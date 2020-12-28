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英國變種病毒鎖定小孩 台灣記者現場觀察並提4大關鍵釋疑

聯合新聞網 / 天下雜誌
在進入第四級緊戒的倫敦街頭，人煙稀少，處處可見新冠肺炎宣導標語。圖片來源：Shutterstock
在進入第四級緊戒的倫敦街頭，人煙稀少，處處可見新冠肺炎宣導標語。圖片來源：Shutterstock

【文 江慧珺】

英國文豪狄更斯的《聖誕頌歌》，開啟英國歡慶耶誕的傳統。然而，一度從疫情陰霾走出的佳節氣氛，卻因變種新冠病毒突襲，全變了調。

英國首相強森（Boris Johnson）於19日宣布，倫敦在內的英國東南區域，自隔天凌晨0時起，進入最高級第4級警戒，近乎封城。

消息一出，大批民眾趕在午夜禁令前湧進火車站，盼趕著返鄉團聚；也有人把握最後血拼時光，歐洲最大的西田倫敦購物中心（Westfield London），店鋪前排起長長結帳人龍。

封城後的倫敦，天空灰濛濛，街道只剩超市正常營業，餐廳也僅能外帶，馬莎百貨（M&S）的超市前，排隊等著補貨的民眾，都戴著口罩維持社交距離。入夜後行人寥寥無幾。

「走在路上，有種陰鬱的感覺，」住在倫敦的《天下》記者田孟心在現場觀察。

全球超過40個國家及地區，緊急宣布停止與英國的航班交通。相隔8個多月本土病例再現的台灣，同樣繃緊神經，實施倫敦班機減半，英國入境者需集中檢疫。耶誕前夕，英國彷彿淪為孤島。

這個變異病毒，為什麼讓全球疫情再度拉警報？以下是《天下》整理的關鍵釋疑。

疑問1：英國的病毒變異真的「失控」了嗎？

還沒有，但是英國政府這次學乖了，在事態擴大前，超前部署。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）公開表示，此變種病毒株「已經失控，我們必須控制住它，唯一方法是限制社交接觸。」

WHO卻在第二天的記者會表示，英國發現的變種新冠病毒，的確具有較高的傳染力，但過去也曾出現類似狀況，「目前的情況並未失控，但也不能置之不理，」世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）表示。

英國政府這回嚴陣以待，各國也快速地對英國禁航，可能因為與過去幾個月，歐美各國一開始太輕忽而釀成大流行的，因此出現的「補償心理」有關。

中國採取嚴格的封城管制與邊境檢疫措施，成功壓平疫情曲線，反觀歐美年初時對疫情輕忽，最終導致大規模疫情。

而且，時值耶誕假期，返鄉過節人潮流動，正是病毒傳播的最佳時機，必須快速反應，將變種病毒阻絕境外。

儘管科學證據尚未完全證實，新變種病毒傳染力是否真的提高，是否會使更多人，包含孩童感染，

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如便認為，英國科學家在科學證據還不明確之前，會率先示警，「是非常負責任的行為。」

封城之前的倫敦，牛津街上購物人潮熙來攘往。（Shutterstock提供）
封城之前的倫敦，牛津街上購物人潮熙來攘往。（Shutterstock提供）

疑問2：為何諸多學者、官員這麼緊張？

因為傳染力大幅增強，而且幼童可能更容易受害

這款被命名為「B.1.1.7」（又稱VUI-202012/01）的新突變病毒株，最早出現在今年9月，到了11月中旬，倫敦28%的病例與此突變病毒株有關。接下來不到一個月，到了12月9日當週，這個比例激增至62%。

「這個新變種正在成為主要毒株；它在傳播上超過了所有其他毒株，」英國首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance）日前在記者會上表示。

有多快？英國首相強森說，變種病毒傳染力可能較原本的病毒增加70％。

這數字，讓所有人的心中都響起「噹」的一聲。現在就已經每日新增6、70萬人確診，那未來不就每天上百萬人？

70％這個數字，是由倫敦帝國理工學院的資深講師沃爾茲（Erik Volz）以邏輯成長模型估算。但他強調，這只是個初步的估算，用意在警告大家，這個病毒真的感染力很強。

變種病毒變得更易傳播的原因，來自病毒表面的棘蛋白（spike protein）上頭的兩處突變。棘蛋白是病毒用來解鎖、入侵人體細胞的重要部份，突變後更容易與細胞內的ACE2受體結合，造成人體感染，

