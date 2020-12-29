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高CP值失能險不賣了！明年起剩貴一倍的長照險 怎麼買才划算？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源｜邱劍英攝
圖片來源｜邱劍英攝

【文｜盧沛樺】

失能險問世7年就要絕跡！台灣前六大壽險公司，預計年底前將全數停售失能險，明年專攻長照險。但跟長照險比，失能險對保戶更有利，為何它會走到沒人要賣的地步？

再過2週，最受市場歡迎的長照保單──失能險，即將絕跡。

11月，國泰人壽停售架上最後2張失能險，打響第一槍。《天下》逐一詢問前15大壽險公司，愈接近年底，跟進停售的家數愈多。除了南山人壽原本就沒賣失能險外，前六大壽險公司，預計年底會全數下架失能險。保經代通路目前幾乎已經不再收件。

過去熱賣的全球人壽「失扶好照終身（G版）」、宏泰人壽「扶佑一世失能照護終身」、遠雄人壽「新超好心C型失能照護終身健康保險」，也都不賣了。

明年還找得到的，只剩下失能險附約，代表保戶要先有壽險或醫療險主約，才能加買附約。

跟2018~2019年失能險停售不同的是，這次，各公司都沒說要推新失能險保單。壽險雙雄國泰、富邦已表態，明年會改推長照險。中國人壽、宏泰人壽表示，將跟進大公司的做法。

長照險成主流，但保費貴一倍

國泰人壽商品部協理翁建勳解釋，若要足額反映未來高齡風險，將造成失能險保費大幅調漲，保戶恐不易負擔，短期內國壽暫無推出新失能險規劃。高齡風險如：自然老化衍生的失聰、疾病衍生的臟器切除。

一位不願具名的壽險業總經理透露，明年市場會分兩塊，長照失能保障，會主推長照險；失能險只保障意外致殘，若是疾病導致的失明、失聰、臟器切除，保險公司都不會賠。

失能險消失，長照險回歸主流，代表民眾怕晚年不健康，要請看護或入住機構，想買保險轉嫁風險，要從口袋掏更多錢。以40歲女性為例，想請外籍看護，每個月需要有3萬，同樣繳20年保費，失能險年繳保費約2.9萬，但長照險會變成6.5萬，足足是2.2倍。

而且，長照險也不再保證給付。保證給付是指，當保戶符合失能理賠條件，每月可從保險公司領到失能扶助保險金。即使保戶在理賠期間內不幸身故，剩下的理賠金也會貼現還給家屬。過去，新光、台壽、宏泰都有賣保證給付15年的失能險商品。

除了保費差價外，必須留意的是，長照險和失能險的理賠認定不同。失能險是依失能等級表1~11級，給予不同程度的理賠，涵蓋從最嚴重的雙眼失明到最輕的兩隻手指頭斷掉。但長照險是看失能或失智的狀態，由醫師依巴氏量表和失智量表判定，每年要拿新的診斷證明，才能申請理賠。

中國人壽副總經理翁志宏舉例，若保戶罹患胃癌，切除一小塊臟器，但日常生活尚可自理，失能險會賠，但長照險就不賠。以前述狀況，購買長照險之外，就要搭配重大疾病或癌症險。

預算有限怎麼辦？買定期險與附約

南山人壽是前六大壽險公司中，唯一只賣長照險的公司，目前架上共7張長照險商品，涵蓋終身還本、定期險、長照險附約。副總經理陳維新解釋，長照定期險和附約都無身故給付，所以保費較便宜，適合膝下無子的頂客族或預算有限的小資族。

其中，10年期保證續保的定期險，保障年齡只到70歲，但長照險附約是保障到95歲，因此他建議若沒買過失能險或長照險，但有買壽險的人，優先加保長照險附約。

如果以40歲女性投保，希望未來每個月可領到2萬，長照定期險的年繳保費是1560元，但保費會隨年紀增長而增加；如果是買長照險附約，繳30年的話，每年要繳的保費是2萬200元。

跟長照險比，即將消失的失能險其實對保戶最有利。讓人不禁要問，失能險怎麼會一步步走到沒人要賣的地步？

問題出在保證給付。

為何失能險愈賣愈賠？

失能險自2013年開賣，市場過度競爭，保費惡性競爭愈收愈少，但理賠條件愈開愈好。一位不願具名的業內人士透露，根據實際理賠經驗，很大比例的保戶根本活不到15年，但保險公司依照合約要付完15年的理賠金，造成保險公司大賠。

以早期熱賣的新光人壽「長扶久久B型殘廢照護終身健康險」為例，30歲女性投保，保額5萬，年繳保費19,200元，原本要繳20年。假設40歲因意外導致雙手拇指缺失，符合7級殘，就不用再繳保費，45歲不幸雙眼失明，95歲身故，保戶一共能領到3100萬理賠金，但保險公司收的保費，不到20萬。這張保單已經停賣。

「台灣是蛋塔效應，大家一直抄，愈抄愈便宜，讓好的東西，變成大家沒飯吃，」友邦人壽總經理侯文成感嘆。友邦最早推出的失能險，保費要4萬多，現在市面上失能險保費只要1萬多，才會釀成收的錢不夠付出去的。

國際再保拒保的「台灣奇蹟」

保險公司為什麼要做虧本生意？一個不敢說的祕密是，業務通路為了業績，拿失能險當癌症險在賣，告訴保戶只要罹癌或中風，就一定會賠，甚至坊間出現理賠教學課程。結果，當保戶罹輕度癌症，保險公司依條款拒絕理賠，保戶不爽，吵進金融消費評議中心，然後評議中心要保險公司負責，才造成失能險損失率節節攀高，保險公司愈賣愈賠。

失能險又成為國際保險市場上的另一個「台灣奇蹟」。「壽險公司在評議中心輸了，公司治理就會被扣分，會被保險局盯上，所以每當發生理賠爭議，要不要送評議中心，壽險公司心裡很兩難，如果不送，就要認賠，」不願具名的業內人士形容。結構性的問題，讓2020年起國際主要再保公司已不承接台灣新銷售的失能險保單。

少了再保轉嫁風險，代表各家保險公司要自行承擔風險，代價極大，於是紛紛撤出市場。

據了解，這次保險局介入，主因是有保戶去陳情，說保險公司拒賠，原因竟是再保公司先不賠給壽險公司。因此，保險局才要求各家公司盤點失能險準備金的缺口，不能犧牲客戶權益。這對保險公司造成龐大的資金壓力。

當長照險變主流，會不會有一天也步上失能險後塵？

答案是：不會。

一來，長照險費率較高，就是已把罹病後的長壽風險納入考量；二來，理賠上也較嚴謹，包括每年都要經醫師診斷確認失能或失智狀態，且有設理賠上限。譬如南山人壽「美滿人生長期照顧終身保險」，一旦開始領長期照顧分期保險金，最多能領16次，萬一在理賠期間身故，後面的就拿不到錢了。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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