新創總監

13歲玩股票、19歲創業 IBM、Visa都合作的台裔「神奇小子」

有能力的人升遷後，為何變成公司的毒瘤？

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

相關新聞

衛星影像直擊：短短3年苗栗樹倒山禿 美麗山河變成光電板

綠電優先，石虎閃邊？苗栗光電容量4年成長了25倍，且七成都建在山坡保育區。《天下》獨家取得衛星影像，直擊三年內，山河如何變成光電板。

高CP值失能險不賣了！明年起剩貴一倍的長照險 怎麼買才划算？

失能險問世7年就要絕跡！台灣前六大壽險公司，預計年底前將全數停售失能險，明年專攻長照險。但跟長照險比，失能險對保戶更有利，為何它會走到沒人要賣的地步？

英國變種病毒鎖定小孩 台灣記者現場觀察並提4大關鍵釋疑

英國文豪狄更斯的《聖誕頌歌》，開啟英國歡慶耶誕的傳統。然而，一度從疫情陰霾走出的佳節氣氛，卻因變種新冠病毒突襲，全變了調。

台積電神救援！智慧灌溉支援70歲掌水工 手機取代摩托車巡水

2020年驚奇不斷，台灣躲得過病毒，卻躲不過大旱。為精進灌溉系統，水利署在嘉南平原實驗智慧灌溉，利用雲端資料庫搜集數據，並以智慧監控協助掌水工控制供水。這背後，是護國神山台積電的神救援，研發設備降低成本。

汽車都不加油了 全球最大的公司為何仍在投資煉油廠？

全世界愈來愈多國家宣布不要汽油車了，新任美國總統拜登也宣布2050年禁用汽油車了，但全世界最有錢上市公司沙烏地國家石油公司除了在沙烏地蓋煉油廠，甚至跑到中國浙江大舉投資，讓人想不透，車子都不加油了，煉這麼多汽油去哪裡？

不想做iPhone了？緯創、鎧勝到可成 為何接連演出「脫蘋」行動

可成脫手中國泰州廠，同業直言「它不想做蘋果手機了。」緯創、和碩也各自布局轉型，大動作跟蘋果分手，盛極一時的台灣蘋果供應鏈，未來會有什麼變數？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。