英國科學家的另一項擔憂，是變種病毒可能使兒童會和成年人一樣容易受感染。

過去研究顯示，因兒童體內的ACE2受體比成人少，代表病毒進入人體的通道較少，故先前的新冠病毒株要感染兒童較困難。但如今變種病毒與ACE2受體親和力增加，倫敦帝國學院教授兼傳染病流行病學家費格遜（Neil Ferguson）認為，變種病毒並非單純影響傳染力，「有跡象顯示，這種病毒更容易傳染給兒童。」

疑問3：過去新冠病毒也發生過類似變異嗎？

已經變異了好幾次，目前流行全球的病毒株，已與起源地武漢的大不相同。

新型冠狀病毒如同流感病毒，屬於RNA病毒，不斷變異是其特性之一。「過去醫學系教到RNA病毒，就是『挫勒等』，」中國附醫感染管制中心副院長黃高彬打趣說。

「能快速傳播的突變種，本身就是優勢，」中研院生醫所兼任研究員何美鄉以繁衍後代比喻，就像雄性跑得快，所到之處就能與雌性交配繁衍後代。

也因此，經過幾個月的快速迭代，現在目前世界各地流行的主流病毒株，已與中國武漢首次發現的新冠病毒大不相同。。

目前全世界感染最多人的變種病毒，是今年2月，從義大利開始蔓延至歐洲，乃至全世界的「D614G」變種病毒。

香港不久前，爆發的第三與第四波疫情，也是D614G造成。

《德國之聲》以「征服世界」形容D614G。截至11月下旬，全世界已5500萬人感染。

上月《科學》（Science）期刊網站刊出的論文顯示，D614G病毒株，傳染力是最早出現的武漢原始病毒株的3.7到8.2倍。不幸中的大幸是，不會導致更嚴重症狀。

另一個變種病毒「A222V」（又稱20A.EU1），則是引起歐洲第二波大流行的元兇。

此病毒源起於西班牙，從今年6月入夏以來，隨著各地解封渡假旅遊人潮，迅速在歐洲各地傳播。

當時西班牙確診個案有八成、英國確診者更達9成，都是感染此病毒，冰島、瑞士、法國、德國、荷蘭、義大利、比利時、瑞典、挪威等國，也發現大量感染者體內含有該病毒，甚至香港與紐西蘭也發現該病毒基因序列。

戴著口罩的英國民眾。（Shutterstock提供）
戴著口罩的英國民眾。（Shutterstock提供）

疑問4：全球正開始施打的疫苗還有效嗎？

學者認為，不用恐慌。

英國出現變種病毒，市場懷疑可能減弱剛上市的疫苗效用，主要疫苗概念股輝瑞、BioNTech與莫德納（Moderna），股票接連重挫，其中Moderna光是22日，股價盤中一度跌11%。

儘管市場看衰，但截至目前，多數專家與疫苗公司都樂觀看待。

美國西雅圖賀勤森癌症研究中心進化生物學家布倫（Jesse Bloom）便指出，病毒要進化到能讓疫苗失效，一般要花上好幾年，「不用擔心單一次災難性的變種，瞬間就讓所有免疫與抗體失效。」

而且，從疫苗機制來看，目前上市的輝瑞、莫德納（Moderna）疫苗，是將RNA注射到人體肌肉細胞，細胞會合成出病毒的棘蛋白基因，可觸發免疫反應產生抗體，來抵抗外來病毒。

目前疫苗或藥物開發，大多是針對新冠病毒表面棘蛋白上多個胺基酸序列，施信如認為，若僅是單點或數個突變，應不致有太大影響，「我覺得不用恐慌，」她說。

歐美疫苗大廠，包括輝瑞與莫德納、阿斯特捷利康都在進行測試，確認自家疫苗是否對新變種病毒具有抵抗力。

我國中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也認為，從科學角度來看，此變異應不至影響疫苗效果，但仍需要時間驗證。

與輝瑞共同開發疫苗的德國BioNTech也表示，有信心疫苗可應對變種病毒，但是如果覺得仍有不足之處，該公司可能通過更新少量遺傳訊息（messenger RNA）來調整疫苗。

疫苗效力以及病毒變異對人體的影響，都得持續觀察。「變異不見得是壞事，」黃高彬提到，「若病毒毒性愈來愈弱，變成流感化，甚至可能不打疫苗也無所謂。」

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